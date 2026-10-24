भारत में धमाका करने आ रही JSW Motors, 4 धाकड़ SUV होंगी लॉन्च; जानिए डिटेल्स

भारत में जल्द ही एक नई कंपनी कारों की दुनिया में कदम रखने जा रही है। दरअसल, जेएसडब्ल्यू मोटर्स इस साल 4 दिसंबर को भारतीय मार्केट में अपनी शुरुआत करेगी। कंपनी की पहली SUV जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट होगी।

भारत में जल्द ही एक नई कंपनी कारों की दुनिया में कदम रखने जा रही है। दरअसल, जेएसडब्ल्यू मोटर्स इस साल 4 दिसंबर को भारतीय मार्केट में अपनी शुरुआत करेगी। कंपनी की पहली गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देने वाली SUV होगी। इसके बाद कंपनी आने वाले महीनों में चार SUV लॉन्च करने की तैयारी में है। खास बात यह है कि JSW अपनी शुरुआती गाड़ियों के लिए चीन की कार कंपनी Chery के मॉडल्स और तकनीक का सहारा लेगी। इन्हें महाराष्ट्र में JSW के प्लांट में असेंबल किया जाएगा। आइए जानते हैं कंपनी की चारों अपकमिंग एसयूवी के बारे में विस्तार से।

1. JSW Combat जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट कंपनी की पहली SUV होगी। यह विदेश में बिकने वाली Jetour T2 पर बेस्ड होगी। इसका लुक बॉक्सी यानी चौकोर होगा। इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और 18.4kWh की बैटरी मिल सकती है। इसका कुल पावर आउटपुट 360bhp और टॉर्क 610Nm हो सकता है।

2. Chery iCaur V23 चेरी iCaur V23 एक इलेक्ट्रिक SUV होगी। इसका लुक काफी दमदार और चौकोर है। इसमें 15.4-इंच की बड़ी टचस्क्रीन और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। विदेश में यह 59.93kWh और 81.76kWh की बैटरी के साथ आती है। बड़े बैटरी पैक वाले मॉडल की रेंज करीब 510 किलोमीटर तक है।

3. Jaecoo J5 EV जैकू J5 EV का मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, मारुति e-Vitara और महिंद्रा BE 6 जैसी गाड़ियों से हो सकता है। इसमें बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसकी रेंज करीब 400 से 460 किलोमीटर हो सकती है।