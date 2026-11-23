JSW मोटर्स ने शुरू किए सोशल मीडिया अकाउंट, 3 दिसंबर को लॉन्च होगा ब्रांड; पहली SUV से भी उठेगा पर्दा
देसी कार निर्माता जेएसडब्ल्यू मोटर्स ने भारत में अपनी नई पहचान बनाने की तैयारी तेज कर दी है। कंपनी ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और X पर अपने ऑफिशियल अकाउंट शुरू कर दिए हैं।
जेएसडब्ल्यू मोटर्स ने भारत में अपनी नई पहचान बनाने की तैयारी तेज कर दी है। कंपनी ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और X पर अपने ऑफिशियल अकाउंट शुरू कर दिए हैं। बता दें कि कंपनी का ब्रांड लॉन्च 3 दिसंबर, 2026 को होने वाला है। इसी इवेंट में कंपनी अपनी पहली एसयूवी से भी पर्दा उठाएगी। इसके साथ ही कंपनी भारत में एक अलग कार ब्रांड के तौर पर अपनी शुरुआत करेगी। कंपनी ने इससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन वेबसाइट भी शुरू की थी। यहां ग्राहक प्री-बुकिंग शुरू होने से पहले अपनी दिलचस्पी दर्ज करा सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।
इस नाम से शुरू हुए अकाउंट
कंपनी ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर jswmotorsindia नाम से अकाउंट बनाए हैं। वहीं, X और यूट्यूब पर इसका नाम JSWMotorsIndia है। इन अकाउंट के शुरू होने से कंपनी ने अपनी ऑनलाइन मौजूदगी बढ़ा दी है। बता दें कि 3 दिसंबर को होने वाले ब्रांड लॉन्च से पहले कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट पर आने वाले दिनों में नई SUV से जुड़ी और जानकारी देखने को मिल सकती है। कंपनी इस इवेंट में अपनी पहली कार पेश करने के साथ भारत में अपने आगे के प्लान के बारे में भी बता सकती है।
जेटौर टी2 पर बेस्ड होगी पहली SUV
जेएसडब्ल्यू मोटर्स की पहली एसयूवी का नाम कॉम्बैट (Combat) हो सकता है। इसे चीन की कंपनी जेटौर की T2 SUV के आधार पर तैयार किया जा रहा है। कंपनी के टीजर में इसका बॉक्सी डिजाइन दिखा है। एसयूवी में आगे की तरफ सपाट बोनट, चौकोर लाइट्स और बड़े व्हील आर्च दिए गए हैं। इसकी छत पर रूफ रेल्स और पीछे के दरवाजे पर स्पेयर व्हील भी नजर आता है।
डाइमेंशन का खुलासा नहीं
दूसरी ओर कार की बॉडी के चारों ओर मोटी क्लैडिंग दी गई है। यह इसे मजबूत एसयूवी वाला लुक देती है। तुलना के लिए बता दें कि जेटौर T2 की लंबाई 4,785 mm, चौड़ाई 2,006 mm और ऊंचाई 1,880 mm है। इसका व्हीलबेस 2,800 mm है। हालांकि, भारत आने वाली कॉम्बैट एसयूवी के सही साइज का खुलासा अभी नहीं हुआ है।
मिल सकते हैं कई शानदार फीचर्स
कॉम्बैट एसयूवी के केबिन में बड़ी टचस्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की उम्मीद है। विदेश में बिकने वाली जेटौर T2 में 15.6-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इसके अलावा, पावर और वेंटिलेटेड सीटें, 360 डिग्री कैमरा, सोनी का साउंड सिस्टम और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। ऐसे में भारत आने वाली एसयूवी में भी इनमें से कई फीचर्स मिल सकते हैं। हालांकि, जेएसडब्ल्यू मोटर्स ने अभी तक भारतीय मॉडल के फीचर्स और अलग-अलग वैरिएंट की जानकारी नहीं दी है।
कुछ ऐसा हो सकता है पावरट्रेन
कॉम्बैट में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर वाला प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम मिलने की उम्मीद है। इसमें दी जाने वाली बैटरी को बाहर से चार्ज भी किया जा सकेगा। विदेश में इस एसयूवी से जुड़े मॉडल में 18.4 kWh की बैटरी और 3-स्पीड हाइब्रिड ट्रांसमिशन मिलता है। इसकी पावर करीब 360bhp और टॉर्क 610Nm बताया गया है। वहीं, यह सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर पर 90 km तक चल सकती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें