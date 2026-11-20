JSW Combat का नया वीडियो आया सामने, फुल टैंक पर 1,100 KM दौड़ेगी! इस दिन हो सकती है एंट्री
देसी ब्रांड जेएसडब्ल्यू मोटर्स भारतीय कार मार्केट में अपनी नई पारी शुरू करने जा रही है। कंपनी 3 दिसंबर को भारत में अपना ब्रांड लॉन्च करेगी। इसी दिन कंपनी अपनी पहली एसयूवी कॉम्बेट को भी पेश करेगी।
देसी ब्रांड जेएसडब्ल्यू मोटर्स भारतीय कार मार्केट में अपनी नई पारी शुरू करने जा रही है। कंपनी 3 दिसंबर को भारत में अपना ब्रांड लॉन्च करेगी। इसी दिन कंपनी अपनी पहली एसयूवी कॉम्बेट (Combat) को भी पेश कर सकती है। लॉन्च से पहले इस एसयूवी का एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें इसका पूरा लुक बिना किसी कवर के दिखाई दे रहा है। यह वीडियो उस जगह का है, जहां एसयूवी की TVC यानी विज्ञापन की शूटिंग हो रही थी। जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट एक प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी होगी। इसकी डिलीवरी अगले साल जनवरी से शुरू होने की उम्मीद है। आइए जानते हैं इस अपकमिंग एसयूवी के बारे में विस्तार से।
क्या दिखा वीडियो में?
इंस्टाग्राम पर carindianews की ओर से शेयर किए गए वीडियो में जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट को एक बंद सड़क पर चलते हुए देखा जा सकता है। एसयूवी हल्के मेटैलिक ग्रीन कलर में नजर आ रही है। माना जा रहा है कि यह इसका खास कलर हो सकता है। वीडियो में एसयूवी के आगे की तरफ डुअल-फंक्शन LED DRL और हेडलैंप दिखाई देते हैं। इसके बाद गाड़ी मुड़ती है, जिससे इसका पिछला हिस्सा भी साफ नजर आता है। पीछे चौकोर स्पेयर व्हील कवर, टेलगेट पर JSW का लोगो और Combat की बैजिंग दी गई है।
कुछ ऐसी दिखेगी एसयूवी
डिजाइन की बात करें तो जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट असल में Jetour T2 का री-बैज्ड वर्जन है। यह एसयूवी पहले से कई इंटरनेशनल मार्केट में बिक रही है। कॉम्बैट का लुक भी काफी हद तक Jetour T2 जैसा ही है। इसमें बॉक्सी और रफ-टफ डिजाइन मिलता है। आगे की तरफ ग्लॉस ब्लैक ग्रिल पर Combat की बैजिंग, स्मोक्ड LED हेडलैंप और मस्कुलर बंपर दिया गया है। साइड में बड़े व्हील आर्च पर मोटी ब्लैक क्लैडिंग, ब्लैक अलॉय व्हील और बड़ी खिड़कियां मिलती हैं। इसके अलावा, रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है।
प्रीमियम होगी एसयूवी की केबिन
एसयूवी का केबिन प्रीमियम और मिनिमलिस्टिक डिजाइन वाला होगा। इसमें कम फिजिकल बटन मिलेंगे और ज्यादातर कंट्रोल टचस्क्रीन के जरिए किए जा सकेंगे। इसमें 15.6-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा। फीचर्स में पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीटें, लेदरेट सीटें, सीट वेंटिलेशन और वायरलेस फोन चार्जर शामिल होंगे। सेफ्टी के लिए इसमें लेवल-2 ADAS, 6 एयरबैग और ABS जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। साथ ही टेरेन और ड्राइव मोड भी दिए जाएंगे।
कुल रेंज 1,100 किमी
जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बड़ी बैटरी मिलेगी। यह प्लग-इन हाइब्रिड SUV होगी, यानी इसकी बैटरी को बाहर से चार्ज किया जा सकेगा। इसका इंजन करीब 380bhp की पावर और 610Nm का टॉर्क दे सकता है। इसे 3-स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन से जोड़ा जाएगा। एसयूवी की इलेक्ट्रिक रेंज करीब 100 किलोमीटर और कुल ड्राइविंग रेंज लगभग 1,100 किलोमीटर होने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें