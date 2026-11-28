JSW मोटर्स ला रही 4 नई SUV, 3 दिसंबर को लॉन्च होगा नया ब्रांड; इनमें EV भी शामिल
देसी कंपनी जेएसडब्ल्यू ग्रुप भारतीय ऑटो मार्केट में अपनी नई पहचान बनाने की तैयारी कर रहा है। इसी क्रम में कंपनी आने वाले समय में भारतीय मार्केट में 4 नई एसयूवी पेश कर सकती है।
देसी कंपनी जेएसडब्ल्यू ग्रुप भारतीय ऑटो मार्केट में अपनी नई पहचान बनाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी 3 दिसंबर को अपने नए ऑटोमोबाइल ब्रांड JSW मोटर्स को लॉन्च करने जा रही है। इसी इवेंट में कंपनी अपनी पहली एसयूवी कॉम्बैट से भी पर्दा उठाएगी। खास बात यह है कि कंपनी का फोकस नई एनर्जी वाली गाड़ियों पर रहेगा। कंपनी पेट्रोल-इलेक्ट्रिक प्लग-इन हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और पूरी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाने की तैयारी कर रही है। आने वाले समय में कंपनी भारतीय मार्केट में 4 नई एसयूवी पेश कर सकती है। आइए इन सभी मॉडलों के बारे में जानते हैं।
1. JSW कॉम्बैट
जेएसडब्ल्यू मोटर्स की पहली एसयूवी कॉम्बैट होगी। इसे 3 दिसंबर को पेश किया जाएगा। यह इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाली जेटूर T2 का बदला हुआ मॉडल है। इसका डिजाइन लैंड रोवर डिफेंडर से मिलता-जुलता है। इसकी लंबाई 4,785mm, चौड़ाई 2,005mm और ऊंचाई 1,875mm होगी। इसमें 2,800mm का व्हीलबेस और 220mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलेगा। कंपनी इसके पायनियर्स 500 लिमिटेड एडिशन की भी झलक दिखा चुकी है। इसकी सिर्फ 500 यूनिट बनाई जाएंगी।
धांसू होंगे एसयूवी के फीचर्स
अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें 15.6-इंच टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और लेवल-2 ADAS मिल सकते हैं। इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल प्लग-इन हाइब्रिड इंजन मिलेगा, जो करीब 360 से 380bhp की पावर और 610Nm का टॉर्क देगा। इसकी कुल ड्राइविंग रेंज करीब 1,100km हो सकती है।
2. JSW iCar V23 इलेक्ट्रिक
जेएसडब्ल्यू मोटर्स की दूसरी एसयूवी iCar V23 पर बेस्ड इलेक्ट्रिक मॉडल हो सकती है। इसे भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। पावरट्रेन का बात करें तो इसमें 59.93kWh और 81.76kWh के बैटरी पैक के ऑप्शन मिल सकते हैं। इसका रेंज 510km तक हो सकता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 20 लाख रुपये रहने की उम्मीद है।
3. जैकू J5 हाइब्रिड
कंपनी जैकू J5 पर बेस्ड एक मिड-साइज स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एसयूवी भी ला सकती है। इसे हाल ही में बिना किसी कवर के भारतीय सड़कों पर देखा गया था। पावरट्रेन के तौर पर इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और 1.83kWh बैटरी मिलेगी। यह सेटअप 224bhp की पावर और 295Nm का टॉर्क देगा। इसकी माइलेज 18.9kmpl तक हो सकती है।
4. जैकू J5 इलेक्ट्रिक
जेएसडब्ल्यू मोटर्स जैकू J5 का पूरी तरह इलेक्ट्रिक मॉडल भी ला सकती है। पावरट्रेन की बात करें तो इसमें करीब 58.9 से 60.9kWh का बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 211bhp की पावर और 288Nm का टॉर्क दे सकती है। वहीं, इसकी रेंज 400 से 460km तक रहने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें