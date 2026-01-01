धकाधक 70,500 कारें सेल, इस कंपनी की ईवी के पीछे पड़े लोग; लोगों ने खरीद-खरीदकर बनाया नंबर-1
MG ने इस साल अपनी बिक्री में जबरदस्त उछाल दर्ज करते हुए कुल 70,554 यूनिट्स की बिक्री की, जो 2024 के मुकाबले 19 प्रतिशत ज्यादा है। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग डिमांड ने इस ग्रोथ को आगे बढ़ाया। कंपनी की विंडसर ईवी ने देश के लोगों का खूब ध्यान आकर्षित किया।
JSW MG मोटर इंडिया के लिए साल 2025 काफी यादगार साबित हुआ। कंपनी ने इस साल अपनी बिक्री में जबरदस्त उछाल दर्ज करते हुए कुल 70,554 यूनिट्स की बिक्री की, जो 2024 के मुकाबले 19 प्रतिशत ज्यादा है। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग डिमांड ने इस ग्रोथ को आगे बढ़ाया। कंपनी की विंडसर ईवी ने देश के लोगों का खूब ध्यान आकर्षित किया। यही वजह है कि ये कार एमजी की बेस्ट सेलिंग कार बन गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MG ZS EV
₹ 17.99 - 20.5 लाख
Tata Curvv EV
₹ 17.49 - 22.24 लाख
VinFast VF6
₹ 16.49 - 18.29 लाख
Maruti Suzuki e Vitara
₹ 17 - 26 लाख
Hyundai Creta EV
₹ 18.02 - 24.55 लाख
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
दिसंबर 2025 में भी बनी रही बिक्री की रफ्तार
दिसंबर 2025 में JSW MG मोटर इंडिया ने 6,500 यूनिट्स की होलसेल बिक्री दर्ज की। यह आंकड़ा दिखाता है कि साल के आखिरी महीने में भी कंपनी के वाहनों की डिमांड मजबूत बनी रही। खास बात यह रही कि ICE (पेट्रोल) और EV दोनों पोर्टफोलियो से कंपनी को अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
MG सेलेक्ट की बढ़ी चमक
MG का लग्जरी रिटेल चैनल MG सेलेक्ट भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिसंबर 2025 में MG SELECT की होलसेल बिक्री में महीने-दर-महीने (MoM) 38 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह संकेत देता है कि लग्जरी और प्रीमियम कार सेगमेंट में भी MG की ब्रांड वैल्यू लगातार मजबूत हो रही है।
1 लाख यूनिट्स का आंकड़ा पार
JSW MG मोटर इंडिया के लिए कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेगमेंट 2025 का एक और बड़ा मुकाम रहा। कंपनी ने कुल मिलाकर 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारों की संचयी बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर बढ़ते भरोसे और MG के EV मॉडल्स की लोकप्रियता को दर्शाती है।
पेट्रोल और EV, दोनों सेगमेंट बने ग्रोथ के मजबूत स्तंभ
MG मोटर इंडिया की इस सफलता के पीछे उसकी बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी रही है। कंपनी ने जहां एक तरफ पेट्रोल कारों के जरिए मास मार्केट को टारगेट किया, वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक कारों में लगातार नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी के साथ ग्राहकों का भरोसा जीता।
2026 में और तेज रफ्तार की तैयारी
2025 के मजबूत प्रदर्शन के साथ JSW MG मोटर इंडिया ने 2026 के लिए एक ठोस आधार बना लिया है। बढ़ती EV डिमांड, लग्जरी सेगमेंट में MG सेलेक्ट की मजबूती और ICE मॉडल्स की स्थिर बिक्री के दम पर कंपनी आने वाले साल में और बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। कुल मिलाकर 2025 JSW MG मोटर इंडिया के लिए ग्रोथ, भरोसे और नए रिकॉर्ड्स का साल साबित हुआ है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।