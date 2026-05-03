JSW Motors ला रहा ये बेहतरीन इलेक्ट्रिक SUV, मिलेगा धांसू लुक, रेंज भी गजब की

अगर आप भी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो जेएसडब्ल्यू मोटर्स की एसयूवी का इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। कंपनी इंडियन मार्केट में अपनी जिन इलेक्ट्रिक एसयूवी को लॉन्च करने वाली है, उनमें Jetour T2, Chery iCar V23 और Jaecoo J5 शामिल हैं।

JSW Group जल्द ही अपने नए ब्रैंड JSW Motors के साथ इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट में एंट्री करने वाला है। यह एक इंडिपेंडेंट कंपनी होगी। इस ब्रांड के तहत कंपनी चार इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने की सोच रही। तो अगर आप भी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो जेएसडब्ल्यू मोटर्स की एसयूवी का इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। कंपनी इंडियन मार्केट में अपनी जिन इलेक्ट्रिक एसयूवी को लॉन्च करने वाली है, उनमें Jetour T2, Chery iCar V23 और Jaecoo J5 शामिल हैं। आइए जानते हैं इन नई इलेक्ट्रिक एसयूवी में कंपनी क्या कुछ खास ऑफर करने वाली है।

Chery iCar V23 चीन में बिकने वाली इस एसयूवी का डिजाइन बेहद यूनीक और बॉक्सी है। इसकी लंबाई 4.2 मीटर और वीलबेस 2.7 मीटर है। Cherry iCar V23 के नए वर्जन की शुरुआती कीमत 20 लाख रुपये से कम होने की उम्मीद है। इसे जेएसडब्ल्यू मोटर्स के छत्रपति संभाजीनगर स्थित प्लांट में असेंबल किया जाएगा। यह साल 2028 में लॉन्च हो सकती है। इंटरनैशनल मार्केट में iCar V23 दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आती है। इनमें एक 59.93kWh यूनिट है, जो रियर-माउंटेड मोटर से जुड़ी है और 136hp पावर और 180Nm टॉर्क ऑफर करती है। वहीं, दूसरी 81.76kWh यूनिट जो ड्यूल-मोटर सेटअप से जुड़ी है और 211hp पावर और 292Nm टॉर्क जेनरेट करती है। दावा किया गया CLTC रेंज 59.93kWh वाले मॉडल में 401km और 81.76kWh वाले मॉडल में 510km है। DC चार्जिंग स्पीड 85kW से 100kW से ज्यादा तक सपोर्ट करती है।

Jaecoo J5 JSW मोटर्स भारत में Jaecoo J5-बेस्ट SUV को लाने की तैयारी कर रहा है। जैको J5 को पहली बार 2025 में पेश किया गया था। अभी यह चीन और इंडोनेशिया में सेल हो रही है। मार्केट के अनुसार, यह पेट्रोल, हाइब्रिड या फुली इलेक्ट्रिक इंजन ऑप्शन्स के साथ उपलब्ध है। भारत में इसका केवल इलेक्ट्रिक वर्जन की आने की उम्मीद है। ग्लोबली J5 में स्लिम LED लाइटिंग, एयरो-ऑप्टिमाइज्ड 19-इंच के वील्स और 14.8-इंच की वर्टिकल टचस्क्रीन से लैस मिनिमलिस्ट केबिन दिया गया है। प्रीमियम ट्रिम्स में कंपनी पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 540-डिग्री कैमरा सिस्टम, 6 एयरबैग और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर भी दे रही है।

भारत में, जैको की ओरिजिनल बैजिंग की जगह JSW ब्रैंडिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। ग्लोबल लेवल पर J5 ICE और EV दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है। हाइब्रिड वेरिएंट में 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन को एक छोटे बैटरी पैक के साथ जोड़ा गया है, जो मिलकर 221 bhp की ताकत और 295 Nm का टॉर्क जेनरेट करते हैं। यह केवल फ्रंट-वील ड्राइव है। इसका क्लेम्ड माइलेज 18.8 किमी/लीटर है। इलेक्ट्रिक वर्जन में 58.9 kWh की बैटरी का यूज किया गया है, जो लगभग 402 किमी की रेंज ऑफर करती है। इसका सिंगल फ्रंट-माउंटेड मोटर 211 PS की पावर और 288 Nm का टॉर्क ऑफर करता है।