स्कीम के लागू होते ही इस राज्य में चालान भरने की मची होड़! 38 लाख मामले खत्म, CM तक ने भरा जुर्माना; ₹106 करोड़ की वसूली
ट्रैफिक फाइन वसूल करने के लिए कर्नाटक राज्य ने एक शानदार स्कीम चलाई है, जिसके तहत चालान का मात्र 50 फीसद ही जमा करना होगा। इस स्कीम के शुरू होते ही राज्य के 38 लाख लंबित मामले क्लियर हो गए और 3 हफ्ते में 106 करोड़ की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
कर्नाटक सरकार की 50% डिस्काउंट ट्रैफिक फाइन स्कीम ने जबरदस्त सफलता हासिल की है। सिर्फ 23 अगस्त से 15 सितंबर 2025 के बीच राज्य सरकार ने 106 करोड़ की वसूली कर ली और करीब 38 लाख लंबित चालान मामलों का निपटारा कर दिया। राजधानी बेंगलुरु में ही इस अवधि में 54.3 करोड़ जमा हुए, जिसमें 19.36 लाख चालानों का निपटारा किया गया। खास बात यह रही कि 6 सितंबर 2025 को ही 1.94 लाख चालान क्लियर हुए और सरकार की झोली में 5.41 करोड़ आए। यह आंकड़े 2023 की तुलना में कहीं ज्यादा हैं, जब पूरी स्कीम से सिर्फ 5.6 करोड़ इकट्ठे हुए थे। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
आसान डिजिटल भुगतान से मिली रफ्तार
सरकार ने पेमेंट को बेहद आसान बना दिया था। लोग कर्नाटक स्टेट पुलिस ऐप (Karnataka State Police App), BTP ASTraM App, कर्नाटक वन (Karnataka One), बैंग्लोर वन (Bangalore One) और वॉक-इन सेंटरों के जरिए अपना जुर्माना भर सकते थे। गाड़ी का नंबर डालते ही बकाया चालान और छूट की राशि सामने आ जाती थी। यही सुविधा लोगों को आकर्षित कर गई।
नेताओं से लेकर आम जनता तक सबने भरा जुर्माना
इस स्कीम ने हर तबके के लोगों को आकर्षित किया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खुद 2,500 का चालान भरा, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने 3,250 का जुर्माना चुकाया। नेताओं की भागीदारी ने जनता को भी प्रेरित किया।
त्योहारी सीजन का सही समय
त्योहारों से पहले लोग अक्सर अपने बकाये क्लियर करना पसंद करते हैं। सरकार ने तीन हफ्तों का वक्त देकर सही रणनीति अपनाई, जिससे लोग जल्दी-जल्दी जुर्माना भरने लगे। आधी राशि देने से लोगों को मानसिक राहत भी मिली।
सिर्फ राजस्व नहीं, 38 लाख केस क्लियरेंस
राज्य सरकार ने न सिर्फ 106 करोड़ जुटाए बल्कि 38 लाख चालान केसों का बोझ भी कम किया, जिससे ट्रैफिक पुलिस और कोर्ट पर दबाव घटा। साथ ही अब ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म से परिचित हो गए हैं। हालांकि, कुछ आलोचकों का कहना है कि अगर हर कुछ सालों में ऐसी स्कीम आती रही, तो लोग चालान भरने में देरी कर सकते हैं। सरकार को अब देखना होगा कि ट्रैफिक नियम पालन और समय पर जुर्माना भरने की आदत प्रभावित तो नहीं हो रही।
कर्नाटक का यह कदम बाकी राज्यों के लिए एक मॉडल साबित हो सकता है, जहां करोड़ों का जुर्माना बकाया है, वहां ऐसी योजनाएं राजस्व जुटाने और जनता की मुश्किलें कम करने का आसान तरीका बन सकती हैं।
