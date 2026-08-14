MG की कार खरीदने का सबसे शानदार मौका, 2.20 लाख रुपये तक का फायदा, लिस्ट में विंडसर और हेक्टर भी
MG की कार खरीदने का शानदार मौका है। कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक और पेट्रोल गाड़ियों पर 2.20 लाख रुपये तक के बेनफिट दे रही है। ऑफर में फ्री चार्जिंग, गोल्ड कॉइन और कैश के साथ दूसरे बेनिफिट्स शामिल हैं।
JSW MG Motor India ने ग्राहकों के लिए ‘MG PONN Onam’ फेस्टिव कैंपेन शुरू किया है। इसके तहत कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक और पेट्रोल गाड़ियों पर कई धांसू बेनिफिट दे रही है। ऑफर में फ्री चार्जिंग, गोल्ड कॉइन और कैश के साथ दूसरे बेनिफिट्स शामिल हैं। अलग-अलग मॉडल पर टोटल बेनिफिट 2.20 लाख रुपये तक है। कंपनी का यह ऑफर केरल के कस्टमर्स के लिए है। तो आइए डीटेल में जानते हैं कि कंपनी अपनी कारों पर क्या डील दे रही है।
MG Windsor EV पर 20 हजार रुपये तक का फायदा
कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली EV MG Windsor EV की शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये है। इसमें BaaS ऑप्शन भी मिलता है, जिसके तहत बैटरी रेंट 3.99 रुपये प्रति किलोमीटर है। ओणम ऑफर के तहत ग्राहकों को 1 हजार यूनिट तक की फ्री चार्जिंग और एक गोल्ड कॉइन मिलेगा। इस कार पर टोटल बेनिफिट 20 हजार रुपये तक का है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MG Comet EV
₹ 7.5 - 10 लाख
MG Windsor EV
₹ 14.1 - 18.6 लाख
MG ZS EV
₹ 17.99 - 20.5 लाख
MG Astor
₹ 9.79 - 15.5 लाख
MG 4 EV
₹ 30 - 32 लाख
MG M9 EV
₹ 75.9 लाख
MG Comet EV पर 45 हजार रुपये तक के बेनिफिट
कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार एमजी कॉमेट ईवी की शुरुआती कीमत 4.99 लाख रुपये है। BaaS के साथ बैटरी रेंट 3.20 प्रति किलोमीटर रुपये है। ओणम कैंपेन के तहत कॉमेट ईवी खरीदने पर ग्राहकों को 45 हजार तक के फायदे के साथ गोल्ड कॉइन भी मिलेगा।
MG ZS EV पर होगा 2.15 लाख रुपये तक का फायदा
MG ZS EV की शुरुआती कीमत 13 लाख रुपये है। इसमें भी BaaS ऑप्शन मिलता है। BaaS के तहत बैटरी रेंट 4.50 रुपये प्रति किलोमीटर है। ऑफर में कंपनी कस्टमर्स को 2 हजार यूनिट तक फ्री चार्जिंग के साथ 2.15 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स दे रही है।
60 हजार रुपये तक के फायदे के साथ मिल रही MG Hector
एमजी हेक्टर पर भी फेस्टिव ऑफर दिया जा रहा है। इसकी शुरुआती कीमत 11.99 लाख रुपये है। ओणम कैंपेन के तहत हेक्टर खरीदने पर ग्राहकों को 60 हजार रुपये तक के फायदे मिलेंगे। इसके साथ गोल्ड कॉइन भी ऑफर का हिस्सा है।
MG Astor पर सबसे ज्यादा 2.20 लाख रुपये तक की बचत
एमजी एस्टर की शुरुआती कीमत 9.79 लाख रुपये है। इस एसयूवी पर ग्राहकों को 2.20 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। इस तरह यह ओणम कैंपेन में शामिल एमजी मॉडल्स में सबसे ज्यादा टोटल बेनिफिट्स देने वाली कारों में से एक है। बताते चलें कि ये ऑफर मॉडल, डीलर और शर्तों के साथ दिए जा रहे हैं। असल बेनिफिट अलग-अगल हो सकते हैं और इसकी जानकारी नजदीकी JSW MG Motor India डीलरशिप से ली जा सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें
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