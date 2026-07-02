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MG मोटर को मिली अब तक की सबसे बड़ी होलसेल बिक्री, 30% की ग्रोथ भी मिली; EV में फिर किया कमाल

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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JSW MG मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक अनुराग मेहरोत्रा ने कहा, “हमारा जून का प्रदर्शन पूरे पोर्टफोलियो में स्थिर मांग को दर्शाता है और यह हमारी अब तक की सबसे अधिक थोक बिक्री है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों का हमारी कुल बिक्री में महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है।

MG मोटर को मिली अब तक की सबसे बड़ी होलसेल बिक्री, 30% की ग्रोथ भी मिली; EV में फिर किया कमाल
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JSW MG मोटर इंडिया ने जून 2026 में अब तक का बेहतरीन थोक बिक्री प्रदर्शन दर्ज किया है। जून 2025 की तुलना में जून 2026 में 30% साल-दर-साल वृद्धि के साथ, कार निर्माता ने इस महीने 7,568 यूनिट्स सेल किए हैं। यह दमदार प्रदर्शन JSW MG मोटर इंडिया के मल्टी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की शानदार एडॉप्शन को दिखाता है, जिसमें इंटरनल कंबशन इंजन और न्यू एनर्जी व्हीकल दोनों मॉडल शामिल हैं।

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इलेक्ट्रिक वाहनों ने JSW MG मोटर इंडिया की वृद्धि को गति देना जारी रखा है और जून 2026 में कंपनी की कुल बिक्री में इनका योगदान 75% से अधिक रहा है। बढ़ती ईंधन कीमतों, ईवी की कम परिचालन लागत और पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए ग्राहकों की प्राथमिकता को और तेज कर दिया है। कंपनी ने अपनी हाल ही में लॉन्च हुई फ्लैगशिप एसयूवी एमजी मैजिस्टर भारत की पहली डी+ सेगमेंट एसयूवी की डिलीवरी भी शुरू कर दी है।

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JSW MG मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक अनुराग मेहरोत्रा ने कहा, “हमारा जून का प्रदर्शन पूरे पोर्टफोलियो में स्थिर मांग को दर्शाता है और यह हमारी अब तक की सबसे अधिक थोक बिक्री है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों का हमारी कुल बिक्री में महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। साथ ही, हम अपने इंटरनल कंबशन इंजन ऑफरिंग्स के प्रति ग्राहकों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया भी देख रहे हैं। यह हमारे विविध प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की मजबूती को और पुख्ता करती है। हम अपने ग्राहकों को हमारे ब्रांड पर निरंतर विश्वास के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आगे बढ़ते हुए, हम भारतीय कार खरीदारों की बदलती आकांक्षाओं को पूरा करने वाले नए युग के मोबिलिटी समाधानों को पेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

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तीसरी सबसे बड़ी EV कंपनी
देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में JSW MG मोटर इंडिया ने पिछले महीने 5,785 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल (जून 2025: 4,691 यूनिट्स) के मुकाबले 23% ज़्यादा है। इससे जून 2026 में e-PV मार्केट में इसकी हिस्सेदारी 18.51% हो गई है, जो जून 2025 में 31% थी। कंपनी के पोर्टफोलियो में M9 MPV, साइबरस्टर रोडस्टर, ZS EV और कॉमेट EV शामिल हैं, जिनमें से गेम-चेंजिंग विंडसर EV सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बना हुआ है।

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MG मैजेस्टर की बिक्री भी शुरू
MG मैजेस्टर की डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है। इसमें 2.0-लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन मिलता है, जो 216 पीएस और 479 एनएम जनरेट करता है और 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जुड़ा हुआ है। टॉप-स्पेक मॉडल पर फोर-व्हील ड्राइव उपलब्ध है। इस SUV में एक बड़ी ग्रिल, वर्टिकली स्टैक्ड LED हेडलैंप, कनेक्टेड LED टेल लैंप, पुन: डिजाइन किए गए बंपर और 19 इंच के एलॉय व्हील के साथ रिवाइज्ड बाहरी स्टाइल है, जबकि केबिन में दोहरी 12.3 इंच डिस्प्ले, एक पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एक 12-स्पीकर JBL ऑडियो सिस्टम दिया है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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