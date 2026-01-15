JSW की पहली कार तैयार, ये पेट्रोल और बिजली दोनों से चलेगी; ये देश की सबसे सस्ती PHEV होगी

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

JSW और MG मोटर अपने जॉइंट वेंचर में कई कार लॉन्च करने वाली है। हालांकि, JSW ने आखिरकार चीन स्थित चेरी ऑटोमोबाइल के साथ मिलकर अपने इंडीपेंडेंट ऑटोमोटिव सफर को शुरू करने का फैसला किया है। भारत में JSW की पहली कार चेरी जेटूर T2 i-DM होने की उम्मीद है।

Jan 15, 2026 11:36 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
JSW और MG मोटर अपने जॉइंट वेंचर में कई कार लॉन्च करने वाली है। हालांकि, JSW ने आखिरकार चीन स्थित चेरी ऑटोमोबाइल के साथ मिलकर अपने इंडीपेंडेंट ऑटोमोटिव सफर को शुरू करने का फैसला किया है। भारत में JSW की पहली कार चेरी जेटूर T2 i-DM होने की उम्मीद है। जिसे एक खास JSW ब्रांड नाम के तहत बेचा जाएगा। 2018 में लॉन्च हुआ जेटूर चेरी ऑटोमोबाइल का एक प्रीमियम ब्रांड है। यह मुख्य रूप से SUVs और क्रॉसओवर पर फोकस करता है।

जेटूर T2 एक बड़ी SUV है जिसका डिजाइन लैंड रोवर डिफेंडर जैसा है। जबकि जेटूर T2 पेट्रोल पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आती है, PHEV वर्जन को जेटूर T2 i-DM के रूप में बेचा जाता है। JSW भारत में जेटूर T2 का PHEV वर्जन पेश करेगा। इसे एक प्रीमियम पेशकश के तौर पर पेश किया जाएगा और यह नए JSW कार ब्रांड को आकार देने में अहम भूमिका निभाएगा। ICE वर्जन के बजाय PHEV पेश करने का फैसला भी स्ट्रैटजी मार्केट पोजीशनिंग पर आधारित है।

डाइमेंशन के हिसाब से, जेटूर T2 i-DM 4,785 mm लंबी, 2,006 mm चौड़ी और 1,875 mm ऊंची है। इस SUV का व्हीलबेस 2,800 mm है। 5-सीट लेआउट सभी पैसेंजर्स के लिए जगह को ऑप्टिमाइज करता है। जेटूर T2 i-DM एक मोनोकॉक फ्रेम पर बनी है और इसका एक मजबूत बॉक्सी प्रोफाइल है। अभी तक, भारत में मेनस्ट्रीम सेगमेंट में शायद ही कोई PHEV ऑप्शन उपलब्ध है। PHEV के लिए, लग्जरी सेगमेंट में ऑप्शन देखने पड़ते हैं। जेटूर T2 i-DM, जिसकी कीमत लगभग 45 लाख रुपए होने की उम्मीद है। ये भारत में सबसे अफॉर्डेबल PHEV होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जेटूर T2 i-DM इस प्राइस रेंज में अपनी तरह की अकेली कार होगी।

जेटूर T2 i-DM के साथ, JSW यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि JSW MG मोटर इंडिया द्वारा वर्तमान में बेची जा रही कारों के साथ कोई सीधा टकराव न हो। फ्यूचर में JSW बैज के तहत भारत में लॉन्च होने वाली अन्य चेरी कारों के साथ भी यही स्ट्रैटजी अपनाए जाने की उम्मीद है। अलग-अलग प्रोडक्ट लाइन बनाए रखकर, JSW यह सुनिश्चित कर सकता है कि दोनों ब्रांड हेल्दी और प्रॉफिटेबल बने रहें। JSW वर्तमान में JSW MG मोटर इंडिया में बहुमत हिस्सेदारी के लिए SAIC के साथ बातचीत कर रहा है।

जेटूर T2 i-DM को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में JSW की आने वाली ग्रीनफील्ड प्रोडक्शन फैसिलिटी में लोकली स्तर पर असेंबल किया जाएगा। यह SUV CY2026 की तीसरी तिमाही में फेस्टिव सीजन के आस-पास बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकती है। JSW के MG मोटर के साथ पार्टनरशिप वेंचर की तुलना में चेरी के साथ यह एसोसिएशन ज्यादातर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर आधारित है। नए कार ब्रांड के सभी अधिकार पूरी तरह से JSW के पास होंगे।

इसमें 1.5-लीटर प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन का इस्तेमाल किया गया है, जो 156 PS और 220 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह SUV 3-स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन (DHT) का इस्तेमाल करती है, जिसे हाइब्रिड एफिशिएंसी और इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और इंजन मोड के बीच आसान स्विचिंग के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। इंटरनेशनल मार्केट में, जेटूर T2 i-DM के साथ FWD और AWD दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। यह SUV 26.7 kWh बैटरी पैक का इस्तेमाल करती है, जो 130 km (NEDC) की प्योर इलेक्ट्रिक क्रूजिंग रेंज देती है। फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करने पर 30 मिनट में 30 से 80% चार्ज किया जा सकता है।

