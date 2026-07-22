MG Windsor EV की कीमतों में बड़ा बदलाव, कुछ वेरिएंट हुए 60 हजार रुपये तक महंगे, कुछ सस्ते भी

कंपनी ने सभी वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमत बढ़ा दी है। हालांकि, जो ग्राहक Battery-as-a-Service (BaaS) मॉडल चुनते हैं, उनके लिए कुछ वेरिएंट्स पहले के मुकाबले सस्ते हो गए हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

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JSW MG Motor India ने अपनी पॉप्युलर Windsor EV की कीमतों में बदलाव कर दिया है। कारवाले की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने सभी वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमत बढ़ा दी है। हालांकि, जो ग्राहक Battery-as-a-Service (BaaS) मॉडल चुनते हैं, उनके लिए कुछ वेरिएंट्स पहले के मुकाबले सस्ते हो गए हैं। यानी अगर आप बैटरी की कीमत अलग रखकर BaaS प्लान के साथ विंडसर EV खरीदते हैं, तो कुछ वेरिएंट्स के साथ आपको पहले से कम शुरुआती कीमत चुकानी पड़ेगी। आइए डीटेल में जानते हैं कि प्राइस रिवाइज होने के बाद कौन सा वेरिएंट अब कितने का हो गया है।

बेस वेरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी नई कीमतों के मुताबिक Excite वेरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 60,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 38kWh बैटरी पैक के साथ आने वाला यह बेस वेरिएंट अब 14.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। वहीं, Exclusive और Essence वेरिएंट की कीमत में 46,900 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब इनकी कीमत क्रमशः 16 लाख रुपये और 17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है।

प्रो वेरिएंट भी हुए महंगे बड़े 52.9kWh बैटरी पैक के साथ आने वाले Exclusive Pro वेरिएंट की कीमत को कंपनी ने 51,900 रुपये महंगा कर दिया है। वहीं, टॉप मॉडल Essence Pro अब 39,900 रुपये महंगा हो गया है। इस तरह विंडसर EV के सभी स्टैंडर्ड वेरिएंट अब पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत पर उपलब्ध होंगे।

BaaS प्लान में कुछ वेरिएंट हुए सस्ते हालांकि, Battery-as-a-Service (BaaS) मॉडल चुनने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर भी है। कंपनी ने Exclusive BaaS और Essence BaaS वेरिएंट की कीमत 13,100 रुपये कम कर दी है। इससे उन ग्राहकों को फायदा होगा, जो गाड़ी और बैटरी की कीमत अलग-अलग रखना चाहते हैं। हालांकि, बड़े बैटरी पैक वाले Exclusive Pro BaaS की कीमत 51,900 रुपये और Essence Pro BaaS की कीमत 39,900 रुपये बढ़ा दी गई है।