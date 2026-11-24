जेएसडब्ल्यू मोटर्स भारत में 3 दिसंबर, 2026 को अपना नया ब्रांड पेश करने के साथ पहली SUV से भी पर्दा उठाएगी। इससे पहले कंपनी ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) के साथ हाथ मिलाया है।

जेएसडब्ल्यू मोटर्स भारत में अपनी नई SUV लॉन्च करने की तैयारी में जुटी है। कंपनी 3 दिसंबर, 2026 को अपना नया ब्रांड पेश करने के साथ पहली SUV से भी पर्दा उठाएगी। इससे पहले कंपनी ने अपने आने वाले नए एनर्जी व्हीकल की इंजीनियरिंग, टेस्टिंग और भारत के हिसाब से तैयार करने के लिए ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) के साथ हाथ मिलाया है। दोनों के बीच इसे लेकर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता हुआ है। इसके तहत गाड़ियों की टेस्टिंग, सेफ्टी, बैटरी और नए फीचर्स पर मिलकर काम किया जाएगा। इस साझेदारी का मकसद ऐसी गाड़ियां तैयार करना है, जो भारतीय सड़कों और मौसम के हिसाब से बेहतर काम कर सकें।

इंजीनियरिंग और टेस्टिंग में मिलेगी मदद इस समझौते पर पुणे के कोथरुड में ARAI के मुख्यालय में मुहर लगी। जेएसडब्ल्यू मोटर्स के CEO रंजन नायक और ARAI के डायरेक्टर डॉ. रेजी मैथ्यू ने इस पर हस्ताक्षर किए। दोनों कंपनियां मिलकर गाड़ियों की इंजीनियरिंग, टेस्टिंग और परफॉर्मेंस की जांच करेंगी। इसके जरिए यह देखा जाएगा कि नई गाड़ियां भारतीय सड़कों, मौसम और ड्राइविंग के अलग-अलग हालात में कैसा प्रदर्शन करती हैं। साथ ही, गाड़ियों को तैयार करने से लेकर उनकी जांच तक की पूरी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर भी काम होगा।

क्या हैं साझेदारी के मायने? इस साझेदारी में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी ADAS की टेस्टिंग और उसे बेहतर बनाने का काम भी शामिल है। इसके अलावा, बैटरी सिस्टम की इंजीनियरिंग और जांच की जाएगी। गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी और दूसरे जरूरी टेस्ट भी किए जाएंगे। किसी नई कार को मार्केट में बेचने से पहले जिन टेस्ट और मंजूरी की जरूरत होती है, उसमें भी ARAI मदद करेगा। दोनों कंपनियां आने वाले समय की नई तकनीक, रिसर्च और इंजीनियरिंग से जुड़ी जानकारी भी एक-दूसरे के साथ साझा करेंगी।

महाराष्ट्र में बनेगी JSW की नई SUV जेएसडब्ल्यूल मोटर्स ने साफ किया है कि उसकी आने वाली SUV का प्रोडक्शन महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में AURIC स्थित नए प्लांट में किया जाएगा। कंपनी इस प्लांट में गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के साथ भारत में अपनी इंजीनियरिंग क्षमता भी बढ़ाना चाहती है। उसकी योजना दुनिया में इस्तेमाल हो रही नई कार टेक्नोलॉजी को भारतीय जरूरतों के हिसाब से तैयार करने की है। कंपनी की आने वाली कॉम्बैट SUV इसी रणनीति का हिस्सा होगी।

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