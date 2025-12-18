फौरन लपक लें, वरना 1 जनवरी 2026 से महंगी हो जाएंगी इस कंपनी की कारें, दिसंबर के बाद कितना पैसा ज्यादा लगेगा? जानें
अगर आप MG की कार लेना चाहते हैं, तो जनवरी 2026 से पहले फैसला लेना आपके बजट के लिए बेहतर हो सकता है। जी हां, क्योंकि जनवरी 2026 से JSW MG मोटर की कारें महंगी हो जाएंगी। कंपनी ने कीमतों में 2% तक बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
नए साल की शुरुआत कार खरीदारों के लिए थोड़ी महंगी साबित हो सकती है। JSW MG मोटर इंडिया ने जनवरी 2026 से अपनी सभी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। कंपनी के मुताबिक, यह बढ़ोतरी अधिकतम 2 प्रतिशत तक होगी और इसका असर MG के पूरे व्हीकल पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि आखिर ये प्राइस हाइक क्यों की जा रही है?
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Jeep Meridian
₹ 24.99 - 38.79 लाख
Isuzu V-Cross
₹ 25.52 - 30.96 लाख
Mahindra Global Pik Up
₹ 25 लाख से शुरू
क्यों बढ़ रही MG कारों की कीमतें?
कंपनी ने बयान में बताया कि कच्चे माल की बढ़ती लागत (इनपुट कॉस्ट) और मौजूदा मैक्रो-इकोनॉमिक परिस्थितियों के चलते कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ऑटो इंडस्ट्री में स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और लॉजिस्टिक्स की लागत लगातार बढ़ रही है, जिसका सीधा असर वाहन निर्माण की लागत पर पड़ता है।
JSW MG मोटर का कहना है कि वह लंबे समय से बढ़ती लागत को खुद वहन कर रही थी, लेकिन अब इसे आंशिक रूप से ग्राहकों तक पहुंचाना जरूरी हो गया है।
किन मॉडल्स पर पड़ेगा असर?
जनवरी 2026 से यह कीमत बढ़ोतरी MG के सभी मौजूदा मॉडल्स पर लागू होगी। इसमें MG कॉमेट ईवी (Comet EV), MG ZS EV, MG हेक्टर (MG Hector), MG हेक्टर प्लस (MG Hector Plus), MG ग्लोस्टर (MG Gloster) और MG एस्टर (MG Astor) जैसे लोकप्रिय मॉडल शामिल हैं। हालांकि, अलग-अलग मॉडल और वैरिएंट के हिसाब से कीमतों में बढ़ोतरी अलग-अलग हो सकती है।
कार खरीदने वालों के पास मौका
अगर आप MG की कोई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो दिसंबर 2025 तक खरीदना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। साल के अंत में कई डीलरशिप पर डिस्काउंट और ऑफर्स भी उपलब्ध रहते हैं, जिससे कीमत बढ़ने से पहले अच्छी डील मिल सकती है।
ऑटो इंडस्ट्री में बढ़ोतरी का ट्रेंड
गौरतलब है कि MG मोटर अकेली कंपनी नहीं है, जो कीमतें बढ़ा रही है। इससे पहले कई अन्य ऑटो कंपनियां भी बढ़ती लागत और आर्थिक दबावों का हवाला देते हुए नए साल से कीमतें बढ़ाने की घोषणा कर चुकी हैं। ऐसे में 2026 की शुरुआत में कार बाजार में महंगाई का असर साफ दिख सकता है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।