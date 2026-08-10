MG Hector पर इस महीने कमाल की डील, ग्राहकों को होगा 60 हजार रुपये तक का फायदा

हेक्टर की 7वीं सालगिरह पर एमजी इस महीने एसयूवी पर 60 हजार रुपये तक के बेनेफिट्स दे रही है। इसमें एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी रिवॉर्ड, कॉरपोरेट ऑफर और एनिवर्सरी डिस्काउंट शामिल हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

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MG Hector Plus

MG Motor India ने अपनी पॉपुलर SUV Hector की भारत में 7 साल पूरे होने के खास मौके पर शानदार एनिवर्सरी प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें ग्राहकों को 60 हजार रुपये तक के बेनिफिट दिए जा रहे हैं। हेक्टर कंपनी की इंडियन मार्केट में पहली कार थी। लॉन्च के बाद से ही इस एसयूवी को ग्राहकों का जबर्दस्त रिस्पॉन्स मिला है। इसका बड़ा कारण कंफर्टेबल और स्पेशियस केबिन, पेट्रोल-डीजल इंजन और फीचर्स की लंबी लिस्ट रही है। आइए जानते हैं डीटेल।

अगस्त में 60 हजार रुपये तक का फायदा हेक्टर की 7वीं सालगिरह पर एमजी इस महीने एसयूवी पर 60 हजार रुपये तक के बेनेफिट्स दे रही है। इसमें एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी रिवॉर्ड, कॉरपोरेट ऑफर और एनिवर्सरी डिस्काउंट शामिल हैं। खास बात यह है कि अगस्त 2026 में की गई सभी हेक्टर बुकिंग इन ऑफर्स के लिए एलिजिबल होंगी। यानी अगर आप इस महीने हेक्टर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको इन ऑफर्स का फायदा मिल सकता है।

100 प्रतिशत ऑन-रोड प्राइस फंडिंग इसके अलावा कंपनी हेक्टर पर 100 प्रतिशत ऑन-रोड प्राइस फंडिंग का ऑप्शन भी दे रही है। ग्राहक 84 महीने तक के लिए इसे फाइनेंस करा सकते हैं। इतना ही नहीं, कार की एक्सेसरीज के लिए भी 100 पर्सेंट फंडिंग सपोर्ट दिया जा रहा है। हालांकि, फाइनेंस और ऑफर्स की की असल शर्तें डीलर और ग्राहक की एलिजिबिलिटी के हिसाब से अलग हो सकती हैं।

20 लाख रुपये तक है कीमत एमजी हेक्टर की कीमत फिलहाल 11.99 लाख रुपये से शुरू होकर 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। एसयूवी को 5-सीटर और 7-सीटर दोनों कॉन्फिगरेशन में खरीदा जा सकता है। हालांकि, अब इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। यह 1.5-लीटर का 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन 143hp की पावर जेनरेट करता है। इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। यानी ग्राहक अपनी जरूरत और ड्राइविंग प्रेफरेंस के हिसाब से मैनुअल या ऑटोमैटिक वर्जन चुन सकते हैं।