इस कंपनी की इलेक्ट्रिक कारों पर टूटे ग्राहक, 100 में से 80 लोगों ने खरीदी EV; 22% बढ़ी बिक्री
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने जुलाई, 2026 में बिक्री का नया रिकॉर्ड कायम किया है। कंपनी ने लगातार दूसरे महीने अपनी अब तक की सबसे ज्यादा मंथली बिक्री दर्ज की है।
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने जुलाई, 2026 में बिक्री का नया रिकॉर्ड कायम किया है। कंपनी ने लगातार दूसरे महीने अपनी अब तक की सबसे ज्यादा मंथली बिक्री दर्ज की है। बता दें कि जुलाई में एमजी ने देश भर के डीलर्स को कुल 8,158 गाड़ियां भेजी हैं। वहीं, पिछले साल यानी जुलाई, 2025 में यह आंकड़ा 6,678 यूनिट्स था। यानी इस दौरान कंपनी की बिक्री में सालाना आधार पर 22.16 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई है। यानी ओवरऑल भारतीय मार्केट में एमजी कारों की मांग लगातार बढ़ रही है। आइए जानते हैं इस दौरान हुई बिक्री के बारे में विस्तार से।
80% हिस्सेदारी EV की
कंपनी की इस शानदार कामयाबी में सबसे बड़ा योगदान इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) का रहा है। एमजी की कुल बिक्री में 80 पर्सेंट से ज्यादा हिस्सेदारी सिर्फ इलेक्ट्रिक और न्यू एनर्जी व्हीकल्स (NEVs) की रही। मार्केट में MG की कॉमेट ईवी, जेडएस ईवी और विंडसर ईवी जैसी इलेक्ट्रिक कारों को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल से चलने वाली एस्टर, हेक्टर और मेजेस्टर जैसी गाड़ियों की मांग भी मार्केट में अच्छी बनी हुई है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MG eRX5
₹ 25 लाख से शुरू
MG eHS
₹ 45 - 55 लाख
MG Cyberster
₹ 75 लाख
MG 5 Estate
₹ 50 - 60 लाख
MG Euniq 7
₹ 30 - 35 लाख
MG 4 EV
₹ 30 - 32 लाख
क्या कहती है कंपनी
शानदार बिक्री पर जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग मेहरोत्रा ने अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जुलाई के ये आंकड़े एमजी ब्रांड पर ग्राहकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाते हैं। कंपनी का मकसद भारत में सस्टेनेबल मोबिलिटी को तेजी से बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि एमजी अपने ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने के लिए नए-नए इनोवेटिव ओनरशिप सॉल्यूशन भी ला रही है। कंपनी आने वाले दिनों में भारत के अंदर अपने गाड़ियों के पोर्टफोलियो को और ज्यादा मजबूत करने पर ध्यान दे रही है।
नए प्लेटफॉर्म की हुई एंट्री
कंपनी ने जुलाई 2026 में अपना नया और मॉडर्न प्लेटफॉर्म 'MG ADAPT' पेश किया है। इसका पूरा नाम एडवांस ड्राइव आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है। यह भारत का पहला ऐसा मल्टी न्यू एनर्जी प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड (HEV), प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) और रेंज एक्सटेंडर (REEV) जैसी सभी तकनीकों को सपोर्ट करेगा। एमजी की आने वाली अगली पीढ़ी की नई गाड़ियां इसी प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएंगी।
नए मॉडल जल्द होंगे लॉन्च
एमजी की ये दोनों नई गाड़ियां चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत में लॉन्च की जा सकती हैं। इनमें से एक पूरी तरह इलेक्ट्रिक होगी और दूसरी प्लग-इन हाइब्रिड कार होगी। इन दोनों गाड़ियों की भारत की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान झलक भी देखी जा चुकी है। यह नया मॉडल 5-सीटर और 7-सीटर दोनों ऑप्शन्स में उपलब्ध होगा। मार्केट में लॉन्च होने पर इसे 'हेक्टर हॉक' नाम दिया जा सकता है। नए प्लेटफॉर्म और नई गाड़ियों के आने से भारत के कार मार्केट में एमजी की पकड़ और मजबूत होने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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