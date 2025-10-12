Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़JSW MG Motor India Secures Second Position In Luxury EV Segment, check all details

टाटा नहीं, बल्कि ये कार कंपनी बनी देश की दूसरी सबसे बड़ी लग्जरी EV ब्रांड, लोगों पर चला इन 2 कारों का जादू

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया (JSW MG Motor India) कार कंपनी देश की दूसरी सबसे बड़ी लग्जरी EV ब्रांड बन गई है। मार्केट में MG की 2 कारों एमजी साइबरस्टर और MG M9 प्रेसिडेंशियल लिमोसिन का जलवा है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 12 Oct 2025 03:56 PM
share Share
Follow Us on
टाटा नहीं, बल्कि ये कार कंपनी बनी देश की दूसरी सबसे बड़ी लग्जरी EV ब्रांड, लोगों पर चला इन 2 कारों का जादू

भारत का लग्जरी इलेक्ट्रिक कार बाजार तेजी से बढ़ रहा है और अब JSW MG मोटर इंडिया ने इस सेगमेंट में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। कंपनी की यह सफलता दो फ्लैगशिप मॉडलों एमजी साइबरस्टर (MG Cyberster) और MG M9 प्रेसिडेंशियल लिमोसिन (MG M9 Presidential Limousine) की जबरदस्त डिमांड की वजह से आई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:ब्रेजा, स्विफ्ट, फ्रोंक्स, बलेनो छोड़ इस मारुति कार को मिले सबसे ज्यादा ग्राहक

साइबरस्टर और M9 ने बढ़ाया MG का रुतबा

सितंबर 2025 के वाहन (Vahan) डेटा के मुताबिक, MG इंडिया अब देश की सेकेंड-हाइएस्ट लग्जरी EV कारमेकर बन चुकी है। दोनों मॉडल्स के लिए मार्केट में 3 से 4 महीने तक की वेटिंग चल रही है, जो इस बात का सबूत है कि भारतीय खरीदार अब हाई-एंड इलेक्ट्रिक कारों को लेकर कितने एक्साइटेड हैं।

कंपनी का बयान

MG सेलेक्ट के इंटरिम हेड मिलिंद शाह ने कहा कि भारत के लग्जरी EV सेगमेंट में दूसरा स्थान हासिल करना हमारे लिए गर्व की बात है। एमजी साइबरस्टर और M9 Limousine उन ग्राहकों को आकर्षित कर रही है, जो परफॉर्मेंस और लग्जरी दोनों चाहते हैं। MG सेलेक्ट का मकसद ग्राहकों को ऐसा एक्सक्लूसिव ओनरशिप एक्सपीरियंस देना है, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया।

भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली स्पोर्ट EV

एमजी साइबरस्टर (MG Cyberster) को भारतीय बाजार में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पो 2025 (Bharat Mobility Global Expo 2025) में दिखाया गया था और जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया था। अब ये देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बन चुकी है। MG ने अब तक 256 यूनिट्स की बिक्री की पुष्टि की है, जो इसे अपने सेगमेंट में टॉप पर ले जाती है।

MG M9 प्रेसिडेंशियल लिमोसिन

MG M9 प्रेसिडेंशियल लिमोसिन (MG M9 Presidential Limousine) कंपनी की सबसे प्रीमियम पेशकश है, जो अल्ट्रा-लक्जरी सेगमेंट में सीधे मर्सिडीज-मेबैक और BMW 7 सीरीज जैसी कारों को टक्कर देती है। यह मॉडल खासतौर पर हाई-प्रोफाइल क्लाइंट्स, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स और VIP सेगमेंट को टारगेट करता है।

कंपनी की बिक्री में जबरदस्त उछाल

सितंबर 2025 में JSW MG मोटर इंडिया (JSW MG Motor India) ने कुल 6,728 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल की तुलना में 34% की ग्रोथ है (सितंबर 2024 में 5,021 यूनिट्स बिकी थीं)। यह बढ़ोतरी हाल ही में हुए GST रिडक्शन और नवरात्रि फेस्टिव सीजन के पॉजिटिव सेंटीमेंट की वजह से देखने को मिली है। कंपनी के ICE और EV दोनों मॉडल्स ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई।

ये भी पढ़ें:चल गया मारुति की नई-नवेली SUV का जादू, सितंबर में इसे 4261 लोगों ने खरीद डाला

MG मोटर इंडिया (MG Motor India) का लग्जरी EV सेगमेंट में दूसरा स्थान हासिल करना इस बात का संकेत है कि भारतीय बाजार अब प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों के लिए तैयार है। एमजी साइबरस्टर (MG Cyberster) की रफ्तार और M9 Limousine की शाही शान, दोनों ने MG को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है।

Auto News Hindi Electric Car Electric Vehicles

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।