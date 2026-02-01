Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़JSW MG Motor India Sells 4.8k Units in Jan 2026, check details
लोग हाथ धोकर MG की इस ई-कार के पीछे पड़े, हर महीने नंबर-1 बन रही; इसकी बदौलत कंपनी बिक्री में 9% की बढ़त

लोग हाथ धोकर MG की इस ई-कार के पीछे पड़े, हर महीने नंबर-1 बन रही; इसकी बदौलत कंपनी बिक्री में 9% की बढ़त

संक्षेप:

JSW MG मोटर इंडिया ने जनवरी 2026 में कुल 4,843 गाड़ियां सेल की हैं, जो पिछले साल की तुलना में 9% ज्यादा हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Feb 01, 2026 05:08 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया (JSW MG Motor India) ने साल 2026 की शुरुआत शानदार नोट पर की है। कंपनी ने जनवरी 2026 में कुल 4,843 गाड़ियां रिटेल कीं, जो पिछले साल की तुलना में 9% ज्यादा हैं। इस ग्रोथ के पीछे MG की इलेक्ट्रिक और प्रीमियम कारों की मजबूत डिमांड को बड़ा कारण माना जा रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 1.04 करोड़
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:1200Km की रेंज देने वाली मारुति कार, भारत में धड़ल्ले से बिक रही

MG विंडसर ईवी की बंपर सेल

MG की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार विंडसर ईवी (Windsor EV) ने एक बार फिर कंपनी की बिक्री को रफ्तार दी है। ये EV भारत में अपनी शानदार स्पेस, आक्रामक कीमत और भरोसेमंद रेंज की वजह से ग्राहकों के बीच काफी पसंद की जा रही है। यही कारण है कि विंडसर ईवी (Windsor EV), MG के EV पोर्टफोलियो की रीढ़ बन चुकी है।

ICE सेगमेंट में भी बढ़ी MG की पकड़

जहां एक तरफ EV सेगमेंट में MG मजबूत हो रही है, वहीं ICE (पेट्रोल-डीजल) सेगमेंट में भी कंपनी ने वापसी के संकेत दिए हैं। नई MG हेक्टर (Hector) को ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 2026 की शुरुआत MG के लिए ICE सेगमेंट में मुकाबले की तरह देखी जा रही है।

MG सेलेक्ट मॉडल्स की बढ़ती लोकप्रियता

MG के प्रीमियम MG सेलेक्ट लाइन-अप की डिमांड भी तेजी से बढ़ी है। इसमें MG सायबस्टर (Cyberster) शामिल हैं, जिसे हाल ही में नया Irises Cyan कलर ऑप्शन मिला है। MG M9 MPV लग्जरी सेगमेंट में ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। इन दोनों मॉडल्स ने MG को प्रीमियम खरीदारों के बीच मजबूत पहचान दिलाई है।

फॉर्च्यूनर को टक्कर देने आई MG मजेस्टर

MG जल्द ही अपनी नई फ्लैगशिप SUV MG मजेस्टर से पर्दा उठाने जा रही है, जिसकी 12 फरवरी 2026 को आधिकारिक अनवीलिंग होगी। यह SUV सीधे टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) को टक्कर देगी।

ये भी पढ़ें:1200Km की रेंज देने वाली मारुति कार, भारत में धड़ल्ले से बिक रही

संभावित इंजन स्पेसिफिकेशन

इसमें 2.0-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन मिलता है, जो 213 bhp की पावर और 478 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। यह आंकड़े फॉर्च्यूनर (Fortuner) के 2.8-लीटर इंजन से कड़ी चुनौती पेश करते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi MG Motors

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।