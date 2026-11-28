देसी कंपनी जेएसडब्ल्यू ग्रुप भारतीय ऑटो मार्केट में अपनी नई पहचान बनाने की तैयारी कर रहा है। इसी क्रम में कंपनी आने वाले समय में भारतीय मार्केट में 4 नई एसयूवी पेश कर सकती है।

देसी कंपनी जेएसडब्ल्यू ग्रुप भारतीय ऑटो मार्केट में अपनी नई पहचान बनाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी 3 दिसंबर को अपने नए ऑटोमोबाइल ब्रांड JSW मोटर्स को लॉन्च करने जा रही है। इसी इवेंट में कंपनी अपनी पहली एसयूवी कॉम्बैट से भी पर्दा उठाएगी। खास बात यह है कि कंपनी का फोकस नई एनर्जी वाली गाड़ियों पर रहेगा। कंपनी पेट्रोल-इलेक्ट्रिक प्लग-इन हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और पूरी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाने की तैयारी कर रही है। आने वाले समय में कंपनी भारतीय मार्केट में 4 नई एसयूवी पेश कर सकती है। आइए इन सभी मॉडलों के बारे में जानते हैं।

1. JSW कॉम्बैट जेएसडब्ल्यू मोटर्स की पहली एसयूवी कॉम्बैट होगी। इसे 3 दिसंबर को पेश किया जाएगा। यह इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाली जेटूर T2 का बदला हुआ मॉडल है। इसका डिजाइन लैंड रोवर डिफेंडर से मिलता-जुलता है। इसकी लंबाई 4,785mm, चौड़ाई 2,005mm और ऊंचाई 1,875mm होगी। इसमें 2,800mm का व्हीलबेस और 220mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलेगा। कंपनी इसके पायनियर्स 500 लिमिटेड एडिशन की भी झलक दिखा चुकी है। इसकी सिर्फ 500 यूनिट बनाई जाएंगी।

धांसू होंगे एसयूवी के फीचर्स अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें 15.6-इंच टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और लेवल-2 ADAS मिल सकते हैं। इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल प्लग-इन हाइब्रिड इंजन मिलेगा, जो करीब 360 से 380bhp की पावर और 610Nm का टॉर्क देगा। इसकी कुल ड्राइविंग रेंज करीब 1,100km हो सकती है।

2. JSW iCar V23 इलेक्ट्रिक जेएसडब्ल्यू मोटर्स की दूसरी एसयूवी iCar V23 पर बेस्ड इलेक्ट्रिक मॉडल हो सकती है। इसे भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। पावरट्रेन का बात करें तो इसमें 59.93kWh और 81.76kWh के बैटरी पैक के ऑप्शन मिल सकते हैं। इसका रेंज 510km तक हो सकता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 20 लाख रुपये रहने की उम्मीद है।

3. जैकू J5 हाइब्रिड कंपनी जैकू J5 पर बेस्ड एक मिड-साइज स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एसयूवी भी ला सकती है। इसे हाल ही में बिना किसी कवर के भारतीय सड़कों पर देखा गया था। पावरट्रेन के तौर पर इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और 1.83kWh बैटरी मिलेगी। यह सेटअप 224bhp की पावर और 295Nm का टॉर्क देगा। इसकी माइलेज 18.9kmpl तक हो सकती है।