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लॉन्च होने वाली हैं ये पांच धाकड़ SUV, जबर्दस्त है लुक, फीचर्स सब एक से बढ़कर एक

Apr 15, 2026 06:58 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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JSW Motors आने वाले दो-तीन सालों में पांच बेहतरीन इलेक्ट्रिक एसयूवी को मार्केट में लॉन्च करने वाली है। इन इलेक्ट्रिक एसयूवी में आपको बेहतरीन लुक के साथ जबर्दस्त रेंज भी मिलेगी। लिस्ट में Jaecoo J7 और Jetour T2 भी शामिल हैं।

लॉन्च होने वाली हैं ये पांच धाकड़ SUV, जबर्दस्त है लुक, फीचर्स सब एक से बढ़कर एक

JSW Motors अपने प्रोडक्ट लाइनअप को बड़ा करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। कंपनी आने वाले दो-तीन सालों में मार्केट में पांच नई इलेक्ट्रिक एसयूवी को लॉन्च करने वाली है। ये एसयूवी चीन के चेरी लाइनअप से इंस्पायर्ड हैं। इन अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी में Jetour T2 के साथ Jaecoo J5, iCar V23 और Jaecoo J7 शामिल हैं। इन इलेक्ट्रिक एसयूवी में आपको बेहतरीन लुक के साथ जबर्दस्त रेंज भी मिलेगी। आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।

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iCar V23

iCar V23 छोटी, रेट्रो-स्टाइल इलेक्ट्रिक SUV है। इसकी लंबाई 4,220 मिमी, चौड़ाई 1,915 मिमी और ऊंचाई 1,845 मिमी है। वहीं, इसका वीलबेस 2,730 मिमी है। यह सिंगल-मोटर RWD और ड्यूल-मोटर AWD वेरिएंट में आ सकती है और इनमें से कम से कम ड्यूल-मोटर AWD वेरिएंट भारत में आ सकता है। CLTC के अनुसार यह कार सिंगल-मोटर RWD वेरिएंट में 360 किलोमीटर और ड्यूल-मोटर RWD में 430 किलोमीटर की रेंज ऑफर कर सकती है। इसे 2027 की तीसरी तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है।

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Jetour T2

यह D सेगमेंट की एसयूवी होगी। इसकी टक्कर टोयोटा फॉर्च्यूनर और एमजी मैजेस्टर से होगी। यह एसयूवी 4,785 मिमी लंबी, 2,006 मिमी चौड़ी और 1,875 मिमी ऊंची है। इसका वीलबेस 2,800 मिमी है। कंपनी इसे सितंबर तक पूरी तरह से असेंबल किए गए (CKD) किट के तौर पर इंडियन मार्केट में लाने वाली है। इसे प्लग-इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ ऑफर किया जाएगा, जो इस सेगमेंट में पहली बार होगा। NEDC के अनुसार इसकी रेंज लगभग 139 किलोमीटर होने की उम्मीद है।

Jetour t2
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Jaecoo J5

JSW मोटर्स जनवरी 2027 में अपने दूसरे प्रोडक्ट के तौर पर जैको J5 का अपना वर्जन लॉन्च करेगा। इसकी लंबाई 4,380 मिमी, चौड़ाई 1,860 मिमी और ऊंचाई 1,650 मिमी होगी। वहीं, इसका वीलबेस 2,620 मिमी होगा। चेरी कंपनी जैको जे5 को हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वेरिएंट में बनाती है, लेकिन JSW मोटर्स शुरुआत में केवल इलेक्ट्रिक वेरिएंट ही लॉन्च कर सकता है, जिसकी NEDC रेंज 461 किलोमीटर होगी।

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Jaecoo J7

जैको J7 एक C-एसयूवी है जो ICE, हाइब्रिड और प्लग-इन वेरिएंट में उपलब्ध है। JSW मोटर्स 2027 के आखिर तक इसके दोनों इलेक्ट्रिक वेरिएंट को भारत में लॉन्च कर सकता है। इस मॉडल की लंबाई 4,500 मिमी, चौड़ाई 1,865 मिमी और ऊंचाई 1,670 मिमी है। इसमें आपको 2,672 मिमी का वीलबेस देखने को मिलेगा। इसका प्लग-इन हाइब्रिड वेरिएंट NEDC के अनुसार 106 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक रेंज ऑफर कर सकता है।

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Chery Q

चेरी Q एक लो-कॉस्ट छोटी एसयूवी है। इसकी लंबाई 4,195 मिमी, चौड़ाई 1,811 मिमी, ऊंचाई 1,574 मिमी है और वीलबेस 2,700 मिमी है। यह 2028 में लोकली मैन्युफैक्चर्ड मॉडल के तौर में बाजार में एंट्री कर सकती है। इसकी NEDC रेंज 400 किलोमीटर हो सकती है।

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