देसी ब्रांड जेएसडब्ल्यू मोटर्स भारतीय कार मार्केट में अपनी नई पारी शुरू करने जा रही है। कंपनी 3 दिसंबर को भारत में अपना ब्रांड लॉन्च करेगी। इसी दिन कंपनी अपनी पहली एसयूवी कॉम्बेट को भी पेश करेगी।

देसी ब्रांड जेएसडब्ल्यू मोटर्स भारतीय कार मार्केट में अपनी नई पारी शुरू करने जा रही है। कंपनी 3 दिसंबर को भारत में अपना ब्रांड लॉन्च करेगी। इसी दिन कंपनी अपनी पहली एसयूवी कॉम्बेट (Combat) को भी पेश कर सकती है। लॉन्च से पहले इस एसयूवी का एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें इसका पूरा लुक बिना किसी कवर के दिखाई दे रहा है। यह वीडियो उस जगह का है, जहां एसयूवी की TVC यानी विज्ञापन की शूटिंग हो रही थी। जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट एक प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी होगी। इसकी डिलीवरी अगले साल जनवरी से शुरू होने की उम्मीद है। आइए जानते हैं इस अपकमिंग एसयूवी के बारे में विस्तार से।

क्या दिखा वीडियो में? इंस्टाग्राम पर carindianews की ओर से शेयर किए गए वीडियो में जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट को एक बंद सड़क पर चलते हुए देखा जा सकता है। एसयूवी हल्के मेटैलिक ग्रीन कलर में नजर आ रही है। माना जा रहा है कि यह इसका खास कलर हो सकता है। वीडियो में एसयूवी के आगे की तरफ डुअल-फंक्शन LED DRL और हेडलैंप दिखाई देते हैं। इसके बाद गाड़ी मुड़ती है, जिससे इसका पिछला हिस्सा भी साफ नजर आता है। पीछे चौकोर स्पेयर व्हील कवर, टेलगेट पर JSW का लोगो और Combat की बैजिंग दी गई है।

कुछ ऐसी दिखेगी एसयूवी डिजाइन की बात करें तो जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट असल में Jetour T2 का री-बैज्ड वर्जन है। यह एसयूवी पहले से कई इंटरनेशनल मार्केट में बिक रही है। कॉम्बैट का लुक भी काफी हद तक Jetour T2 जैसा ही है। इसमें बॉक्सी और रफ-टफ डिजाइन मिलता है। आगे की तरफ ग्लॉस ब्लैक ग्रिल पर Combat की बैजिंग, स्मोक्ड LED हेडलैंप और मस्कुलर बंपर दिया गया है। साइड में बड़े व्हील आर्च पर मोटी ब्लैक क्लैडिंग, ब्लैक अलॉय व्हील और बड़ी खिड़कियां मिलती हैं। इसके अलावा, रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है।

प्रीमियम होगी एसयूवी की केबिन एसयूवी का केबिन प्रीमियम और मिनिमलिस्टिक डिजाइन वाला होगा। इसमें कम फिजिकल बटन मिलेंगे और ज्यादातर कंट्रोल टचस्क्रीन के जरिए किए जा सकेंगे। इसमें 15.6-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा। फीचर्स में पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीटें, लेदरेट सीटें, सीट वेंटिलेशन और वायरलेस फोन चार्जर शामिल होंगे। सेफ्टी के लिए इसमें लेवल-2 ADAS, 6 एयरबैग और ABS जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। साथ ही टेरेन और ड्राइव मोड भी दिए जाएंगे।