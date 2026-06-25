Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इस SUV को खरीदने की ऐसी मची लूट, फैक्ट्री में तैयार सभी यूनिट बिक गईं; वर्ल्ड क्लास फीचर्स-सेफ्टी से लैस

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मैजेस्टर की एक्स-शोरूम कीमतें 40.99 लाख रुपए से 44.99 लाख रुपए तक हैं। सियाम (SIAM) के डेटा के अनुसार, पिछले महीने कंपनी की कुल 6,048 गाड़ियों की सप्लाई में मैजेस्टर की हिस्सेदारी 7% रही। भारत में इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर, जीप मेरेडियन, स्कोडा कोडियाक और फॉक्सवैगन टिगुआन जैसी गाड़ियों से होगा।

इस SUV को खरीदने की ऐसी मची लूट, फैक्ट्री में तैयार सभी यूनिट बिक गईं; वर्ल्ड क्लास फीचर्स-सेफ्टी से लैस
MG Majestor
EMI केवल52,301/ माह

JSW MG मोटर इंडिया ने पिछले महीने 27 मई को अपनी नई डीजल पावर्ड लग्जरी फ्लैगशिप SUV मैजेस्टर लॉन्च की थी। इस SUV को पहले महीने ही ग्राहकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। दरअसल, कंपनी ने पिछले महीने गुजरात के हलोल प्लांट में इसकी 467 यूनिट बनाईं। वहीं, मई में 424 यूनिट की होलसेल दर्ज की। इसे 6 और 7 सीट ऑप्शन में खरीद सकते हैं। बता दें कि मैजेस्टर की एक्स-शोरूम कीमतें 40.99 लाख रुपए से 44.99 लाख रुपए तक हैं। सियाम (SIAM) के डेटा के अनुसार, पिछले महीने कंपनी की कुल 6,048 गाड़ियों की सप्लाई में मैजेस्टर की हिस्सेदारी 7% रही। भारत में इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर, जीप मेरेडियन, स्कोडा कोडियाक और फॉक्सवैगन टिगुआन जैसी गाड़ियों से होगा।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
EMI केवल1,27,875/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.85 - 10.49 लाख
EMI केवल11,572/ माह
पात्रता जांचें
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
EMI केवल90,088/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.95 लाख
EMI केवल17,638/ माह
पात्रता जांचें
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
EMI केवल53,608/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Thar ROXX
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.39 - 22.82 लाख
EMI केवल16,200/ माह
पात्रता जांचें
वैरिएंटसीटिंग लेआउटएक्स-शोरूम कीमतड्राइव ट्रेन
MG Majestor 4X2 Automatic Top Trim6-Seater / 7-SeaterRs. 40.99 lakh2WD
MG Majestor 4X4 Automatic Top Trim7-SeaterRs. 44.99 lakh4WD

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
MG Majestor

MG Majestor

₹ 40 - 45 लाख

EMI केवल52,301/ माह
पात्रता जांचें
MG Gloster

MG Gloster

₹ 41.07 - 46.24 लाख

EMI केवल53,700/ माह
पात्रता जांचें
Isuzu MU-X

Isuzu MU-X

₹ 33.23 - 35.19 लाख

EMI केवल43,449/ माह
पात्रता जांचें
Toyota Fortuner

Toyota Fortuner

₹ 34.76 - 50.46 लाख

EMI केवल45,449/ माह
पात्रता जांचें
Toyota Fortuner Legender

Toyota Fortuner Legender

₹ 41.54 - 46.75 लाख

EMI केवल54,314/ माह
पात्रता जांचें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 - 26.79 लाख

EMI केवल28,622/ माह
पात्रता जांचें

मैजेस्टर में आगे, पीछे और बीच में डिफरेंशियल लॉक भी मिलते हैं, जिससे यह इस कैटेगरी की पहली ऐसी SUV बन जाती है जिसमें ये तीनों चीजें एक साथ मौजूद हैं। MG का कहना है कि इस सेटअप की मदद से SUV मुश्किल रास्तों पर भी अपनी पकड़ बनाए रखती है। भले ही उसके कई पहियों की पकड़ छूट जाए। साइज के मामले में यह SUV अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी गाड़ियों में से एक है।

