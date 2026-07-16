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JSW MG ने किया कमाल, अब कंपनी के सिंगल NEV प्लेटफॉर्म पर तैयार होंगी EV, HEV, PHEV, REEV कार

By Narendra Jijhontiya
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ग्राहकों की बदलती जरूरतों और तेजी से बदलते मोबिलिटी परिदृश्य को पूरा करने के लिए इंजीनियर किया गया MG एडॉप्ट, एक इंटेलिजेंट मॉड्यूलर आर्किटेक्चर के रूप में तैयार किया गया है। यह प्लेटफॉर्म एक सामान्य स्ट्रक्चर के अंदर कई एलेक्ट्रिफाइड प्रापल्शन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेटेड करता है।

JSW MG ने किया कमाल, अब कंपनी के सिंगल NEV प्लेटफॉर्म पर तैयार होंगी EV, HEV, PHEV, REEV कार
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भारत में न्यू एनर्जी मोबिलिटी को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, JSW MG मोटर इंडिया ने आज MG एडॉप्ट (एडवांस ड्राइव आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी) को पेश किया है। यह भारत का पहला मल्टी-न्यू एनर्जी व्हीकल (NEV) प्लेटफॉर्म है। फ्यूचर रेडी मॉड्यूलर आर्किटेक्चर के रूप में डिजाइन किया गया MG एडॉप्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV), हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (HEV), प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (PHEV) और रेंज एक्सटेंडर इलेक्ट्रिक व्हीकल (REEV) का प्रयोग करता है, जो सिंगल इंटेलीजेंट प्लेटफॉर्म पर कई ऊर्जा समाधानों को एक साथ लाता है।

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भविष्य के लिए तैयार एक प्लेटफॉर्म

ग्राहकों की बदलती जरूरतों और तेजी से बदलते मोबिलिटी परिदृश्य को पूरा करने के लिए इंजीनियर किया गया MG एडॉप्ट, एक बुद्धिमान मॉड्यूलर आर्किटेक्चर के रूप में विकसित किया गया है। यह प्लेटफॉर्म एक सामान्य ढांचे के भीतर कई एलेक्ट्रिफाइड प्रापल्जन टेक्नोलॉजियों को सहजता से एकीकृत करता है। इसकी उन्नत इंजीनियरिंग अधिक डिजाइन लचीलेपन के साथ फास्ट चार्जिंग प्रदान करती है और ड्राइविंग रेंज, मजबूत प्रदर्शन, बेहतर सुरक्षा और उत्कृष्ट ड्राइविंग में सुधार पर केंद्रित है।

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भविष्य की मोबिलिटी टेक्नोलॉजियों के अनुकूल बने रहते हुए, MG एडॉप्ट का उद्देश्य ग्राहकों को हर ड्राइविंग आवश्यकता के लिए सही पॉवरट्रेन प्रदान करना है। JSW MG मोटर इंडिया की न्यू एनर्जी व्हीकल की अगली पीढ़ी की नींव के रूप में, MG एडॉप्ट प्लेटफॉर्म बहुमुखी प्रतिभा में एक नया मानदंड स्थापित करता है, साथ ही कंपनी की सतत गतिशीलता की दृष्टि को गति प्रदान करता है।

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अनावरण के अवसर पर, JSW MG मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक, श्री अनुराग मेहरोत्रा ने कहा, "JSW MG मोटर इंडिया में, हम मानते हैं कि मोबिलिटी का भविष्य ग्राहकों को उनकी जीवनशैली के लिए सबसे उपयुक्त ऊर्जा समाधान चुनने की स्वतंत्रता देने में है। वह भी बिना प्रदर्शन, दक्षता या ड्राइविंग अनुभव से समझौता किए हुए। MG एडॉप्ट हमारी न्यू एनर्जी व्हीकल यात्रा में एक निर्णायक मील का पत्थर है और भारतीय ग्राहकों की बदलती जरूरतों के लिए प्रासंगिक विश्व स्तर पर उन्नत प्रौद्योगिकियों को लाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

