जेएसडब्ल्यू मोटर्स ने अपना लोगो अनवील कर दिया है। लोगो का डिजाइन भारत की विविधता में एकता से इंस्पायर्ड है। ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल ने कहा कि भारत बेहतर प्रोडक्ट्स का हकदार है। आइए जानते हैं डीटेल।

JSW Group की नई पैसेंजर व्हीकल कंपनी JSW Motors ने इंडियन मार्केट में एंट्री से पहले अपना ऑफिशियल लोगो अनवील कर दिया है। कंपनी के मुताबिक लोगो का डिजाइन भारत की विविधता में एकता यानी Unity in Diversity से इंस्पायर्ड है। लोगो में दिखाई दे रहे दो फोकल पॉइंट ट्रेडिशन और प्रोग्रेस के साथ लोगों और टेक्नोलॉजी के बीच के रिलेशन को दर्शाते हैं। वहीं, इसमें फ्लोइंग कॉन्टूर्स एक व्हील रोटेशन को दिखाते हैं। इसमें ऊपर की तरफ होता मूवमेंट प्रोग्रेस और कलेक्टिव ग्रोथ को दिखाता है। ब्रैंड के प्राइमरी कलर ब्लैक और वाइट हैं। जबकि, टील इसमें सेकेंडरी कलर है।

नए एनर्जी व्हीकल्स पर कंपनी का फोकस जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल ने कहा कि भारत बेहतर प्रोडक्ट्स का हकदार है, सिर्फ सस्ते ऑप्शन्स का नहीं। कंपनी का टारगेट दुनिया की बेहतरीन मोबिलिटी टेक्नोलॉजी को इंडियन कस्टमर्स तक पहुंचाना है। वहीं, पार्थ जिंदल के मुताबिक नया लोगो एक नए भारत के आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है। कंपनी 3 दिसंबर 2026 को अपनी पहली एसयूवी JSW Combat PHEV के साथ इंडियन मार्केट में धमाकेदार एंट्री करने वाली है। इसके साथ ही जेएसडब्ल्यू ग्रुप की पैसेंजर कार मार्केट में भी ऑफिशियल एंट्री हो जाएगी। कंपनी का फोकस नए एनर्जी व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड कारों पर रहेगा। कंपनी आने वाले 12 महीनों में भारत में तीन और एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है।

जेटूर T2 से थोड़ा अलग होगा कॉन्बैट का लुक जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट का ज्यादातर एक्सटीरियर डिजाइन जेटूर T2 जैसा होगा, लेकिन दोनों एसयूवी की लाइटिंग में फर्क देखने को मिलेगा। कॉम्बैट में अलग डिजाइन के LED हेडलैंप और लाइटिंग सिग्नेचर दिए जाएंगे। इसके अलावा नए बंपर और अलग डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी मिलेंगे। फ्रंट पर Jetour की जगह COMBAT की बैजिंग होगी। यह एसयूवी मोनोकॉक प्लेटफॉर्म पर बनी होगी और इसमें करीब 205mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलने की उम्मीद है। यह 5-सीटर कॉन्फिगरेशन में आएगी। इंटीरियर में आपको इंटरनेशनल-स्पेक जेटूर T2 से अलग कलर स्कीम देखने को मिल सकती है। हालांकि, डैशबोर्ड, सीट डिजाइन और स्टीयरिंग व्हील का लेआउट काफी हद तक T2 जैसा रहने की उम्मीद है।

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और ADAS



फीचर्स की बात करें, तो इसमें 15.6-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, 12-स्पीकर सोनी साउंड सिस्टम, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और 50W वायरलेस फोन चार्जर मिल सकता है। इसके अलावा 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, Level-2 ADAS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), 360-डिग्री कैमरा, हिल स्टार्ट असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं।

1100km से ज्यादा हो सकती है टोटल रेंज नई PHEV एसयूवी के पावरट्रेन की जहां तक बात है, तो इसमें 1.5-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और 18.4kWh बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। इसका कंबाइन्ड आउटपुट 360hp की ताकत और 610Nm का टॉर्क होगा। इसमें 3-स्पीड Dedicated Hybrid Transmission (DHT) दिया जाएगा।

इंडियन मॉडल में फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) सिस्टम मिलने की संभावना है। इसकी 18.4kWh बैटरी से NEDC टेस्टिंग साइकिल के अनुसार करीब 90km की इलेक्ट्रिक-ओनली रेंज मिलने का क्लेम किया जा रहा है। वहीं, 70-लीटर फ्यूल टैंक और फुल चार्ज बैटरी के साथ इसकी टोटल रेंज 1,100km से ज्यादा हो सकती है।