स्पेसिफिकेशंसडिटेलस्पेसिफिकेशंसडिटेल
इंजन2.0L Twin Turbo DieselPower215.5 PS
टॉर्क478.5 NmTransmission8-speed Automatic
ग्राउंट क्लियरेंस219 mmWater Wading810 mm
लंबाई5046 mmWidth2016 mm
ऊंचाई1870 mmWheelbase2950 mm
ड्राइव मोड्स10 Off-road ModesDifferential LocksFront, Rear & Centre
व्हील्स19-inch AlloysADASLevel 2

इसकी कुल लंबाई 5,046 mm है, जबकि चौड़ाई 2,016 mm और ऊंचाई 1,870 mm है। इसका व्हीलबेस 2,950 mm है, जिससे मैजेस्टर का रोड प्रेजेंस भारत में बिकने वाली कई प्रीमियम थ्री-रो SUVs की तुलना में काफी ज्यादा दमदार लगता है। इसके अलावा, इसका सबसे जरूरी ग्राउंड क्लीयरेंस 219 mm है। पानी में चलने की कैपेसिटी 810 mm तक है।

ये भी पढ़ें:E20 पेट्रोल को लेकर इस कंपनी ने जारी किआ अलर्ट, आप भी जान लीजिए

इसकी स्टाइलिंग भी उसी ऑफ-रोड फ्रेंडली अप्रोच को फॉलो करती है। एक ऊंची बोनट लाइन, बड़ी ग्रिल, वर्टिकली लगे लाइटिंग एलिमेंट्स और आपस में जुड़े हुए रियर लैंप इसके एक्सटीरियर पर हावी हैं। इसका केबिन टेक-लोडेड इक्विपमेंट पैकेज से लैस है। उदाहरण के लिए, आगे बैठने वालों को मेमोरी फंक्शन के साथ वेंटिलेटेड और मसाज वाली सीटें मिलती हैं। वहीं, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल वायरलेस चार्जिंग पैड और एक पैनोरमिक सनरूफ इसके अन्य जरूरी फीचर्स हैं।

ये भी पढ़ें:टाटा ने सिएरा EV से उठाया पर्दा, लॉन्च से पहले डिजाइन का हो गया खुलासा

MG ने इसमें डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले और 12 स्पीकर वाला JBL ऑडियो सेटअप भी जोड़ा है। साथ ही, 75 से ज्यादा कनेक्टेड कार फंक्शन्स भी दिए हैं। इस SUV में ब्लैक थीम वाली अपहोल्स्ट्री, एम्बिएंट लाइटिंग और पावर्ड फ्रंट सीटें भी दी गई हैं, जो मैजेस्टर को प्रीमियम मोनोकॉक SUVs के और करीब ले जाती हैं, भले ही इसके नीचे पारंपरिक 'बॉडी-ऑन-फ्रेम' बनावट ही क्यों न मिलती हो।

ये भी पढ़ें:टर्बो इंजन के साथ देश की सबसे सस्ती SUV लॉन्च, कंपनी ने इतनी रखी कीमत

सेफ्टी इक्विपमेंट में लेवल 2 ADAS फंक्शन्स के साथ-साथ 360 डिग्री HD कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी सिस्टम और कई ट्रैक्शन कंट्रोल फीचर्स शामिल हैं। MG ने इसके अलावा 'ऑटो होल्ड' फीचर वाला इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और कॉलम पर लगा गियर सेलेक्टर भी दिया है। 'MG शील्ड' प्रोग्राम के तहत, ग्राहकों को 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी, रोडसाइड असिस्टेंस और लेबर-फ्री शेड्यूल्ड सर्विस मिलती हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi MG Motors

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।