लोग हाथ धोकर MG की इस ई-कार के पीछे पड़े, हर महीने नंबर-1 बन रही; इसकी बदौलत कंपनी बिक्री में 9% की बढ़त
JSW MG मोटर इंडिया ने जनवरी 2026 में कुल 4,843 गाड़ियां सेल की हैं, जो पिछले साल की तुलना में 9% ज्यादा हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया (JSW MG Motor India) ने साल 2026 की शुरुआत शानदार नोट पर की है। कंपनी ने जनवरी 2026 में कुल 4,843 गाड़ियां रिटेल कीं, जो पिछले साल की तुलना में 9% ज्यादा हैं। इस ग्रोथ के पीछे MG की इलेक्ट्रिक और प्रीमियम कारों की मजबूत डिमांड को बड़ा कारण माना जा रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MG Cyberster
₹ 75 लाख
MG Windsor EV
₹ 14 - 18.39 लाख
MG Comet EV
₹ 7.5 - 10 लाख
MG विंडसर ईवी की बंपर सेल
MG की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार विंडसर ईवी (Windsor EV) ने एक बार फिर कंपनी की बिक्री को रफ्तार दी है। ये EV भारत में अपनी शानदार स्पेस, आक्रामक कीमत और भरोसेमंद रेंज की वजह से ग्राहकों के बीच काफी पसंद की जा रही है। यही कारण है कि विंडसर ईवी (Windsor EV), MG के EV पोर्टफोलियो की रीढ़ बन चुकी है।
ICE सेगमेंट में भी बढ़ी MG की पकड़
जहां एक तरफ EV सेगमेंट में MG मजबूत हो रही है, वहीं ICE (पेट्रोल-डीजल) सेगमेंट में भी कंपनी ने वापसी के संकेत दिए हैं। नई MG हेक्टर (Hector) को ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 2026 की शुरुआत MG के लिए ICE सेगमेंट में मुकाबले की तरह देखी जा रही है।
MG सेलेक्ट मॉडल्स की बढ़ती लोकप्रियता
MG के प्रीमियम MG सेलेक्ट लाइन-अप की डिमांड भी तेजी से बढ़ी है। इसमें MG सायबस्टर (Cyberster) शामिल हैं, जिसे हाल ही में नया Irises Cyan कलर ऑप्शन मिला है। MG M9 MPV लग्जरी सेगमेंट में ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। इन दोनों मॉडल्स ने MG को प्रीमियम खरीदारों के बीच मजबूत पहचान दिलाई है।
फॉर्च्यूनर को टक्कर देने आई MG मजेस्टर
MG जल्द ही अपनी नई फ्लैगशिप SUV MG मजेस्टर से पर्दा उठाने जा रही है, जिसकी 12 फरवरी 2026 को आधिकारिक अनवीलिंग होगी। यह SUV सीधे टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) को टक्कर देगी।
संभावित इंजन स्पेसिफिकेशन
इसमें 2.0-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन मिलता है, जो 213 bhp की पावर और 478 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। यह आंकड़े फॉर्च्यूनर (Fortuner) के 2.8-लीटर इंजन से कड़ी चुनौती पेश करते हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।