JSW मोटर्स की बड़ी तैयारी, पहली कार लॉन्च करने से पहले खुलेंगे कंपनी-ओन्ड शोरूम

JSW भारत में अपनी पहले वीइकल को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस लॉन्च से पहले ग्रुप का ऑटोमोटिव बिजनेस भारत में कंपनी-ओन्ड शोरूम्स खोलने की तैयारी कर रहा है।

JSW भारत में अपनी पहले वीइकल को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस लॉन्च से पहले ग्रुप का ऑटोमोटिव बिजनेस भारत में कंपनी-ओन्ड शोरूम्स खोलने की तैयारी कर रहा है। यह जानकारी ईटी ने अपनी एक रिपोर्ट में दी है। अरबपति सज्जन जिंदल की लीडरशिप वाले ग्रुप का हिस्सा, जेएसडब्ल्यू मोटर्स, मुंबई, नई दिल्ली और अहमदाबाद सहित मेन भारतीय शहरों में कम से कम चार 'एक्सपीरियंस सेंटर' सेटअप करने की प्लानिंग कर रहा है। इसके बाद कंपनी साल की दूसरी छमाही में अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर ईटी को यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि नई कार एक प्रीमियम प्लग-इन गैस-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड मॉडल होगी।

प्लग-इन हाइब्रिड और रेंज एक्सटेंडर वीइकल की लॉन्चिंग ब्लूमबर्ग न्यूज के सवालों के जवाब में जेएसडब्ल्यू मोटर्स के एक प्रवक्ता ने कहा, 'हम एक्सपीरियंस सेंटर से शुरुआत करेंगे, जिन्हें ग्राहकों के लिए हमारे प्रोडक्ट के साथ इंट्रैक्ट करने, हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में जानने और ब्रैंड से जुड़ने के लिए खास से तैयार किया गया है।' उन्होंने आगे कहा कि कंपनी 2026 में एक प्लग-इन हाइब्रिड और एक रेंज एक्सटेंडर वीइकल लॉन्च करेगी, जिसके बाद अलग-अलग सेगमेंट और पावरट्रेन में अपने पोर्टफोलियो को धीरे-धीरे एक्सपैंड जाएगा।

SAIC Motor Corp. के साथ एक सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर जेएसडब्ल्यू का भारत में चीन की SAIC Motor Corp. के साथ एक सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर है, लेकिन स्टील से लेकर सीमेंट तक के कारोबार में फैली इस कंपनी की कार बाजार में एंट्री दशकों में भारत का पहला देसी ऑटोमोटिव ब्रैंड होगा। ये योजनाएं दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक वीइकल्स की सेल में तेजी के दौरान सामने आई हैं क्योंकि कार बायर्स कम एमिशन और कम ऑपरेटिंग कॉस्ट्स वाले मॉडल की तलाश कर रहे हैं।

सभी गाड़ियों पर जेएसडब्ल्यू का लोगो जेएसडब्ल्यू ने बड़े लेवल पर रिटेल प्रेजेंस की नींव रखने के लिए बाहरी डीलरों से प्रोपोजल मंगाना करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, संभावित पार्टनरशिप्स को जून या जुलाई के आसपास कंपनी के शुरुआती प्रोडक्ट्स दिखाए जाने की उम्मीद है, जिसमें चीन की चेरी ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ एक अलग पार्टनरशिप में मैन्युफैक्चर्ड मॉडल भी शामिल हैं। हालांकि, इन सभी गाड़ियों पर जेएसडब्ल्यू का लोगो लगा होगा।