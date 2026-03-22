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टेस्टिंग के दौरान भारत में स्पॉट हुई ये इलेक्ट्रिक कार, 500 km का मिलेगा रेंज! जानिए कब होगी लॉन्च

Mar 22, 2026 01:11 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय मार्केट में एक और धाकड़ इलेक्ट्रिक गाड़ी की एंट्री होने वाली है। हाल ही में जेएसडब्ल्यू (JSW) और चीन की दिग्गज कंपनी चेरी (Chery) की पार्टनरशिप वाली iCar V23 को मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।

टेस्टिंग के दौरान भारत में स्पॉट हुई ये इलेक्ट्रिक कार, 500 km का मिलेगा रेंज! जानिए कब होगी लॉन्च

भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में एक और धाकड़ इलेक्ट्रिक गाड़ी की एंट्री होने वाली है। हाल ही में जेएसडब्ल्यू (JSW) और चीन की दिग्गज कंपनी चेरी (Chery) की पार्टनरशिप वाली iCar V23 को मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। ऑटोमोबाइल लवर शिवनीत सिंह द्वारा शेयर की गई इन तस्वीरों में कार का पिछला हिस्सा और इसकी रोड प्रेजेंस साफ नजर आ रही है। गाड़ी पूरी तरह से ढकी हुई थी। हालांकि, इसकी बनावट देखकर साफ पता चलता है कि यह एक 'लाइफस्टाइल SUV' होने वाली है। आइए जानते हैं इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार के संभावित फीचर्स, ड्राइविंग रेंज और खासियत के बारे में विस्तार से।

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कुछ ऐसी है डिजाइन

इस नई SUV के डिजाइन की बात करें तो इसका पिछला हिस्सा काफी चौकोर और सीधा है। यह इसे एक रफ-एंड-टफ लुक देता है। टेस्टिंग के दौरान दिखी गाड़ी में स्टील व्हील्स लगे थे। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी अभी इसके शुरुआती प्रोटोटाइप पर काम कर रही है। साथ ही इसके लोअर वैरिएंट्स को टेस्ट कर रही है। भारी कैमोफ्लाज (कवर) के बावजूद इसकी मस्कुलर बॉडी और ऊंची बनावट साफ झलक रही है।

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भारत में ही असेंबल की जाएगी कार

जेएसडब्ल्यू मोटर्स भारत में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है, जिसका काम अगस्त 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। जेएसडब्ल्यू और चेरी मिलकर भारत में कई गाड़ियां उतारेंगे, जिसमें प्लग-इन हाइब्रिड SUV और यह इलेक्ट्रिक iCar V23 प्रमुख हैं। माना जा रहा है कि भारत में लॉन्च होते समय इस गाड़ी का नाम कुछ और रखा जा सकता है। यह कार पूरी तरह से भारत में ही असेंबल की जाएगी।

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500 किमी का मिल सकता है रेंज

ग्लोबल मार्केट की बात करें तो iCar V23 में सिंगल-मोटर (RWD) और ड्यूल-मोटर (AWD) दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें 47 kWh से लेकर 80 kWh तक के बड़े बैटरी पैक मिलते हैं, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 500 किलोमीटर तक की रेंज दे सकते हैं। भारत के लिए भी कंपनी इसी तरह के दमदार स्पेसिफिकेशन ला सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2026 के अंत तक यह मार्केट में आ जाएगी। इसका सीधे तौर पर महिंद्रा और टाटा की अपकमिंग इलेक्ट्रिक लाइफस्टाइल SUV को कड़ी टक्कर देगी।

(फोटो क्रेडिट- rushlane)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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