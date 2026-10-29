अगले साल लॉन्च हो सकती हैं JSW Motors की ये तीन नई इलेक्ट्रिक SUV, लिस्ट में V23 भी

JSW Motors की गाड़ियों का सभी को बेसब्री से इंतजार है। कंपनी भी मार्केट में एंट्री के लिए अपने प्रोडक्ट्स पर तेजी से काम कर रही है और अगले साल तीन इलेक्ट्रिक एसयूवी को लॉन्च कर सकती है। आइए जानते हैं डीटेल।

जेएसडब्ल्यू मोटर्स की अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी

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JSW Lepas L6

JSW ग्रुप इंडियन कार मार्केट में धमाकेदार एंट्री की तैयार कर रही है। कंपनी JSW Motors के नाम से भारत में गाड़ियां सेल करेगी। जेएसडब्ल्यू मोटर्स का प्लान 2027 के आखिर तक भारत में तीन इलेक्ट्रिफाइड एसयूवी लॉन्च करने का है। इनमें एक प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी और दो इलेक्ट्रिक एसयूवी शामिल हो सकती हैं। ध्यान रहे कि कंपनी ने अभी इनकी लॉन्च टाइमलाइन को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है। फिलहाल आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

1. JSW Combat जेएसडब्ल्यू मोटर्स अपनी पहली एसयूवी Combat को 4 दिसंबर को इंट्रोड्यूस करेगी। यह एक प्लग-इन हाइब्रिड D-सेगमेंट एसयूवी होगी, जिसे चीन की कंपनी चेरी की Jetour Traveller C-DM के पुराने मॉडल के बेस पर तैयार किया जाएगा। इसमें बॉक्सी और रगेड डिजाइन देखने को मिलेगा, जो इसे बड़ी ऑफ-रोड एसयूवी जैसा लुक देगा। कंपनी बंपर, ग्रिल और अलॉय व्हील जैसे कुछ हिस्सों में बदलाव कर सकती है, जबकि केबिन में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय मॉडल में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर मिल सकती हैं।

इसका कंबाइन्ड पावर आउटपुट 355hp और 610Nm टॉर्क हो सकता है। इसमें 18.4kWh की LFP बैटरी मिलने की उम्मीद है, जो इलेक्ट्रिक मोड में 100 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकती है। यह फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आ सकती है। इसमें 5 लोगों के बैठने की जगह होगी। इसका मुकाबला MG Majestor, टोयोटा फॉर्च्यूनर, किआ सोरेंटो, फॉक्सवैगन टायरॉन और स्कोडा कोडिएक जैसी एसयूवी से हो सकता है।

2. JSW J5 कंपनी की दूसरी एसयूवी जनवरी 2027 में लॉन्च हो सकती है। इसे चेरी की Jaecoo J5 के रीबैज्ड इलेक्ट्रिक वर्जन के तौर पर लाए जाने की उम्मीद है। ग्लोबल मार्केट में यह एसयूवी पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक ऑप्शन्स में उपलब्ध है, लेकिन भारत में इसका केवल इलेक्ट्रिक वर्जन आ सकता है। इसकी लंबाई करीब 4.38 मीटर, चौड़ाई 1.65 मीटर और ऊंचाई 1.86 मीटर हो सकती है। इसका व्हीलबेस लगभग 2.62 मीटर रहने की उम्मीद है। इसमें फ्रंट व्हील को पावर देने वाली सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर मिल सकती है, जो 208hp की पावर और 288Nm का टॉर्क देगी। इसमें 60.93kWh की LFP बैटरी मिलने की संभावना है, जिसकी रेंज करीब 500 किलोमीटर हो सकती है।

3. JSW V23 जेएसडब्ल्यू मोटर्स की तीसरी एसयूवी चेरी की iCar V23 पर बेस्ड हो सकती है। यह रेट्रो डिजाइन वाली बॉक्सी इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी और साइज में J5 से छोटी होगी। इंटरनेशनल मार्केट में यह सिंगल-मोटर रियर-व्हील ड्राइव और ड्यूल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव ऑप्शन में आती है। हालांकि, भारत में कौन सा वर्जन पेश किया जाएगा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इसकी लंबाई करीब 4.22 मीटर, चौड़ाई 1.92 मीटर और ऊंचाई 1.84 मीटर हो सकती है। इसका व्हीलबेस लगभग 2.73 मीटर रहने की उम्मीद है। इसे 2027 की दूसरी छमाही में लॉन्च किया जा सकता है। इंडियन मार्केट में इसकी टक्कर टाटा सिएरा ईवी से हो सकती है।