JSW कॉम्बैट SUV के पहले 500 ग्राहकों को पायनियर्स एडिशन खरीदना का मौका, 1100Km रेंज का दावा
पायनियर्स एडिशन की बुकिंग 28 नवंबर को अलग-अलग फेज में शुरू होगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन टोकन अमाउंट 1 लाख रुपए तय किया गया है। जो लोग पायनियर्स एडिशन खरीदना चाहते हैं, उन्हें इस मिनिमम प्राइस से ज्यादा का वह अमाउंट बताना होगा।
JSW मोटर्स अपनी कॉम्बैट SUV (Combat) 4 दिसंबर को लॉन्च करने वाली है। ये भारतीय बाजार मे कंपनी की पहली कार भी होगी। ये ग्लोबल मार्केट में मिलने वाली जेटूर T2 पर बेस्ड है। हालांकि, अभी तक इसके बारे में बहुत कम जानकारी सामने आई है। अब कंपनी ने अपने लेटेस्ट अनाउंसमेंट में बताया है कि इस SUV की डिलीवरी जनवरी 2027 के मिड में शुरू होगी। साथ ही, पहले 500 ग्राहकों को इस अपकमिंग SUV के पायनियर्स एडिशन (Pioneers Edition) को बुक करने और खरीदने का मौका मिलेगा।
पायनियर्स एडिशन की बुकिंग 28 नवंबर को अलग-अलग फेज में शुरू होगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन टोकन अमाउंट 1 लाख रुपए तय किया गया है। जो लोग पायनियर्स एडिशन खरीदना चाहते हैं, उन्हें इस मिनिमम प्राइस से ज्यादा का वह अमाउंट बताना होगा, जो वे कॉम्बैट SUV को बुक करने के लिए देने को तैयार हैं। JSW ने साफ किया है कि यह मिनिमम अमाउंट कार की एक्स-शोरूम कीमत नहीं है। एक्स-शोरूम कीमत की घोषणा बाद में की जाएगी। बता दें कि JSW कॉम्बैट एक 5-सीटर प्लग-इन-हाइब्रिड SUV होगी, जिसे कंपनी की छत्रपति संभाजीनगर फैसिलिटी में असेंबल किए जाने की उम्मीद है।
कंपनी ने बताया है कि पायनियर्स एडिशन लेने वालों को एक बेहतर डिलीवरी एक्सपीरियंस, एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर, प्रायोरिटी सर्विस, सिलेक्टेड JSW इवेंट में स्पेशल एक्सेस और एक पायनियर्स वेलकम किट मिलेगी। कॉम्बैट असल में जेटोर T2 प्लग-इन हाइब्रिड SUV का इंडियन वर्जन है। इसमें 1.5-लीटर इनलाइन फोर-सिलेंडर इंजन के साथ एक बैटरी पैक दिया गया है, जो 154bhp की पावर और 220Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके EV पैकेज में डुअल-मोटर सेटअप है, जो 221bhp की पावर और 390Nm का टॉर्क देता है। इसकी प्योर इलेक्ट्रिक रेंज 137Km है।
1100Km की दमदार रेंज मिलेगी
ग्लोबल मार्केट में जेटूर T2 में कई प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। भारत के लिए तैयार JSW कॉम्बैट में 1.5-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 18.4kWh की बैटरी और फ्रंट व्हील्स (FWD) को चलाने वाली दो इलेक्ट्रिक मोटर होने की उम्मीद है। ये 3-स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन (DHT) के साथ मिलकर, यह सिस्टम कुल 360hp की पावर और 610Nm का टॉर्क जनरेट करता है। फुल फ्यूल टैंक के साथ इसकी कम्बाइंड रेंज 1100Km तक होने की उम्मीद है।
जेटूर T2 जैसा मिलेगा डिजाइन
JSW कॉम्बैट SUV का डिजाइन जेटूर T2 जैसा ही होने की उम्मीद है, लेकिन पहले आई स्पाई फोटोज से पता चलता है कि इसकी हेडलाइट्स और आगे-पीछे के बंपर में थोड़ा बदलाव किया गया है। फ्रंट में 'Jetour' की जगह नया 'Combat' बैज मिलने की संभावना है। अपने बॉक्सी शेप के साथ इसमें 20-इंच के एलॉय व्हील्स, बड़े व्हील आर्च क्लैडिंग, नियॉन ग्रीन डिजाइन एलिमेंट्स वाली रूफ रेल्स, बूट डोर पर लगा स्पेयर व्हील और वर्टिकल LED टेललाइट्स भी बरकरार रहने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें