jsw mg motor india got a total of 6578 buyers in august 2025 कंपनी के लिए तारणहार बनी करीब 450 km रेंज वाली ये कार, 52% से ज्यादा बढ़ गई बिक्री; जानिए डिटेल्स
Hindi Newsऑटो न्यूज़jsw mg motor india got a total of 6578 buyers in august 2025

कंपनी के लिए तारणहार बनी करीब 450 km रेंज वाली ये कार, 52% से ज्यादा बढ़ गई बिक्री; जानिए डिटेल्स

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के लिए अगस्त 2025 का महीना बेहद शानदार रहा। कंपनी ने सिर्फ एक महीने में 6,578 गाड़ियां बेच डालीं जो पिछले साल अगस्त की तुलना में पूरे 52 पर्सेंट ज्यादा है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 02:27 PM
कंपनी के लिए तारणहार बनी करीब 450 km रेंज वाली ये कार, 52% से ज्यादा बढ़ गई बिक्री; जानिए डिटेल्स

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के लिए अगस्त 2025 का महीना बेहद शानदार रहा। कंपनी ने सिर्फ एक महीने में 6,578 गाड़ियां बेच डालीं जो पिछले साल अगस्त की तुलना में पूरे 52 पर्सेंट ज्यादा है। एक बार फिर MG Windsor EV ने धूम मचा दी और लगातार ग्यारहवें महीने भी देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार बनी रही। बता दें कि जुलाई के मुकाबले इसकी सेल्स 5 पर्सेंट बढ़ गईं। वहीं, छोटी MG Comet ने भी रिकॉर्ड बना दिया और अगस्त में 21 पर्सेंस ज्यादा बिकी। आइए जानते हैं बिक्री की पूरी डिटेल्स।

नेटवर्क में भी आई तेजी

सिर्फ बिक्री ही नहीं बल्कि कंपनी ने अपना नेटवर्क भी तेजी से बढ़ाया। अगस्त में 3 नए डीलरशिप खोले गए जिससे अब MG की पहुंच देश के 90 पर्सेंट हिस्सों तक हो गई है। कंपनी के अब 543 से ज्यादा सेल्स और सर्विस आउटलेट्स हैं जो 270 शहरों में फैले हैं। ग्राहकों की सहूलियत के लिए MG ने यह भी तय किया है कि हर जगह 15 किमी के अंदर एक सर्विस सेंटर मौजूद हो। कंपनी का दावा है कि ज्यादातर ग्राहकों को 30 मिनट में मदद मिल जाएगी।

विंडसर ईवी ने फिर किया कमाल

एमजी विंडसर ईवी की कहानी भी कमाल की है। मार्केट में लॉन्च के बाद से ही इस कार के 40,000 से ज्यादा यूनिट्स बिक चुके हैं। इसकी शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये है जो बैटरी-एज-ए-सर्विस प्लान के तहत आती है। इसमें बैटरी का खर्च अलग से देना होता है। इस साल कंपनी ने इसके Essence Pro और Exclusive Pro वर्जन भी पेश किए हैं जिनमें बड़ी 52.9 kWh बैटरी मिलती है। यह एक बार चार्ज करने पर यह ईवी करीब 449 किलोमीटर चलती है।

धांसू हैं फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो Windsor Pro एडिशन में खूब सारी एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत बैटरी-एज-ए-सर्विस पर 13.09 लाख रुपये से शुरू होती है। जबकि पूरी तरह खरीदने पर यह 18.09 लाख रुपये में मिलती है। इसके इंटीरियर में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 15.6-इंच का बड़ा टचस्क्रीन और मल्टीपल कार कंट्रोल्स जैसे धांसू फीचर्स दिए गए हैं।

