जबरदस्त है JSW Combat का इंटीरियर, दिसंबर डेब्यू से पहले सामने आए स्पाई शॉट, दिखा ड्यूल-टोन केबिन

जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। कंपनी इसे दिसंबर में लाने की तैयारी कर रही है। एंट्री से पहले इसके इंटीरियर के स्पाई शॉट्स लीक हुए हैं। स्पाई फोटो में इसका ड्यूल-टोन केबिन दिखाई दिया है।

JSW Motors की SUV - Combat का सभी को बेसब्री से इंतजार है। कंपनी इसे दिसंबर में इंट्रोड्यूस करने वाली है। इसी बीच इसके इंटीरियर की पहली झलक सामने आई है, जिससे ग्राहकों की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। इंटीरियर के स्पाई शॉट को @SuryawanshiPrit नाम के यूजर ने X पर शेयर किया है। स्पाई फोटो में इसका ड्यूल-टोन केबिन दिखाई दिया है।

चेरी जेटूर T2 जैसा होगा केबिन स्पाई फोटोज के मुताबिक कॉम्बैट का इंटीरियर काफी हद तक चेरी जेटूर T2 जैसा होगा। जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट इसी एसयूवी पर बेस्ड है। इसमें ऑफ-व्हाइट और ब्लैक कलर की थीम के साथ चौड़ा डैशबोर्ड मिलेगा। एसयूवी में 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसमें टच-बेस्ड बटन और फिजिकल स्क्रॉलर भी नजर आते हैं। डैशबोर्ड पर बड़ी 15.6-इंच की टचस्क्रीन मिलने की उम्मीद है। इसके साथ 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दिया जा सकता है। सेंटर कंसोल पर रोटरी ड्राइव सिलेक्टर, फिजिकल कंट्रोल और ब्रश्ड एल्युमिनियम फिनिश देखी जा सकती है। इसके अलावा, ऑफ-व्हाइट सेंटर आर्मरेस्ट और ब्लैक लेदरेट सीट्स भी स्पाई फोटो में नजर आ रहे हैं।

इसके फीचर्स जेटूर T2 जैसे हो सकते हैं। इनमें 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, 4-वे पावर्ड को-ड्राइवर सीट, फ्रंट सीट्स में वेंटिलेशन और मेमरी फंक्शन शामिल हैं। एसयूवी में 12-स्पीकर सोनी साउंड सिस्टम, 6 एयरबैग, 540-डिग्री कैमरा और Level 2 ADAS भी मिलने की उम्मीद है।

बॉक्सी डिजाइन और 20-इंच अलॉय व्हील अपकमिंग एसयूवी का एक्सटीरियर भी चेरी जेटूर T2 से मिलता-जुलता हो सकता है। हालांकि, इसमें अलग डिजाइन वाली हेडलाइट्स दी जा सकती हैं। फ्रंट में Jetour की जगह Combat की बैजिंग मिलने की उम्मीद है। एसयूवी में बॉक्सी डिजाइन, व्हील आर्च पर मोटी क्लैडिंग और 20-इंच के अलॉय व्हील दिए जा सकते हैं। इसके अलावा, रूफ रेल्स पर नियॉन ग्रीन एलिमेंट्स और पीछे के दरवाजे पर चार्जिंग केबल रखने के लिए बॉक्स मिलने की उम्मीद है। रियर में आपको वर्टिकल LED टेललाइट्स देखने को मिल सकती हैं।

PHEV पावरट्रेन के साथ मिलेगी 1,100km तक की रेंज भारत में जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट को प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) पावरट्रेन के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसमें 1.5-लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन, 18.4 kWh की बैटरी और फ्रंट व्हील को पावर देने वाली दो इलेक्ट्रिक मोटर मिल सकती हैं। 3-स्पीड Dedicated Hybrid Transmission (DHT) के साथ इसका पावरट्रेन 360 hp की पावर और 610 Nm का टॉर्क जेनरेट कर सकता है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसकी इलेक्ट्रिक-ओनली रेंज NEDC साइकिल पर 90 किलोमीटर होगी। वहीं, फुल टैंक और चार्ज बैटरी के साथ इसकी टोटल रेंज 1,100 किलोमीटर तक हो सकती है।