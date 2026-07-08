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अब सेकंड हैंड कार भी बेचेगी ये कंपनी, ग्राहकों को 200 पॉइंट चेक करके मिलेगी; पसंद नहीं आने पर मनी बैक

By Narendra Jijhontiya
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इस पार्टनरशिप का मकसद पुरानी EV की खरीद-बिक्री में आने वाली आम रुकावटों को दूर करना है। खासकर बैटरी की असल हालत (डिग्रेडेशन), बची हुई कीमत (रेसिडुअल वैल्यू) में ट्रांसपेरेंसी और लंबे समय तक चलने वाली डायग्नोस्टिक जांच को लेकर ग्राहकों की उलझन को कम करना।

अब सेकंड हैंड कार भी बेचेगी ये कंपनी, ग्राहकों को 200 पॉइंट चेक करके मिलेगी; पसंद नहीं आने पर मनी बैक
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देश के अंदर सेकंड हैंड कारों का मार्केट पिछले कुछ सालों में काफी बड़ा हो गया है। लोग सेकंड हैंड हैचबैक और छोटी कारों को जमकर पसंद कर रहे हैं। हालांकि, अभी भी सेकंड हैंड कार बेचने वाले प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिक कार नहीं बिकतीं। ऐसे में पुरानी कार बेचने वाले प्लेटफॉर्म स्पिनी (Spinny) ने पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) के लिए एक अलग सेकेंडरी मार्केट ईकोसिस्टम बनाने के लिए JSW MG मोटर इंडिया के साथ एक कमर्शियल पार्टनरशिप की है।

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इस पार्टनरशिप का मकसद पुरानी EV की खरीद-बिक्री में आने वाली आम रुकावटों को दूर करना है। खासकर बैटरी की असल हालत (डिग्रेडेशन), बची हुई कीमत (रेसिडुअल वैल्यू) में ट्रांसपेरेंसी और लंबे समय तक चलने वाली डायग्नोस्टिक जांच को लेकर ग्राहकों की उलझन को कम करना। कुल मिलाकर ग्राहकों के लिए सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक कार खरीदना आसान हो जाएगा। हालांकि, ये सर्विस कब से शुरू होगी इस बार में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन इसे पहले देश के मेट्रो शहरों में शुरू किया जाएगा।

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इस पार्टनरशिप की खास बातें
स्पिनी अपने नेटवर्क में JSW MG मोटर इंडिया से मिली टेक्नोलॉजी डिटेल का इस्तेमाल करके EV के इवैल्यूएशन के खास तरीके लागू करेगी। इस जांच प्रक्रिया में बैटरी की सेहत की स्टैंडर्ड जांच और सर्टिफिकेशन शामिल है, ताकि खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को कीमत का साफ अंदाजा मिल सके। यह प्रोग्राम शुरू में बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली NCR, हैदराबाद, कोच्चि, मुंबई, पुणे, जयपुर, अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ, चंडीगढ़ और कोयंबटूर जैसे बड़े शहरों में शुरू किया जाएगा।

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इस सिस्टम के जरिए ग्राहक सीधे स्पिनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म और फिजिकल कार हब से सर्टिफाइड पुरानी MG इलेक्ट्रिक कार जैसे कॉमेट EV, विंडसर EV और ZS EV खरीद सकते हैं। इस चैनल के जरिए बेची जाने वाली गाड़ियों की 200 पॉइंट जांच होगी, OEM वारंटी जारी रहेगी, तय कीमत की गारंटी मिलेगी और 5 दिन की मनी-बैक सुविधा भी होगी। इन गाड़ियों को स्पिनी के इंटीग्रेटेड रेस्टोरेशन सेंटर्स के नेटवर्क में तकनीकी रूप से ठीक किया जाएगा। इन सेंटर्स को खास EV डायग्नोस्टिक टूल्स और बैटरी ठीक करने की प्रोसेस के साथ अपग्रेड किया जा रहा है।

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भरोसेमंद सिस्टम बनाने की तैयारी
JSW MG मोटर इंडिया के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विनय रैना ने कहा कि ब्रांड के लिए पुरानी गाड़ियों का एक भरोसेमंद सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी देश में अपने न्यू एनर्जी व्हीकल पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है। स्पिनी के फाउंडर और CEO नीरज सिंह ने कहा कि सेकेंडरी मार्केट में खरीद-बिक्री बढ़ाने के लिए बैटरी डायग्नोस्टिक्स में पारदर्शिता लाना जरूरी है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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