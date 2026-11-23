देसी कार निर्माता जेएसडब्ल्यू मोटर्स ने भारत में अपनी नई पहचान बनाने की तैयारी तेज कर दी है। कंपनी ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और X पर अपने ऑफिशियल अकाउंट शुरू कर दिए हैं।

जेएसडब्ल्यू मोटर्स ने भारत में अपनी नई पहचान बनाने की तैयारी तेज कर दी है। कंपनी ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और X पर अपने ऑफिशियल अकाउंट शुरू कर दिए हैं। बता दें कि कंपनी का ब्रांड लॉन्च 3 दिसंबर, 2026 को होने वाला है। इसी इवेंट में कंपनी अपनी पहली एसयूवी से भी पर्दा उठाएगी। इसके साथ ही कंपनी भारत में एक अलग कार ब्रांड के तौर पर अपनी शुरुआत करेगी। कंपनी ने इससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन वेबसाइट भी शुरू की थी। यहां ग्राहक प्री-बुकिंग शुरू होने से पहले अपनी दिलचस्पी दर्ज करा सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

इस नाम से शुरू हुए अकाउंट कंपनी ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर jswmotorsindia नाम से अकाउंट बनाए हैं। वहीं, X और यूट्यूब पर इसका नाम JSWMotorsIndia है। इन अकाउंट के शुरू होने से कंपनी ने अपनी ऑनलाइन मौजूदगी बढ़ा दी है। बता दें कि 3 दिसंबर को होने वाले ब्रांड लॉन्च से पहले कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट पर आने वाले दिनों में नई SUV से जुड़ी और जानकारी देखने को मिल सकती है। कंपनी इस इवेंट में अपनी पहली कार पेश करने के साथ भारत में अपने आगे के प्लान के बारे में भी बता सकती है।

जेटौर टी2 पर बेस्ड होगी पहली SUV जेएसडब्ल्यू मोटर्स की पहली एसयूवी का नाम कॉम्बैट (Combat) हो सकता है। इसे चीन की कंपनी जेटौर की T2 SUV के आधार पर तैयार किया जा रहा है। कंपनी के टीजर में इसका बॉक्सी डिजाइन दिखा है। एसयूवी में आगे की तरफ सपाट बोनट, चौकोर लाइट्स और बड़े व्हील आर्च दिए गए हैं। इसकी छत पर रूफ रेल्स और पीछे के दरवाजे पर स्पेयर व्हील भी नजर आता है।

डाइमेंशन का खुलासा नहीं दूसरी ओर कार की बॉडी के चारों ओर मोटी क्लैडिंग दी गई है। यह इसे मजबूत एसयूवी वाला लुक देती है। तुलना के लिए बता दें कि जेटौर T2 की लंबाई 4,785 mm, चौड़ाई 2,006 mm और ऊंचाई 1,880 mm है। इसका व्हीलबेस 2,800 mm है। हालांकि, भारत आने वाली कॉम्बैट एसयूवी के सही साइज का खुलासा अभी नहीं हुआ है।

मिल सकते हैं कई शानदार फीचर्स कॉम्बैट एसयूवी के केबिन में बड़ी टचस्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की उम्मीद है। विदेश में बिकने वाली जेटौर T2 में 15.6-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इसके अलावा, पावर और वेंटिलेटेड सीटें, 360 डिग्री कैमरा, सोनी का साउंड सिस्टम और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। ऐसे में भारत आने वाली एसयूवी में भी इनमें से कई फीचर्स मिल सकते हैं। हालांकि, जेएसडब्ल्यू मोटर्स ने अभी तक भारतीय मॉडल के फीचर्स और अलग-अलग वैरिएंट की जानकारी नहीं दी है।