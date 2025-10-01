JSW MG Motor India Registers Strong Sales in September 2025, check all details इस ई-कार ने बनाया नया रिकॉर्ड, सितंबर में हासिल की अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री; कंपनी की 6728 यूनिट सेल, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़JSW MG Motor India Registers Strong Sales in September 2025, check all details

इस ई-कार ने बनाया नया रिकॉर्ड, सितंबर में हासिल की अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री; कंपनी की 6728 यूनिट सेल

सितंबर 2025 में JSW MG मोटर इंडिया ने जबरदस्त सेल्स ग्रोथ हासिल की है। कंपनी की कॉमेट ईवी (Comet EV) ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 1 Oct 2025 03:36 PM
इस ई-कार ने बनाया नया रिकॉर्ड, सितंबर में हासिल की अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री; कंपनी की 6728 यूनिट सेल

भारत में फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही JSW MG मोटर इंडिया ने सितंबर 2025 में शानदार बिक्री दर्ज की है। कंपनी ने कुल 6,728 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल सितंबर 2024 की 5,021 यूनिट्स से 34% ज्यादा है। इस ग्रोथ के पीछे दो बड़े कारण GST 2.0 प्राइस कट और नवरात्रि से शुरू हुआ त्योहारों का सीजन है।

GST 2.0 का बड़ा फायदा

कंपनी की ICE और EV दोनों कैटेगरी को इस बार अच्छा रिस्पॉन्स मिला। MG एस्टर (Astor), हेक्टर (Hector) और ग्लोस्टर (Gloster) पर अब खरीदारों को 54,000 रुपये से लेकर 3.50 लाख तक का सीधा फायदा मिल रहा है। इससे ये कारें और भी किफायती और ग्राहकों के लिए आकर्षक हो गई हैं।

कॉमेट ईवी और विंडसर की चमक

कॉमेट ईवी (Comet EV) ने सितंबर में अपना अब तक का सबसे ज्यादा सेल्स रिकॉर्ड CY2025 में बना लिया। वहीं, MG विंडसर (MG Windsor) ने भी लॉन्च के बाद से अब तक का सबसे मजबूत परफॉर्मेंस दर्ज किया है। ये दोनों मॉडल्स दिखाते हैं कि MG धीरे-धीरे हर सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बना रहा है।

लक्जरी EV सेगमेंट में बड़ा मुकाम

VAHAN डेटा के अनुसार, JSW MG Motor India अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड लक्ज़री EV सेगमेंट में बन गया है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका MG Cyberster (कंपनी की अब तक की सबसे फास्ट कार) और MG M9 जैसे फ्लैगशिप मॉडल्स ने निभाई है। ये प्रोडक्ट्स MG सेलेक्ट (Select) रिटेल चैनल के जरिए ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं।

MG की बढ़ती पकड़

सितंबर की बिक्री और त्योहारों के सीजन की शुरुआत ने साबित कर दिया है कि JSW MG मोटर इंडिया भारतीय बाजार में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। चाहे किफायती कॉमेट EV हो या हाई-एंड सायबस्टर (Cyberster) MG ने दिखा दिया है कि वह हर सेगमेंट के खरीदारों के लिए कुछ न कुछ खास पेश कर रही है।

