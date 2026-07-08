अब सेकंड हैंड कार भी बेचेगी ये कंपनी, ग्राहकों को 200 पॉइंट चेक करके मिलेगी; पसंद नहीं आने पर मनी बैक

इस पार्टनरशिप का मकसद पुरानी EV की खरीद-बिक्री में आने वाली आम रुकावटों को दूर करना है। खासकर बैटरी की असल हालत (डिग्रेडेशन), बची हुई कीमत (रेसिडुअल वैल्यू) में ट्रांसपेरेंसी और लंबे समय तक चलने वाली डायग्नोस्टिक जांच को लेकर ग्राहकों की उलझन को कम करना।

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देश के अंदर सेकंड हैंड कारों का मार्केट पिछले कुछ सालों में काफी बड़ा हो गया है। लोग सेकंड हैंड हैचबैक और छोटी कारों को जमकर पसंद कर रहे हैं। हालांकि, अभी भी सेकंड हैंड कार बेचने वाले प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिक कार नहीं बिकतीं। ऐसे में पुरानी कार बेचने वाले प्लेटफॉर्म स्पिनी (Spinny) ने पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) के लिए एक अलग सेकेंडरी मार्केट ईकोसिस्टम बनाने के लिए JSW MG मोटर इंडिया के साथ एक कमर्शियल पार्टनरशिप की है।

इस पार्टनरशिप का मकसद पुरानी EV की खरीद-बिक्री में आने वाली आम रुकावटों को दूर करना है। खासकर बैटरी की असल हालत (डिग्रेडेशन), बची हुई कीमत (रेसिडुअल वैल्यू) में ट्रांसपेरेंसी और लंबे समय तक चलने वाली डायग्नोस्टिक जांच को लेकर ग्राहकों की उलझन को कम करना। कुल मिलाकर ग्राहकों के लिए सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक कार खरीदना आसान हो जाएगा। हालांकि, ये सर्विस कब से शुरू होगी इस बार में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन इसे पहले देश के मेट्रो शहरों में शुरू किया जाएगा।

इस पार्टनरशिप की खास बातें

स्पिनी अपने नेटवर्क में JSW MG मोटर इंडिया से मिली टेक्नोलॉजी डिटेल का इस्तेमाल करके EV के इवैल्यूएशन के खास तरीके लागू करेगी। इस जांच प्रक्रिया में बैटरी की सेहत की स्टैंडर्ड जांच और सर्टिफिकेशन शामिल है, ताकि खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को कीमत का साफ अंदाजा मिल सके। यह प्रोग्राम शुरू में बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली NCR, हैदराबाद, कोच्चि, मुंबई, पुणे, जयपुर, अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ, चंडीगढ़ और कोयंबटूर जैसे बड़े शहरों में शुरू किया जाएगा।

इस सिस्टम के जरिए ग्राहक सीधे स्पिनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म और फिजिकल कार हब से सर्टिफाइड पुरानी MG इलेक्ट्रिक कार जैसे कॉमेट EV, विंडसर EV और ZS EV खरीद सकते हैं। इस चैनल के जरिए बेची जाने वाली गाड़ियों की 200 पॉइंट जांच होगी, OEM वारंटी जारी रहेगी, तय कीमत की गारंटी मिलेगी और 5 दिन की मनी-बैक सुविधा भी होगी। इन गाड़ियों को स्पिनी के इंटीग्रेटेड रेस्टोरेशन सेंटर्स के नेटवर्क में तकनीकी रूप से ठीक किया जाएगा। इन सेंटर्स को खास EV डायग्नोस्टिक टूल्स और बैटरी ठीक करने की प्रोसेस के साथ अपग्रेड किया जा रहा है।