एक अत्यंत लचीले प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के रूप में डिज़ाइन किया गया MG एडॉप्ट, सिंगल इंटेलीजेंट आर्किटेक्चर पर कई ऊर्जा समाधानों को एक साथ लाया है, जिससे हम ऐसे वाहन देने में सक्षम बने हैं जो अधिक कुशल, अधिक एडॉप्टेबल और भविष्य के लिए इंजीनियर किए गए हैं। जैसे-जैसे हम अपने न्यू एनर्जी व्हीकल पोर्टफोलियो का विस्तार करना जारी रखेंगे, यह प्लेटफॉर्म हमारे भविष्य के उत्पादों की तकनीकी रीढ़ के रूप में कार्य करेगा और भारत में सतत गतिशीलता में तेजी लाने की हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा।"

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इसके मूल में इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस

MG एडॉप्ट के केंद्र में एक इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी इको सिस्टम है, जिसे विशेष रूप से हाइब्रिड इस्तेमाल के लिए विकसित किया गया है ताकि ड्राइवेबिलिटी, अर्थव्यवस्था और निर्बाध यात्रा पर ग्राहकों की अपेक्षाओं को पार करने वाली सर्वोत्तम परिचालन दक्षता प्रदान की जा सके। यह टेक्नोलॉजी एक समर्पित हाइब्रिड इंजन, एक समर्पित बैटरी प्रणाली, भारत की पहली 10 इन-1 बुद्धिमान इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट, और विश्व की पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक समर्पित हाइब्रिड ट्रांसमिशन को एकीकृत करती है।

एक इंटेलीजेंट ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली द्वारा प्रबंधित, ये घटक दक्षता, प्रदर्शन और ड्राइविंग आराम को अधिकतम करने के लिए इंजन, बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर के बीच परस्पर क्रिया को निरंतर अनुकूलित करते हैं। समर्पित हाइब्रिड इंजन को विशेष रूप से हाइब्रिड एप्लीकेशंस के लिए विकसित किया गया है ताकि उच्च तापीय दक्षता और कम ईंधन खपत प्रदान की जा सके।

इसके पूरक के रूप में एक समर्पित बैटरी प्रणाली है जो त्वरित विद्युत प्रतिक्रिया, बेहतर सुरक्षा और उच्च दक्षता प्रदान करती है। कॉम्पैक्ट 10-इन-1 इंटेलीजेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट सिस्टम की जटिलता को कम करते हुए प्रदर्शन और दक्षता में सुधार करती है। इसके साथ ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइब्रिड ट्रांसमिशन निर्बाध पावर डिलीवरी, तीव्र प्रतिक्रिया और एक परिष्कृत ड्राइविंग अनुभव सुनिश्चित करता है।

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इंटेलीजेंट एनर्जी मैनेजमेंट
MG एडॉप्ट की इंटेलीजेंट ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली ड्राइविंग स्थितियों का निरंतर विश्लेषण करती है और चार समर्पित ड्राइव मोड के माध्यम से स्वचालित रूप से सबसे कुशल परिचालन रणनीति का चयन करती है:

> शुद्ध इलेक्ट्रिक ड्राइव - शांत, प्रतिक्रियाशील शहरी ड्राइविंग
> सीरीज हाइब्रिड ड्राइव - इंजन बिजली उत्पन्न करता है जबकि मोटर पहियों को चलाती है
> पैरेलल हाइब्रिड ड्राइव - अधिकतम प्रदर्शन के लिए इंजन और मोटर एक साथ काम करते हैं
> इंजन डायरेक्ट ड्राइव - कुशल राजमार्ग क्रूज़िंग के लिए अनुकूलित

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भविष्य को सक्षम बनाना
अत्यधिक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर निर्मित, MG एडॉप्ट रेंज एक्सटेंडर इलेक्ट्रिक व्हीकल (REEV) प्रौद्योगिकी का भी समर्थन करता है। इस कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रिक मोटर हमेशा पहियों को चलाती है, जबकि एक पेट्रोल इंजन आवश्यकता पड़ने पर बैटरी को रिचार्ज करने के लिए विशेष रूप से जनरेटर के रूप में कार्य करता है। यह इलेक्ट्रिक-फर्स्ट ड्राइविंग अनुभव प्रदान करता है, साथ ही ड्राइविंग रेंज में महत्वपूर्ण वृद्धि करता है, जिससे ग्राहकों को लंबी यात्राओं के लिए अधिक आत्मविश्वास मिलता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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