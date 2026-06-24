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16 जुलाई को भारतीय ग्राहकों के लिए आ रही ये नई 7-सीटर, पेट्रोल के साथ बैटरी से भी दौड़ेगी; टेस्टिंग के दौरान दिखी

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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ये नई SUV इसी साल दिवाली के आसपास बिक्री के लिए आ सकती है। लॉन्च होने के बाद इसका मुकाबला महिंद्रा XUV 7XO, टाटा सफारी, इनोवा हाइक्रॉस जैसी गाड़ियों से होगा। MG की अगली 'न्यू एनर्जी व्हीकल' के बारे में और जानकारी जल्द ही सामने आने की उम्मीद है।

16 जुलाई को भारतीय ग्राहकों के लिए आ रही ये नई 7-सीटर, पेट्रोल के साथ बैटरी से भी दौड़ेगी; टेस्टिंग के दौरान दिखी
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JSW MG मोटर इंडिया भारतीय बाजार में अपना प्रोडक्ट लाने की तैयारी कर रही है। दरअसल, भारतीय सड़कों पर कंपनी की नई कार को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। हालांकि, अभी इसका नाम सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये वुलिंग स्टारलाइट 560 (Wuling Starlight 560) पर बेस्ड नई मिडसाइज SUV हो सकती है। इसका एक टीजर भी सामने आया है, जिसमें 'Internet Inside' का मैसेज दिया गया है। टीजर में न्यू एनर्जी व्हीकल्स पर भी जोर दिया गया है, जो संकेत देता है कि ये इलेक्ट्रिक या प्लग-इन हाइब्रिड कार हो सकती है। कंपनी 16 जुलाई को इस पर से पर्दा उठाएगी।

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पोर्टफोलियो में हेक्टर से ऊपर रहेगी
इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि सबसे ज्यादा संभावना अपकमिंग मिडसाइज SUV की है, जिसका इंटरनल कोडनेम 520 है। ये विदेशों में बिकने वाली वुलिंग स्टारलाइट 560 पर बेस्ड होगी। इस SUV का डिजाइन पेटेंट हाल ही में भारत में फाइल किया गया था, जबकि टेस्ट म्यूल्स को भी सड़क पर टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। स्टारलाइट 560 को हेक्टर से ऊपर रखा गया है। यह MG के मेनस्ट्रीम लाइनअप में सबसे बड़ी गाड़ियों में से एक हो सकती है। इंटरनेशनल स्तर पर इस SUV की लंबाई 4,745 mm और व्हीलबेस 2,810 mm है। यह 5 और 7 सीट कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है।

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MG की नई कार का डिजाइन
स्पाई शॉट्स और पेटेंट फाइलिंग से बॉक्सी SUV डिजाइन का पता चलता है, जिसमें सीधा स्टांस, बड़ी ग्रिल, LED लाइटिंग एलिमेंट्स, चौकोर व्हील आर्च और सड़क पर मजबूत मौजूदगी है। इसका ओवरऑल स्टाइल भारत में बिकने वाली मौजूदा MG SUV से काफी अलग है। पीछे की तरफ, SUV में लगभग वर्टिकल टेलगेट डिजाइन, कनेक्टेड LED लाइटिंग एलिमेंट्स और रूफ-माउंटेड स्पॉइलर है। वैरिएंट और पावरट्रेन के आधार पर EV और प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन के स्टाइल में अंतर होने की उम्मीद है।

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SUV के इंटरनेशनल वर्जन में मिनिमलिस्ट डैशबोर्ड लेआउट है, जिसमें बड़ा 12.8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 8.8-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट वाले कई फीचर्स शामिल हैं। भारत के लिए, MG लोकली ग्राहकों की पसंद के हिसाब से इसके फीचर्स की लिस्ट को और बेहतर बना सकती है।

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इंजन ऑप्शन और रेंज
ग्लोबली स्टारलाइट 560 EV और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन, दोनों ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। PHEV वर्जन में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक बैटरी पैक दिया गया है, जो कुल मिलाकर 197 hp की पावर और 230 Nm का टॉर्क देता है। CLTC साइकिल के हिसाब से यह सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में 100 km तक की रेंज देता है। पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्जन में 56.7 kWh का बैटरी पैक और आगे की तरफ लगी इलेक्ट्रिक मोटर है, जो 136 hp की पावर और 200 Nm का टॉर्क देती है। CLTC साइकिल के हिसाब से इसकी रेंज 500Km तक बताई गई है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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