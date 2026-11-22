जेएसडब्ल्यू मोटर्स भारतीय कार मार्केट में अपनी नई पहचान बनाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि कंपनी की पहली कार कॉम्बैट (Combat) एक प्लग-इन हाइब्रिड SUV होगी।

जेएसडब्ल्यू मोटर्स भारतीय कार मार्केट में अपनी नई पहचान बनाने की तैयारी कर रही है। कंपनी की पहली कार कॉम्बैट (Combat) एक प्लग-इन हाइब्रिड SUV होगी। इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर, MG मेजेस्टर, स्कोडा कोडियाक, VW टेरॉन और किआ सोरेंटो जैसी गाड़ियों से होगा। लेकिन कंपनी सिर्फ हाइब्रिड कारों तक सीमित नहीं रहना चाहती। इसकी प्लानिंग 2027 में दो नई इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने की है। खास बात यह है कि दोनों गाड़ियां चीन की चेरी ग्रुप की कारों पर बेस्ड होंगी। आइए जानते हैं कंपनी की अपकमिंग कारों के बारे में विस्तार से।

कब आएगी पहली एसयूवी? इनमें पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी 2027 की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है। यह चेरी ग्रुप के ब्रांड Jaecoo की J5 EV पर बेस्ड होगी। कुछ दूसरे बाजारों में इसे 5 EV और E5 नाम से भी बेचा जाता है। जेएसडब्ल्यू मोटर्स इसे भारत में नए नाम से पेश करेगी। इसके डिजाइन में भी कुछ छोटे बदलाव किए जा सकते हैं। इनमें आगे की ग्रिल, बंपर और अलॉय व्हील शामिल हो सकते हैं। इसका मुकाबला विनफास्ट VF6, मारुति ई-विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला, टाटा सिएरा EV, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा BE 6 और होंडा अल्फा जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवी से होगा।

कुछ ऐसा है डाइमेंशन बता दें कि Jaecoo J5 EV की लंबाई 4,380mm, चौड़ाई 1,860mm और ऊंचाई 1,650mm है। इसका व्हीलबेस 2,620mm है। इसमें आगे की तरफ लगा परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर मिलता है, जो 155kW यानी 208bhp की पावर और 288Nm का टॉर्क देता है। अलग-अलग बाजारों में इसमें 50.6kWh, 58.9kWh और 60.93kWh के बैटरी पैक मिलते हैं। ये CATL कंपनी के LFP बैटरी पैक हैं। इनके साथ एक बार फुल चार्ज करने पर 405Km, 461Km और 480Km तक की NEDC रेंज मिलती है।

इतनी हो सकती है कीमत भारत में कंपनी कौन-सा बैटरी पैक देगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इसमें 18-इंच अलॉय व्हील, पावर्ड टेलगेट, पैनोरमिक ग्लास रूफ, 13.2-इंच टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 8-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 50-वॉट वायरलेस चार्जर और ADAS जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 15 लाख से 20 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

V23 पर बेस्ड होगी दूसरी एसयूवी कंपनी की दूसरी इलेक्ट्रिक एसयूवी चेरी ग्रुप के ब्रांड iCar की V23 पर बेस्ड होगी। यह रेट्रो डिजाइन वाली बॉक्सी एसयूवी है। इसे भी भारत में नए नाम और कुछ छोटे डिजाइन बदलावों के साथ उतारा जा सकता है। इसकी लंबाई 4,220mm, चौड़ाई 1,915mm और ऊंचाई 1,845mm है। इसका व्हीलबेस 2,735mm है। इसके अलग-अलग वैरिएंट में 100kW यानी 134bhp से लेकर 335kW यानी 449bhp तक की पावर मिलती है। वहीं, टॉर्क 180Nm से 490Nm तक है। इसमें रियर-व्हील ड्राइव (RWD) और ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) दोनों तरह के ऑप्शन मिलते हैं।