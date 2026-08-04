50,800 रुपये तक महंगी हो गईं ये दो SUV, खरीदने से पहले जान लें नई कीमत
हेक्टर खरीदना महंगा हो गया है। कंपनी ने हेक्टर के साथ हेक्टर प्लस की कीमतों को बढ़ा दिया है। इन गाड़ियों को खरीदने के लिए अब आपको 50,800 रुपये तक ज्यादा खर्च करने होंगे।
JSW-MG Motor India ने अपनी पॉप्युलर SUVs - Hector और Hector Plus को महंगा कर दिया है। इन गाड़ियों को खरीदने के लिए अब आपको 50,800 रुपये तक ज्यादा खर्च करने होंगे। नई कीमतें लागू भी हो गई हैं। हालांकि, यह प्राइस हाइक पूरी रेंज पर लागू नहीं हुई है। कंपनी ने सिर्फ कुछ सेलेक्टेड वेरिएंट्स की कीमतें बढ़ाई हैं। आइए जानते हैं डीटेल।
कौनसा वेरिएंट कितना महंगा
एमजी हेक्टर के एंट्री-लेवल Style Petrol MT वेरिएंट की कीमत पहले की तरह ₹11.99 लाख (एक्स-शोरूम) बनी हुई है। इसके ऊपर के Select Pro Petrol MT, Smart Pro Petrol MT और Sharp Pro Petrol MT वेरिएंट्स की कीमत में 50,800 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, Smart Pro Petrol AT की कीमत में 40,800 रुपये का इजाफा हुआ है। हेक्टर के टॉप-स्पेक Sharp Pro Petrol AT और Savvy Pro Petrol AT वेरिएंट अब 30,800 रुपये महंगे हो गए हैं। नई कीमतों के बाद एमजी हेक्टर की कीमत अब 11.99 लाख से 19.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो गई है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MG Hector Plus
₹ 17.49 - 19.69 लाख
MG Hector
₹ 11.99 - 19.19 लाख
MG G10
₹ 24 - 30 लाख
MG Baojun 510
₹ 11 लाख से शुरू
MG Starlight 560
₹ 20 - 27 लाख
हेक्टर प्लस भी हुई महंगी
थ्री-रो MG Hector Plus के कुछ वेरिएंट्स की कीमत में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके Sharp Pro Petrol MT 7S वेरिएंट के लिए अब ग्राहकों को पहले की तुलना में 50,800 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। इसके अलावा Sharp Pro Petrol AT 7S और Savvy Pro Petrol AT 7S की कीमत में 30,800 रुपये का इजाफा किया गया है। प्राइस अपडेट के बाद हेक्टर प्लस की कीमत अब 18 लाख से 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो गई है।
28 अगस्त को आएगा हेक्टर हॉक
JSW MG मोटर इंडिया 28 अगस्त को अपनी नई SUV लॉन्च करेगी। उम्मीद है कि इसका नाम 'हेक्टर हॉक' होगा। यह कंपनी के नए ADAPT प्लेटफॉर्म पर बेस्ड पहला मॉडल होगा। इसे बैटरी-इलेक्ट्रिक (EV) और प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) दोनों तरह के पावरट्रेन के साथ लॉन्च किया जाएगा। हेक्टर हॉक ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध वुलिंग स्टारलाइट 560 पर बेस्ड है, जिसकी लंबाई 4.7 मीटर, चौड़ाई 1.85 मीटर और ऊंचाई 1.7 मीटर है।
EV वर्जन में 69.2kWh का बैटरी पैक और 201hp, 310Nm की फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर मिलने की उम्मीद है, जिसकी रेंज 530km (CLTC) बताई गई है। PHEV वर्जन में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 20.5kWh का बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक मोटर होने की उम्मीद है, जो कुल मिलाकर 195hp और 230Nm का आउटपुट और 125km की ऑल-इलेक्ट्रिक रेंज देगा। उम्मीद है कि MG की भारतीय लाइन-अप में हेक्टर को मौजूदा हेक्टर से ऊपर वाले सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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