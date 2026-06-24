16 जुलाई को भारतीय ग्राहकों के लिए आ रही ये नई 7-सीटर, पेट्रोल के साथ बैटरी से भी दौड़ेगी; टेस्टिंग के दौरान दिखी

ये नई SUV इसी साल दिवाली के आसपास बिक्री के लिए आ सकती है। लॉन्च होने के बाद इसका मुकाबला महिंद्रा XUV 7XO, टाटा सफारी, इनोवा हाइक्रॉस जैसी गाड़ियों से होगा। MG की अगली 'न्यू एनर्जी व्हीकल' के बारे में और जानकारी जल्द ही सामने आने की उम्मीद है।

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JSW MG मोटर इंडिया भारतीय बाजार में अपना प्रोडक्ट लाने की तैयारी कर रही है। दरअसल, भारतीय सड़कों पर कंपनी की नई कार को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। हालांकि, अभी इसका नाम सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये वुलिंग स्टारलाइट 560 (Wuling Starlight 560) पर बेस्ड नई मिडसाइज SUV हो सकती है। इसका एक टीजर भी सामने आया है, जिसमें 'Internet Inside' का मैसेज दिया गया है। टीजर में न्यू एनर्जी व्हीकल्स पर भी जोर दिया गया है, जो संकेत देता है कि ये इलेक्ट्रिक या प्लग-इन हाइब्रिड कार हो सकती है। कंपनी 16 जुलाई को इस पर से पर्दा उठाएगी।

पोर्टफोलियो में हेक्टर से ऊपर रहेगी

इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि सबसे ज्यादा संभावना अपकमिंग मिडसाइज SUV की है, जिसका इंटरनल कोडनेम 520 है। ये विदेशों में बिकने वाली वुलिंग स्टारलाइट 560 पर बेस्ड होगी। इस SUV का डिजाइन पेटेंट हाल ही में भारत में फाइल किया गया था, जबकि टेस्ट म्यूल्स को भी सड़क पर टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। स्टारलाइट 560 को हेक्टर से ऊपर रखा गया है। यह MG के मेनस्ट्रीम लाइनअप में सबसे बड़ी गाड़ियों में से एक हो सकती है। इंटरनेशनल स्तर पर इस SUV की लंबाई 4,745 mm और व्हीलबेस 2,810 mm है। यह 5 और 7 सीट कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है।

MG की नई कार का डिजाइन

स्पाई शॉट्स और पेटेंट फाइलिंग से बॉक्सी SUV डिजाइन का पता चलता है, जिसमें सीधा स्टांस, बड़ी ग्रिल, LED लाइटिंग एलिमेंट्स, चौकोर व्हील आर्च और सड़क पर मजबूत मौजूदगी है। इसका ओवरऑल स्टाइल भारत में बिकने वाली मौजूदा MG SUV से काफी अलग है। पीछे की तरफ, SUV में लगभग वर्टिकल टेलगेट डिजाइन, कनेक्टेड LED लाइटिंग एलिमेंट्स और रूफ-माउंटेड स्पॉइलर है। वैरिएंट और पावरट्रेन के आधार पर EV और प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन के स्टाइल में अंतर होने की उम्मीद है।

SUV के इंटरनेशनल वर्जन में मिनिमलिस्ट डैशबोर्ड लेआउट है, जिसमें बड़ा 12.8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 8.8-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट वाले कई फीचर्स शामिल हैं। भारत के लिए, MG लोकली ग्राहकों की पसंद के हिसाब से इसके फीचर्स की लिस्ट को और बेहतर बना सकती है।