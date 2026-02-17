MG बदलने जा रही है गेम! भारत में 6 नई कारें लॉन्च करने की तैयारी; इनमें हाइब्रिड भी शामिल

Feb 17, 2026 11:28 am IST

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया इस वक्त भारत के इलेक्ट्रिक कार बाजार में मजबूत स्थिति में है। इसकी सबसे बड़ी वजह Windsor EV है, जो लगातार देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बनी हुई है। इसके अलावा Comet EV और ZS EV ने भी MG की पहचान को और मजबूत किया है। अब कंपनी ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में वह भारत में 6 नई गाड़ियां लॉन्च करने वाली है। ऐसे में आइए जानते हैं कंपनी की मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारों के बारे में विस्तार से।

इस साल लॉन्च होगी नई हाइब्रिड कार बता दें कि कंपनी अब सिर्फ पेट्रोल या डीजल तक सीमित नहीं रहना चाहती। एमजी नए जमाने की टेक्नोलॉजी पर पूरा दांव लगा रही है। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग मेहरोत्रा ने खुद बताया है कि कंपनी की 6 नई कारें भारत के लिए तैयार हो रही हैं। इनमें से ज्यादातर SUV होंगी। सबसे बड़ी खबर यह है कि एमजी इस साल अपनी पहली Plug-in Hybrid कार लॉन्च करेगी।

नई टेक्नोलॉजी पर बनेगी SUV एमजी की यह आने वाली प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी एक नए मल्टी-एनर्जी प्लेटफॉर्म पर बनी होगी। कंपनी के अंदर इस प्रोजेक्ट को “520” नाम दिया गया है। माना जा रहा है कि यह SUV चीन में बिकने वाली वुलिंग स्टारलाईट 560 पर बेस्ड हो सकती है। इसे अलग-अलग देशों में अलग नामों से बेचा जाता है। यह SUV 5-सीटर और 7-सीटर दोनों ऑप्शन में आती है। इसमें एसयूवी का स्टाइल और MPV जैसी जगह दोनों का फायदा मिलता है।