डिफेंडर जैसे लुक वाली धांसू SUV, फुल टैंक पर चलेगी 1200 km, भारत में बहुद जल्द होने वाली है एंट्री

अगर आप अपने लिए एक हाइब्रिड वीइकल लेने की सोच रहे हैं, तो इस साल दिवाली के आसपास इंडियन मार्केट में एक धांसू PHEV (प्लग-इन-हाइब्रिड) SUV की एंट्री होने वाली है। इसका नाम JSW Jetour T2 है और यह सिंगल टैंक पर 1200 किमी चलेगी।

E20 रोलआउट और E85 के साथ E100 फ्यूल की खबरों के चलते ग्राहक अब गाड़ियों के सेलेक्शन को लेकर ज्यादा सोच-विचार कर रहे हैं। इन फ्यूल्स के बीच हाइब्रिड गाड़ियां एक बेहतर ऑप्शन साबित होने वाली है। यही कारण है कि आजकल अपकमिंग हाइब्रिड कारों के बारे में काफी खबरें आ रही है। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारें की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर हैं। अगर आप भी अपने लिए एक हाइब्रिड वीइकल लेने की सोच रहे हैं, तो इस साल दिवाली के आसपास इंडियन मार्केट में एक धांसू PHEV (प्लग-इन-हाइब्रिड) SUV की एंट्री होने वाली है। इसका नाम JSW Jetour T2 है। बताया जा रहा है कि इसकी ईवी रेंज 139 किमी तक और सिंगल टैंक रेंज 1200 किमी तक की है। यह एसयूवी दिखने में डिफेंडर जैसी है। आइए डीटेल में जानते हैं कि कंपनी की यह एसयूवी किन धाकड़ फीचर्स से लैस होगी।

1.5 लीटर का 4-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल JSW जेटूर T2 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक बार फुल चार्ज करने पर (फ्यूल टैंक के साथ) 1200 किलोमीटर तक चल सकती है। यह "i-DM" (इंटेलिजेंट ड्राइव मॉडल) सिस्टम की बदौलत संभव हो पाया है। नई जेटूर T2 में 1.5 लीटर का 4-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन लगा है, जिसमें ड्यूल-मोटर सेटअप के साथ 26.7 kWh की बैटरी दी गई है। इसकी कंबाइन्ड पावर 381 हॉर्सपावर और टॉर्क 610 एनएम है।

139 किमी की इलेक्ट्रिक-ओनली रेंज सिटी ट्रैफिक के लिए यह प्लग-इन हाइब्रिड SUV लगभग 139 किमी की इलेक्ट्रिक-ओनली रेंज ऑफर करती है। इस इंजन को 3-स्पीड DHT (डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन) के साथ पेयर किया गया है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह स्टैंडर्ड सीवीटी के मुकाबले इंजन और मोटर्स के बीच पावर को बेहतर ढंग से मैनेज करता है।

डिफेंडर जैसा डिजाइन JSW जेटूर टी2 का बॉक्सी डिजाइन मिनी डिफेंडर जैसा दिखता है। यह एक बोल्ड, वर्टिकल लुक देता है और इसका बॉक्सी पोर्टफोलियो इसे बेहद खास बनाता है। स्टाइलिंग की बात करें, तो इस SUV में स्क्वेयर एलईडी हेडलाइट्स, फ्लैट रूफ, स्क्वायर वील आर्च और टेलगेट पर लगा स्पेयर वील मिलता है। 220 मिमी के ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ, जेटूर टी2 सिर्फ शहर ही नहीं, बल्कि रफ टेरेन यानी उबड़-खाबड़ सड़कों और एक्सट्रीम रोड्स पर चलने के लिए बनी है। इस प्लग-इन हाइब्रिड SUV के केबिन में स्नैपड्रैगन 8155 चिपसेट पर काम करने वाला एक बड़ा 15.6 इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन दिया गया है। इसमें 10.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और 12 स्पीकर वाला सोनी ऑडियो सिस्टम लगा है।