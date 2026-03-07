Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

टाटा सिएरा और क्रेटा इलेक्ट्रिक की टेंशन बढ़ाने आ रही यह SUV, लॉन्च से पहले सामने आया स्पाई फोटो

Mar 07, 2026 12:45 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

JSW Motor भारत में Chery iCar V23- बेस्ड SUV को लाने की तैयारी कर रहा है। हाल में इसके कैमॉफ्लाज्ड टेस्ट म्यूल को टेस्टिंग के दौरान रोड पर देखा गया है। स्पाई शॉट्स में दिख रहे टेस्ट मॉडल का डिजाइन बॉक्सी है। आइए जानते हैं डीटेल।

टाटा सिएरा और क्रेटा इलेक्ट्रिक की टेंशन बढ़ाने आ रही यह SUV, लॉन्च से पहले सामने आया स्पाई फोटो

नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। JSW Motor भारत में Chery iCar V23- बेस्ड SUV को लाने की तैयारी कर रहा है। हाल में इसके कैमॉफ्लाज्ड टेस्ट म्यूल को टेस्टिंग के दौरान रोड पर देखा गया है। रशलेन ने इसके स्पाई शॉट्स को शेयर किया है। यह V23 इंजन पर आधारित एसयूवी, JSW मोटर्स के मॉडल्स में तीसरा प्रोडक्ट होगा, जिसमें Jetour, Jaecco और iCar जैसे चाइनीज ब्रैंड के रीबैज्ड वर्जन शामिल हैं, जो सभी चेरी ऑटोमोबाइल के सब-ब्रैंड हैं। रोड टेस्ट के दौरान देखी गई iCar V23 के बारे में कहा जा रहा है कि यह जेएसडब्लू मोटर का तीसरा लॉन्च हो सकता है। इसे कंपनी Jetour T2 बेस्ड PHEV और Jaecoo J5 बेस्ड एसयूवी के बाद लॉन्च कर सकती है। आइए जानते हैं डीटेल।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं

G-वैगन जैसी हॉरिजॉन्टल टेल-लाइट्स

स्पाई शॉट्स में दिख रहे टेस्ट मॉडल का डिजाइन बॉक्सी है। हालांकि, स्पाई शॉट्स में एसयूवी का पिछला हिस्सा ढका हुआ है, लेकिन टेलगेट पर एक उभार दिखाई दे रहा है, जो शायद चार्जिंग केबल्स के लिए एक स्टोरेज कंपार्टमेंट हो सकता है। नीचे की ओर G-वैगन जैसी हॉरिजॉन्टल टेल-लाइट्स भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा एसयूवी में उभरे हुए वील आर्च, एक साइडस्टेप और किंक्ड रियर विंडो लाइन ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खीचेंगे।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Sierra EV

Tata Sierra EV

₹ 25 - 30 लाख

मुझे सूचित करें
Mean Metal Motors Azani

Mean Metal Motors Azani

₹ 88 - 90 लाख

मुझे सूचित करें
Mahindra Ekuv100

Mahindra Ekuv100

₹ 8.25 - 10 लाख

मुझे सूचित करें
Mahindra S204

Mahindra S204

₹ 12 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Mahindra BE 09

Mahindra BE 09

₹ 22 - 27 लाख

मुझे सूचित करें
JSW
ये भी पढ़ें:टोयोटा रुमियन का नया बेस वेरिएंट, पहले से 95 हजार रुपये सस्ता, खुश कर देगी कीमत

मिलेगी 510 किमी तक की रेंज

इंटरनैशनल मार्केट में iCar V23 दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आती है। इनमें एक 59.93kWh यूनिट है, जो रियर-माउंटेड मोटर से जुड़ी है और 136hp पावर और 180Nm टॉर्क ऑफर करती है। वहीं, दूसरी 81.76kWh यूनिट जो ड्यूल-मोटर सेटअप से जुड़ी है और 211hp पावर और 292Nm टॉर्क जेनरेट करती है। दावा किया गया CLTC रेंज 59.93kWh वाले मॉडल में 401km और 81.76kWh वाले मॉडल में 510km है। DC चार्जिंग स्पीड 85kW से 100kW से ज्यादा तक सपोर्ट करती है।

ये भी पढ़ें:2.3 सेकेंड में 100 की स्पीड और 1050hp, 14 मार्च को भारत आ रही यह हाइपरकार

20 लाख रुपये से कम हो सकती है कीमत

चीन में बिकने वाली इस एसयूवी का डिजाइन बेहद यूनीक और बॉक्सी है। इसकी लंबाई 4.2 मीटर और वीलबेस 2.7 मीटर है। Cherry iCar V23 के नए वर्जन की शुरुआती कीमत 20 लाख रुपये से कम होने की उम्मीद है। इसे जेएसडब्ल्यू मोटर्स के छत्रपति संभाजीनगर स्थित प्लांट में असेंबल किया जाएगा। यह साल 2028 में लॉन्च हो सकती है। बताते चलें कि इसे हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा बीई 6, विनफास्ट VF6, मारुति सुजुकी ई विटारा, एमजी जेडएस ईवी, टोयोटा एबेला, टाटा कर्व ईवी और अपकमिंग टाटा सिएरा ईवी जैसी इलेक्ट्रिक मिडसाइज एसयूवी के कड़ी टक्कर मिल सकती है।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा की इस SUV के लिए मची लूट, बढ़ा प्रोडक्शन, 135 सेकेंड में सोल्ड आउट
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।