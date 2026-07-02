MG मोटर को मिली अब तक की सबसे बड़ी होलसेल बिक्री, 30% की ग्रोथ भी मिली; EV में फिर किया कमाल

JSW MG मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक अनुराग मेहरोत्रा ने कहा, “हमारा जून का प्रदर्शन पूरे पोर्टफोलियो में स्थिर मांग को दर्शाता है और यह हमारी अब तक की सबसे अधिक थोक बिक्री है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों का हमारी कुल बिक्री में महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है।

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JSW MG मोटर इंडिया ने जून 2026 में अब तक का बेहतरीन थोक बिक्री प्रदर्शन दर्ज किया है। जून 2025 की तुलना में जून 2026 में 30% साल-दर-साल वृद्धि के साथ, कार निर्माता ने इस महीने 7,568 यूनिट्स सेल किए हैं। यह दमदार प्रदर्शन JSW MG मोटर इंडिया के मल्टी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की शानदार एडॉप्शन को दिखाता है, जिसमें इंटरनल कंबशन इंजन और न्यू एनर्जी व्हीकल दोनों मॉडल शामिल हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों ने JSW MG मोटर इंडिया की वृद्धि को गति देना जारी रखा है और जून 2026 में कंपनी की कुल बिक्री में इनका योगदान 75% से अधिक रहा है। बढ़ती ईंधन कीमतों, ईवी की कम परिचालन लागत और पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए ग्राहकों की प्राथमिकता को और तेज कर दिया है। कंपनी ने अपनी हाल ही में लॉन्च हुई फ्लैगशिप एसयूवी एमजी मैजिस्टर भारत की पहली डी+ सेगमेंट एसयूवी की डिलीवरी भी शुरू कर दी है।

JSW MG मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक अनुराग मेहरोत्रा ने कहा, “हमारा जून का प्रदर्शन पूरे पोर्टफोलियो में स्थिर मांग को दर्शाता है और यह हमारी अब तक की सबसे अधिक थोक बिक्री है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों का हमारी कुल बिक्री में महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। साथ ही, हम अपने इंटरनल कंबशन इंजन ऑफरिंग्स के प्रति ग्राहकों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया भी देख रहे हैं। यह हमारे विविध प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की मजबूती को और पुख्ता करती है। हम अपने ग्राहकों को हमारे ब्रांड पर निरंतर विश्वास के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आगे बढ़ते हुए, हम भारतीय कार खरीदारों की बदलती आकांक्षाओं को पूरा करने वाले नए युग के मोबिलिटी समाधानों को पेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

तीसरी सबसे बड़ी EV कंपनी

देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में JSW MG मोटर इंडिया ने पिछले महीने 5,785 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल (जून 2025: 4,691 यूनिट्स) के मुकाबले 23% ज़्यादा है। इससे जून 2026 में e-PV मार्केट में इसकी हिस्सेदारी 18.51% हो गई है, जो जून 2025 में 31% थी। कंपनी के पोर्टफोलियो में M9 MPV, साइबरस्टर रोडस्टर, ZS EV और कॉमेट EV शामिल हैं, जिनमें से गेम-चेंजिंग विंडसर EV सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बना हुआ है।