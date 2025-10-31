₹1100 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म का डायरेक्टर मारुति 800 दौड़ते दिखा, वीडियो हुआ वायरल
संक्षेप: साल 2024 में एक फिल्म ने सिल्वर स्क्रीन पर अपना दबदबा दिखाया था। इसने दुनियाभर में बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1100 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस फिल्म का नाम कल्कि 2898 AD था। इस फिल्म का डायरेक्शन नाग अश्विन ने किया था।
साल 2024 में एक फिल्म ने सिल्वर स्क्रीन पर अपना दबदबा दिखाया था। इसने दुनियाभर में बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1100 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस फिल्म का नाम कल्कि 2898 AD था। इस फिल्म का डायरेक्शन नाग अश्विन ने किया था। अब एक बार फिर अश्विन की चर्चा हो रही है। दरअसल, सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक मारुति 800 कार चलाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि अश्विन अपने कपड़ों, स्वभाव और सादगी के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं।
वीडियो में वो जिस मारुति 800 कार को चला रहे हैं वो येलो कलर की कार है। इसका नंबर DBC 1859 है। इस कार में उनके साथ कुछ और लोग भी नजर आ रहे हैं। खास बात ये भी है कि इस कार को जथी रत्नालु (Jathi Rathnalu) फिल्म में भी दिखाया गया है। इस फिल्म में फरिया अब्दुल्लाह, नवीन पोलिशेट्टी, प्रियदर्शी पुलिकोंडा और राहुल रामकृष्ण अभिनीत ने काम किया है। बता दें कि मारुति 800 को 1983 में लॉन्च किया गया था। वहीं, इसकी कीमत करीब 47,500 रुपए थी।
जैसे ही अश्विन का मारुति 800 चलाने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, वो वायरल हो गया। लोग कमेंट करके उनकी इस सादगी की तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि अश्विन पहले भी कई मौकों पर हैदराबाद में अपनी मारुति 800 चलाते हुए देखे गए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस कार को लेकर कहा था कि इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। कार पूरी तरह से ठीक काम करती है। किसी ने बस उन्हें चलाते हुए रिकॉर्ड कर लिया। उनके लिए यह एक नॉर्मल दिन था।
