धकाधक 70,500 कारें सेल, इस कंपनी की ईवी के पीछे पड़े लोग; लोगों ने खरीद-खरीदकर बनाया नंबर-1

MG ने इस साल अपनी बिक्री में जबरदस्त उछाल दर्ज करते हुए कुल 70,554 यूनिट्स की बिक्री की, जो 2024 के मुकाबले 19 प्रतिशत ज्यादा है। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग डिमांड ने इस ग्रोथ को आगे बढ़ाया। कंपनी की विंडसर ईवी ने देश के लोगों का खूब ध्यान आकर्षित किया।

Jan 01, 2026 04:15 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
JSW MG मोटर इंडिया के लिए साल 2025 काफी यादगार साबित हुआ। कंपनी ने इस साल अपनी बिक्री में जबरदस्त उछाल दर्ज करते हुए कुल 70,554 यूनिट्स की बिक्री की, जो 2024 के मुकाबले 19 प्रतिशत ज्यादा है। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग डिमांड ने इस ग्रोथ को आगे बढ़ाया। कंपनी की विंडसर ईवी ने देश के लोगों का खूब ध्यान आकर्षित किया। यही वजह है कि ये कार एमजी की बेस्ट सेलिंग कार बन गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दिसंबर 2025 में भी बनी रही बिक्री की रफ्तार

दिसंबर 2025 में JSW MG मोटर इंडिया ने 6,500 यूनिट्स की होलसेल बिक्री दर्ज की। यह आंकड़ा दिखाता है कि साल के आखिरी महीने में भी कंपनी के वाहनों की डिमांड मजबूत बनी रही। खास बात यह रही कि ICE (पेट्रोल) और EV दोनों पोर्टफोलियो से कंपनी को अच्छा रिस्पॉन्स मिला।

MG सेलेक्ट की बढ़ी चमक

MG का लग्जरी रिटेल चैनल MG सेलेक्ट भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिसंबर 2025 में MG SELECT की होलसेल बिक्री में महीने-दर-महीने (MoM) 38 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह संकेत देता है कि लग्जरी और प्रीमियम कार सेगमेंट में भी MG की ब्रांड वैल्यू लगातार मजबूत हो रही है।

1 लाख यूनिट्स का आंकड़ा पार

JSW MG मोटर इंडिया के लिए कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेगमेंट 2025 का एक और बड़ा मुकाम रहा। कंपनी ने कुल मिलाकर 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारों की संचयी बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर बढ़ते भरोसे और MG के EV मॉडल्स की लोकप्रियता को दर्शाती है।

पेट्रोल और EV, दोनों सेगमेंट बने ग्रोथ के मजबूत स्तंभ

MG मोटर इंडिया की इस सफलता के पीछे उसकी बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी रही है। कंपनी ने जहां एक तरफ पेट्रोल कारों के जरिए मास मार्केट को टारगेट किया, वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक कारों में लगातार नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी के साथ ग्राहकों का भरोसा जीता।

2026 में और तेज रफ्तार की तैयारी

2025 के मजबूत प्रदर्शन के साथ JSW MG मोटर इंडिया ने 2026 के लिए एक ठोस आधार बना लिया है। बढ़ती EV डिमांड, लग्जरी सेगमेंट में MG सेलेक्ट की मजबूती और ICE मॉडल्स की स्थिर बिक्री के दम पर कंपनी आने वाले साल में और बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। कुल मिलाकर 2025 JSW MG मोटर इंडिया के लिए ग्रोथ, भरोसे और नए रिकॉर्ड्स का साल साबित हुआ है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
