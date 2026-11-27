पायनियर्स एडिशन की बुकिंग 28 नवंबर को अलग-अलग फेज में शुरू होगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन टोकन अमाउंट 1 लाख रुपए तय किया गया है। जो लोग पायनियर्स एडिशन खरीदना चाहते हैं, उन्हें इस मिनिमम प्राइस से ज्यादा का वह अमाउंट बताना होगा।

JSW मोटर्स अपनी कॉम्बैट SUV (Combat) 4 दिसंबर को लॉन्च करने वाली है। ये भारतीय बाजार मे कंपनी की पहली कार भी होगी। ये ग्लोबल मार्केट में मिलने वाली जेटूर T2 पर बेस्ड है। हालांकि, अभी तक इसके बारे में बहुत कम जानकारी सामने आई है। अब कंपनी ने अपने लेटेस्ट अनाउंसमेंट में बताया है कि इस SUV की डिलीवरी जनवरी 2027 के मिड में शुरू होगी। साथ ही, पहले 500 ग्राहकों को इस अपकमिंग SUV के पायनियर्स एडिशन (Pioneers Edition) को बुक करने और खरीदने का मौका मिलेगा।

पायनियर्स एडिशन की बुकिंग 28 नवंबर को अलग-अलग फेज में शुरू होगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन टोकन अमाउंट 1 लाख रुपए तय किया गया है। जो लोग पायनियर्स एडिशन खरीदना चाहते हैं, उन्हें इस मिनिमम प्राइस से ज्यादा का वह अमाउंट बताना होगा, जो वे कॉम्बैट SUV को बुक करने के लिए देने को तैयार हैं। JSW ने साफ किया है कि यह मिनिमम अमाउंट कार की एक्स-शोरूम कीमत नहीं है। एक्स-शोरूम कीमत की घोषणा बाद में की जाएगी। बता दें कि JSW कॉम्बैट एक 5-सीटर प्लग-इन-हाइब्रिड SUV होगी, जिसे कंपनी की छत्रपति संभाजीनगर फैसिलिटी में असेंबल किए जाने की उम्मीद है।

कंपनी ने बताया है कि पायनियर्स एडिशन लेने वालों को एक बेहतर डिलीवरी एक्सपीरियंस, एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर, प्रायोरिटी सर्विस, सिलेक्टेड JSW इवेंट में स्पेशल एक्सेस और एक पायनियर्स वेलकम किट मिलेगी। कॉम्बैट असल में जेटोर T2 प्लग-इन हाइब्रिड SUV का इंडियन वर्जन है। इसमें 1.5-लीटर इनलाइन फोर-सिलेंडर इंजन के साथ एक बैटरी पैक दिया गया है, जो 154bhp की पावर और 220Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके EV पैकेज में डुअल-मोटर सेटअप है, जो 221bhp की पावर और 390Nm का टॉर्क देता है। इसकी प्योर इलेक्ट्रिक रेंज 137Km है।

1100Km की दमदार रेंज मिलेगी

ग्लोबल मार्केट में जेटूर T2 में कई प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। भारत के लिए तैयार JSW कॉम्बैट में 1.5-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 18.4kWh की बैटरी और फ्रंट व्हील्स (FWD) को चलाने वाली दो इलेक्ट्रिक मोटर होने की उम्मीद है। ये 3-स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन (DHT) के साथ मिलकर, यह सिस्टम कुल 360hp की पावर और 610Nm का टॉर्क जनरेट करता है। फुल फ्यूल टैंक के साथ इसकी कम्बाइंड रेंज 1100Km तक होने की उम्मीद है।