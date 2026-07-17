पैसा रखिए तैयार! भारत आ रही फुल चार्ज पर 600 km दौड़ने वाली यह 7-सीटर SUV, जानिए कब होगी लॉन्च
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया अगस्त, 2027 में एक बिल्कुल नई थ्री-रो इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करने जा रही है। यह कार एडवांस ड्राइव आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी (ADAPT) पर बेस्ड पहला प्रोडक्शन मॉडल होगी।
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया अगस्त, 2027 में एक बिल्कुल नई थ्री-रो इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करने जा रही है। यह कार कंपनी के हाल ही में पेश किए गए एडवांस ड्राइव आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी (ADAPT) पर बेस्ड पहला प्रोडक्शन मॉडल होगी। यह बेहद मॉडर्न प्लेटफॉर्म स्ट्रांग हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक, प्लग-इन हाइब्रिड और रेंज-एक्सटेंडर हाइब्रिड जैसे कई पावरट्रेन को सपोर्ट करता है। यह एसयूवी ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली 'वुलिंग एक्सियन/स्टारलाइट 560' पर बेस्ड होगी। भारत में इसका सीधा मुकाबला महिंद्रा XEV 9S से होगा। आइए जानते हैं इस अपकमिंग ईवी के बारे में विस्तार से।
रेंज 600 किमी के करीब
इस इलेक्ट्रिक SUV में ग्राहकों को दमदार परफॉर्मेंस और शानदार ड्राइविंग रेंज देखने को मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नई MG EV में 69kWh की क्षमता वाला बड़ा बैटरी पैक दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें 210bhp की पावर जेनरेट करने वाली सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी। कंपनी का दावा है कि यह सेटअप फुल चार्ज होने पर लगभग 600 किलोमीटर की शानदार ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम होगा।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MG Euniq 7
₹ 30 - 35 लाख
BYD eMAX 7
₹ 26.9 - 29.9 लाख
VinFast VF MPV 7
₹ 24.49 लाख
Mahindra Thar E
₹ 25 लाख से शुरू
BYD Atto 3
₹ 24.99 - 33.99 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
कुछ ऐसा होगा डाइमेंशन
डाइमेंशन की बात करें तो नई MG इलेक्ट्रिक SUV की लंबाई 4,745 मिमी, चौड़ाई 1,850 मिमी और ऊंचाई 1,755 मिमी होने की उम्मीद है। इसके साथ ही इसमें 2,810 मिमी लंबा व्हीलबेस दिया जाएगा। कार के केबिन का लेआउट ग्लोबल मॉडल जैसा ही हो सकता है। इसमें ग्राहकों को 2+3+2 का सीटिंग कॉन्फिगरेशन (7-सीटर) मिलेगा।
इतनी हो सकती है कीमत
नई MG इलेक्ट्रिक एसयूवी के बेस वैरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 20 लाख रुपये होने की उम्मीद है। वहीं, इसके टॉप-स्पेक वैरिएंट की कीमत 25 लाख रुपये के आसपास जा सकती है। तुलना के लिए बता दें कि इसकी मुख्य प्रतिद्वंदी महिंद्रा XEV 9S की वर्तमान एक्स-शोरूम कीमत 19.95 लाख रुपये से शुरू होकर 29.45 लाख रुपये तक जाती है।
प्लग-इन वर्जन की हो सकती है एंट्री
दूसरी ओर कंपनी दिवाली 2026 के आसपास वुलिंग एक्सियन/स्टारलाइट 560 का प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) वर्जन भी भारत में पेश कर सकती है। ग्लोबल मार्केट में यह SUV 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ उपलब्ध है। यह प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पर 125 किमी और पेट्रोल के साथ मिलकर कुल 1,100 किमी तक की बेमिसाल रेंज देता है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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