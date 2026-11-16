JSW Combat के लिए शुरू हुए रजिस्ट्रेशन, 4 दिसंबर को अनवील होगी कंपनी की दमदार SUV

JSW Motors इंडियन मार्केट में धमाकेदार एंट्री की तैयारी कर रही है। इसी के तहत कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दी है। इस वेबसाइट पर कस्टमर कंपनी की पहली कार के लिए अपना इंटरेस्ट रजिस्टर करा सकते हैं।

JSW Group अपनी नई कार कंपनी JSW Motors के साथ धमाकेदार एंट्री की तैयारी कर रहा है। इसी के तहत कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.jswmotors.com लॉन्च कर दी है। इस वेबसाइट पर कस्टमर कंपनी की Combat SUV के लिए अपना इंटरेस्ट रजिस्टर करा सकते हैं। ध्यान रहे कि कंपनी ने अभी केवल इंटरेस्ट रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। यह बुकिंग नहीं है। वेबसाइट पर ग्राहकों को अपनी जानकारी देनी होगी, जिसके बाद बुकिंग शुरू होने पर कंपनी उनसे कॉन्टैक्ट करेगी। अभी तक जेएसडब्ल्यू मोटर्स ने बुकिंग अमाउंट, कीमत, डिलीवरी की टाइमलाइन या फाइनल स्पेसिफिकेशन की जानकारी नहीं दी है।

MG Motor से अलग होगी JSW Motors JSW का नाम पहले से ही JSW MG Motor India के जरिए कार बायर्स के बीच जाना जाता है, लेकिन JSW Motors Limited एक अलग पैसेंजर व्हीकल कंपनी है। यह MG ब्रैंड के तहत कारें बेचने की बजाय अपने नए JSW ब्रैंड नाम से गाड़ियां लॉन्च करेगी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में इसका नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तैयार किया जा रहा है। इस प्लांट में नेक्स्ट जेनरेशन पैसेंजर व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़ी कारों का प्रोडक्शन किया जाएगा।

वेबसाइट लॉन्च करना कंपनी की बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है, जिसके तहत वह अपना ब्रैंड, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और सेल्स-सर्विस नेटवर्क तैयार कर रही है। नई कंपनी के लिए सिर्फ अच्छा डिजाइन, फीचर्स और कीमत ही काफी नहीं होंगे। ग्राहकों को नजदीकी सर्विस सेंटर, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता, वॉरंटी और भरोसेमंद आफ्टर-सेल्स सर्विस भी चाहिए होगी।

अगले महीने की अनवील डेट कंपनी की वेबसाइट पर कॉम्बैट एसयूवी की अनवील डेट 4 दिसंबर बताई जा रही है। कंपनी की पहली गाड़ी को एक रगेड डिजाइन वाली प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी बताया जा रहा है, जो Chery Jetour T2 पर बेस्ड होगी। इस एसयूवी को दिसंबर की शुरुआत में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी मॉडल के नाम और भारत में मिलने वाले स्पेसिफिकेशन को कन्फर्म नहीं किया है।

प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी में एक्सटर्नल पावर सोर्स से चार्ज होने वाली बैटरी मिलती है। इससे छोटी दूरी के सफर में गाड़ी इलेक्ट्रिक पावर पर चल सकती है, जबकि लंबे सफर के दौरान पेट्रोल इंजन मदद करता है। हालांकि, इसकी असली माइलेज और बचत बैटरी की कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक रेंज और चार्जिंग पैटर्न पर निर्भर करेगी।