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JSW मोटर्स की बड़ी तैयारी, पहली कार लॉन्च करने से पहले खुलेंगे कंपनी-ओन्ड शोरूम

Apr 27, 2026 03:35 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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JSW भारत में अपनी पहले वीइकल को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस लॉन्च से पहले ग्रुप का ऑटोमोटिव बिजनेस भारत में कंपनी-ओन्ड शोरूम्स खोलने की तैयारी कर रहा है।

JSW मोटर्स की बड़ी तैयारी, पहली कार लॉन्च करने से पहले खुलेंगे कंपनी-ओन्ड शोरूम

JSW भारत में अपनी पहले वीइकल को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस लॉन्च से पहले ग्रुप का ऑटोमोटिव बिजनेस भारत में कंपनी-ओन्ड शोरूम्स खोलने की तैयारी कर रहा है। यह जानकारी ईटी ने अपनी एक रिपोर्ट में दी है। अरबपति सज्जन जिंदल की लीडरशिप वाले ग्रुप का हिस्सा, जेएसडब्ल्यू मोटर्स, मुंबई, नई दिल्ली और अहमदाबाद सहित मेन भारतीय शहरों में कम से कम चार 'एक्सपीरियंस सेंटर' सेटअप करने की प्लानिंग कर रहा है। इसके बाद कंपनी साल की दूसरी छमाही में अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर ईटी को यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि नई कार एक प्रीमियम प्लग-इन गैस-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड मॉडल होगी।

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प्लग-इन हाइब्रिड और रेंज एक्सटेंडर वीइकल की लॉन्चिंग

ब्लूमबर्ग न्यूज के सवालों के जवाब में जेएसडब्ल्यू मोटर्स के एक प्रवक्ता ने कहा, 'हम एक्सपीरियंस सेंटर से शुरुआत करेंगे, जिन्हें ग्राहकों के लिए हमारे प्रोडक्ट के साथ इंट्रैक्ट करने, हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में जानने और ब्रैंड से जुड़ने के लिए खास से तैयार किया गया है।' उन्होंने आगे कहा कि कंपनी 2026 में एक प्लग-इन हाइब्रिड और एक रेंज एक्सटेंडर वीइकल लॉन्च करेगी, जिसके बाद अलग-अलग सेगमेंट और पावरट्रेन में अपने पोर्टफोलियो को धीरे-धीरे एक्सपैंड जाएगा।

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SAIC Motor Corp. के साथ एक सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर

जेएसडब्ल्यू का भारत में चीन की SAIC Motor Corp. के साथ एक सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर है, लेकिन स्टील से लेकर सीमेंट तक के कारोबार में फैली इस कंपनी की कार बाजार में एंट्री दशकों में भारत का पहला देसी ऑटोमोटिव ब्रैंड होगा। ये योजनाएं दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक वीइकल्स की सेल में तेजी के दौरान सामने आई हैं क्योंकि कार बायर्स कम एमिशन और कम ऑपरेटिंग कॉस्ट्स वाले मॉडल की तलाश कर रहे हैं।

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सभी गाड़ियों पर जेएसडब्ल्यू का लोगो

जेएसडब्ल्यू ने बड़े लेवल पर रिटेल प्रेजेंस की नींव रखने के लिए बाहरी डीलरों से प्रोपोजल मंगाना करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, संभावित पार्टनरशिप्स को जून या जुलाई के आसपास कंपनी के शुरुआती प्रोडक्ट्स दिखाए जाने की उम्मीद है, जिसमें चीन की चेरी ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ एक अलग पार्टनरशिप में मैन्युफैक्चर्ड मॉडल भी शामिल हैं। हालांकि, इन सभी गाड़ियों पर जेएसडब्ल्यू का लोगो लगा होगा।

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महाराष्ट्र में एक फैसिलिटी का निर्माण

ग्रुप महाराष्ट्र में एक फैसिलिटी का निर्माण कर रहा है, जहां जेएसडब्ल्यू मोटर्स के नए-एनर्जी वीइकल्स के साथ जेएसडब्ल्यू ग्रीनटेक लिमिटेड नाम की एक अलग कंपनी के तहत इलेक्ट्रिफाइड ट्रक और बसें भी मैन्युफैक्चर की जाएंगी। सूत्रों ने बताया कि ये कमर्शियल वीइकल शुरू में जेएसडब्ल्यू की फ्लीट के लिए तैयार किए जाएंगे और बाद में बाहरी ग्राहकों को भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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