MG बदलने जा रही है गेम! भारत में 6 नई कारें लॉन्च करने की तैयारी; इनमें हाइब्रिड भी शामिल

Feb 17, 2026 11:28 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया इस वक्त भारत के इलेक्ट्रिक कार बाजार में मजबूत स्थिति में है। अब कंपनी ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में वह भारत में 6 नई गाड़ियां लॉन्च करने वाली है।

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया इस वक्त भारत के इलेक्ट्रिक कार बाजार में मजबूत स्थिति में है। इसकी सबसे बड़ी वजह Windsor EV है, जो लगातार देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बनी हुई है। इसके अलावा Comet EV और ZS EV ने भी MG की पहचान को और मजबूत किया है। अब कंपनी ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में वह भारत में 6 नई गाड़ियां लॉन्च करने वाली है। ऐसे में आइए जानते हैं कंपनी की मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारों के बारे में विस्तार से।

इस साल लॉन्च होगी नई हाइब्रिड कार

बता दें कि कंपनी अब सिर्फ पेट्रोल या डीजल तक सीमित नहीं रहना चाहती। एमजी नए जमाने की टेक्नोलॉजी पर पूरा दांव लगा रही है। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग मेहरोत्रा ने खुद बताया है कि कंपनी की 6 नई कारें भारत के लिए तैयार हो रही हैं। इनमें से ज्यादातर SUV होंगी। सबसे बड़ी खबर यह है कि एमजी इस साल अपनी पहली Plug-in Hybrid कार लॉन्च करेगी।

नई टेक्नोलॉजी पर बनेगी SUV

एमजी की यह आने वाली प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी एक नए मल्टी-एनर्जी प्लेटफॉर्म पर बनी होगी। कंपनी के अंदर इस प्रोजेक्ट को “520” नाम दिया गया है। माना जा रहा है कि यह SUV चीन में बिकने वाली वुलिंग स्टारलाईट 560 पर बेस्ड हो सकती है। इसे अलग-अलग देशों में अलग नामों से बेचा जाता है। यह SUV 5-सीटर और 7-सीटर दोनों ऑप्शन में आती है। इसमें एसयूवी का स्टाइल और MPV जैसी जगह दोनों का फायदा मिलता है।

कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन

पावर और बैटरी की बात करें तो Plug-in Hybrid वर्जन में करीब 20.5 kWh की बैटरी मिलने की उम्मीद है। इससे लगभग 100 किलोमीटर तक कार सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में चल सकती है। इसके साथ 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन भी होगा, जिससे लंबी दूरी पर रेंज की टेंशन नहीं रहेगी। वहीं, इसका फुल इलेक्ट्रिक वर्जन करीब 500 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है। कुल मिलाकर MG आने वाले महीनों में भारतीय बाजार में बड़ा गेम खेलने की तैयारी में दिख रही है।

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में 'लाइव हिंदुस्तान' से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं।

