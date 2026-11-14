फुल टैंक पर 1,100Km दौड़ेगी JSW की नई SUV, दिसंबर में होगी एंट्री; जानिए इसकी खासियत

भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में जल्द ही एक नए कार ब्रांड की एंट्री होने वाली है। दरअसल, जेएसडब्ल्यू मोटर्स आगामी 3 दिसंबर को भारत में अपनी नई पैसेंजर व्हीकल कंपनी को पेश करने जा रही है।

भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में जल्द ही एक नए कार ब्रांड की एंट्री होने वाली है। दरअसल, जेएसडब्ल्यू मोटर्स आगामी 3 दिसंबर को भारत में अपनी नई पैसेंजर व्हीकल कंपनी को पेश करने जा रही है। कंपनी की पहली एसयूवी को Combat नाम दिया जा सकता है। यह एसयूवी इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाली जेटूर टी2 (Jetour T2) पर बेस्ड होगी। इसे चीन की कार कंपनी Chery बनाती है। जेएसडब्ल्यू और चेरी ने इस नए कारोबार के लिए पार्टनरशिप की है। आइए जानते हैं इस एसयूवी में क्या कुछ खास हो सकता है।

क्या होगा SUV का नाम? इंटरनेशनल मार्केट में इस एसयूवी को Jetour T2 के नाम से बेचा जाता है। हालांकि, भारत में जेएसडब्ल्यू इसे Combat नाम से उतार सकती है। कंपनी भारतीय ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए इसके डिजाइन और ब्रांडिंग में कुछ छोटे बदलाव कर सकती है। इसका लुक काफी बॉक्सी और रफ-टफ है। सामने की तरफ बड़ी ग्रिल, स्मोक्ड हेडलैंप और मस्कुलर बंपर मिलते हैं। इसके फेंडर पर मोटी क्लैडिंग और चौकोर व्हील आर्च दिए गए हैं।

ऐसा हो डाइमेंशन दूसरी ओर पीछे की तरफ LED टेललैंप, लगभग सीधा दरवाजा और उस पर लगा स्पेयर व्हील SUV को दमदार लुक देते हैं। इसका डिजाइन कुछ एंगल से लैंड रोवर डिफेंडर जैसा भी नजर आता है। इंटरनेशनल मॉडल की लंबाई 4,785mm, चौड़ाई 2,005mm और ऊंचाई 1,875mm है। इसका व्हीलबेस 2,800mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 220mm है।

फीचर्स में भी होगी दमदार एसयूवी में 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 15.6-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। यह सिस्टम ऐप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा, वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ और अलग-अलग टेरेन व ड्राइव मोड भी मिलने की उम्मीद है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, ABS और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। AC और दूसरे कई फंक्शन को टचस्क्रीन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है।

दमदार होगा एसयूवी का पावरट्रेन एसयूवी को भारत में प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) पावरट्रेन के साथ उतारे जाने की उम्मीद है। इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक मिलेगा। कंपनी इसमें 18.4kWh से 26.7kWh तक का बैटरी पैक दे सकती है। इससे एसयूवी को केवल इलेक्ट्रिक पावर पर 90 से 100 किलोमीटर तक चलाया जा सकेगा। इंजन और हाइब्रिड सिस्टम मिलकर करीब 380bhp की पावर और 610Nm का टॉर्क दे सकते हैं। फुल टैंक पर इसकी कुल रेंज करीब 1,100 किलोमीटर हो सकती है।