JSW मोटर्स ने ARAI के साथ मिलाया हाथ, 3 दिसंबर को आएगी पहली SUV; जानिए क्या है कंपनी की तैयारी
जेएसडब्ल्यू मोटर्स भारत में 3 दिसंबर, 2026 को अपना नया ब्रांड पेश करने के साथ पहली SUV से भी पर्दा उठाएगी। इससे पहले कंपनी ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) के साथ हाथ मिलाया है।
जेएसडब्ल्यू मोटर्स भारत में अपनी नई SUV लॉन्च करने की तैयारी में जुटी है। कंपनी 3 दिसंबर, 2026 को अपना नया ब्रांड पेश करने के साथ पहली SUV से भी पर्दा उठाएगी। इससे पहले कंपनी ने अपने आने वाले नए एनर्जी व्हीकल की इंजीनियरिंग, टेस्टिंग और भारत के हिसाब से तैयार करने के लिए ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) के साथ हाथ मिलाया है। दोनों के बीच इसे लेकर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता हुआ है। इसके तहत गाड़ियों की टेस्टिंग, सेफ्टी, बैटरी और नए फीचर्स पर मिलकर काम किया जाएगा। इस साझेदारी का मकसद ऐसी गाड़ियां तैयार करना है, जो भारतीय सड़कों और मौसम के हिसाब से बेहतर काम कर सकें।
इंजीनियरिंग और टेस्टिंग में मिलेगी मदद
इस समझौते पर पुणे के कोथरुड में ARAI के मुख्यालय में मुहर लगी। जेएसडब्ल्यू मोटर्स के CEO रंजन नायक और ARAI के डायरेक्टर डॉ. रेजी मैथ्यू ने इस पर हस्ताक्षर किए। दोनों कंपनियां मिलकर गाड़ियों की इंजीनियरिंग, टेस्टिंग और परफॉर्मेंस की जांच करेंगी। इसके जरिए यह देखा जाएगा कि नई गाड़ियां भारतीय सड़कों, मौसम और ड्राइविंग के अलग-अलग हालात में कैसा प्रदर्शन करती हैं। साथ ही, गाड़ियों को तैयार करने से लेकर उनकी जांच तक की पूरी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर भी काम होगा।
क्या हैं साझेदारी के मायने?
इस साझेदारी में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी ADAS की टेस्टिंग और उसे बेहतर बनाने का काम भी शामिल है। इसके अलावा, बैटरी सिस्टम की इंजीनियरिंग और जांच की जाएगी। गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी और दूसरे जरूरी टेस्ट भी किए जाएंगे। किसी नई कार को मार्केट में बेचने से पहले जिन टेस्ट और मंजूरी की जरूरत होती है, उसमें भी ARAI मदद करेगा। दोनों कंपनियां आने वाले समय की नई तकनीक, रिसर्च और इंजीनियरिंग से जुड़ी जानकारी भी एक-दूसरे के साथ साझा करेंगी।
महाराष्ट्र में बनेगी JSW की नई SUV
जेएसडब्ल्यूल मोटर्स ने साफ किया है कि उसकी आने वाली SUV का प्रोडक्शन महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में AURIC स्थित नए प्लांट में किया जाएगा। कंपनी इस प्लांट में गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के साथ भारत में अपनी इंजीनियरिंग क्षमता भी बढ़ाना चाहती है। उसकी योजना दुनिया में इस्तेमाल हो रही नई कार टेक्नोलॉजी को भारतीय जरूरतों के हिसाब से तैयार करने की है। कंपनी की आने वाली कॉम्बैट SUV इसी रणनीति का हिस्सा होगी।
कुछ ऐसा हो सकता है पावरट्रेन
कॉम्बैट SUV को लेकर पहले सामने आई जानकारी के अनुसार, इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम मिल सकता है। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर और बाहर से चार्ज होने वाली बैटरी भी दी जा सकती है। हालांकि, भारत में आने वाले मॉडल के इंजन, बैटरी, रेंज, वेरिएंट और कीमत की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर भी नई SUV में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की है। इसके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लगातार नई गाड़ी से जुड़े टीजर और अपडेट साझा किए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें