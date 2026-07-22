MG Windsor EV की कीमतों में बड़ा बदलाव, कुछ वेरिएंट हुए 60 हजार रुपये तक महंगे, कुछ सस्ते भी
कंपनी ने सभी वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमत बढ़ा दी है। हालांकि, जो ग्राहक Battery-as-a-Service (BaaS) मॉडल चुनते हैं, उनके लिए कुछ वेरिएंट्स पहले के मुकाबले सस्ते हो गए हैं। आइए जानते हैं डीटेल।
JSW MG Motor India ने अपनी पॉप्युलर Windsor EV की कीमतों में बदलाव कर दिया है। कारवाले की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने सभी वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमत बढ़ा दी है। हालांकि, जो ग्राहक Battery-as-a-Service (BaaS) मॉडल चुनते हैं, उनके लिए कुछ वेरिएंट्स पहले के मुकाबले सस्ते हो गए हैं। यानी अगर आप बैटरी की कीमत अलग रखकर BaaS प्लान के साथ विंडसर EV खरीदते हैं, तो कुछ वेरिएंट्स के साथ आपको पहले से कम शुरुआती कीमत चुकानी पड़ेगी। आइए डीटेल में जानते हैं कि प्राइस रिवाइज होने के बाद कौन सा वेरिएंट अब कितने का हो गया है।
बेस वेरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी
नई कीमतों के मुताबिक Excite वेरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 60,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 38kWh बैटरी पैक के साथ आने वाला यह बेस वेरिएंट अब 14.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। वहीं, Exclusive और Essence वेरिएंट की कीमत में 46,900 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब इनकी कीमत क्रमशः 16 लाख रुपये और 17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है।
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MG Windsor EV
₹ 14.1 - 18.6 लाख
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
VinFast VF6
₹ 16.49 - 18.29 लाख
Tata Nexon EV
₹ 12.49 - 17.49 लाख
Mahindra 3XO EV
₹ 13.89 - 15.46 लाख
Maruti Suzuki e Vitara
₹ 15.99 - 20.21 लाख
प्रो वेरिएंट भी हुए महंगे
बड़े 52.9kWh बैटरी पैक के साथ आने वाले Exclusive Pro वेरिएंट की कीमत को कंपनी ने 51,900 रुपये महंगा कर दिया है। वहीं, टॉप मॉडल Essence Pro अब 39,900 रुपये महंगा हो गया है। इस तरह विंडसर EV के सभी स्टैंडर्ड वेरिएंट अब पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत पर उपलब्ध होंगे।
BaaS प्लान में कुछ वेरिएंट हुए सस्ते
हालांकि, Battery-as-a-Service (BaaS) मॉडल चुनने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर भी है। कंपनी ने Exclusive BaaS और Essence BaaS वेरिएंट की कीमत 13,100 रुपये कम कर दी है। इससे उन ग्राहकों को फायदा होगा, जो गाड़ी और बैटरी की कीमत अलग-अलग रखना चाहते हैं। हालांकि, बड़े बैटरी पैक वाले Exclusive Pro BaaS की कीमत 51,900 रुपये और Essence Pro BaaS की कीमत 39,900 रुपये बढ़ा दी गई है।
बैटरी और रेंज
MG Windsor EV दो बैटरी ऑप्शन के साथ आती है। इसका 38kWh बैटरी पैक एक बार फुल चार्ज होने पर 332 किलोमीटर तक की रेंज देता है। वहीं, 52.9kWh बैटरी पैक के साथ यह इलेक्ट्रिक कार 449 किलोमीटर तक की क्लेम्ड ड्राइविंग रेंज ऑफर करती है। नई कीमतों के बाद अब विंडसर EV के स्टैंडर्ड वेरिएंट खरीदने के लिए ग्राहकों को पहले से ज्यादा खर्च करना होगा। वहीं, BaaS मॉडल चुनने वाले ग्राहकों के लिए कुछ वेरिएंट पहले के मुकाबले ज्यादा किफायती हो गए हैं, जिससे बैटरी की शुरुआती लागत कम करने का ऑप्शन अब और भी आकर्षक हो गया है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें
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