JSW Motors की एक और एसयूवी होगी भारत में लॉन्च, सामने आए फोटोज, तगड़ा है लुक

Chery iCar V23 को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। यह भारत में जेएसडब्ल्यू मोटर्स का दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है। आइए जानते हैं कि कंपनी इसमें क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

JSW Motors की पहली कार का बायर्स को बेसब्री से इंतजार है। कंपनी इस साल के आखिर में Jetour T2 के साथ मार्केट में एंट्री करने वाली है। इस एसयूवी की चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच कारदेखो ने Chery iCar V23 को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है और इसके फोटोज को शेयर किया है। माना जा रहा है कि यह भारत में जेएसडब्ल्यू मोटर्स का दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है। आइए जानते हैं कि कंपनी इसमें क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

जबर्दस्त है रोड प्रेजेंस यह एसयूवी अभी इनिशियल टेस्टिंग फेज में है और इसीलिए इसके हेवी कैमोफ्लाज्ड वर्जन को रोड्स पर देखा गया है। शेयर किए गए फोटोज से यह पता चल रहा है कि इसका डिजाइन रेट्रो-स्टाइल और बॉक्सी है। इसके रियर में फ्लैट स्विंग-टाइप ओपनिंग टेलगेट, एक ऑफसेट स्टोरेज बॉक्स और बम्पर में इंटीग्रेटेड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं। iCAR V23 में उभरे हुए वील आर्च, 'मोनोब्लॉक' स्टाइल के अलॉय वील और राउंड एलईडी हेडलाइट्स शामिल हैं। फ्रंट में आपको एक शानदार बम्पर और ऊंचा बोनट देखने को मिलेगा, जो इसकी रोड प्रेजेंस को धांसू बनाते हैं। ग्लोबल मार्केट में चेरी आईकार वी23 कॉम्पैक्ट और मिडसाइज क्रॉसओवर का एक रेट्रो-स्टाइल ऑप्शन है। डिजाइन के मामले में यह कई बेहतरीन कलर ऑप्शन और ऐड-ऑन किट के साथ आती है, जिससे इसका लुक और भी शानदार हो जाता है।

धांसू इंटीरियर और तगड़े सेफ्टी फीचर इसका इंटीरियर भी ग्लोबल वर्जन जैसा ही हो सकता है। फीचर्स की बात करें तो, ग्लोबल वर्जन में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले के साथ 15.4 इंच का टचस्क्रीन, पावर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 7-स्पीकर साउंड सिस्टम, एलईडी हेडलाइट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री, हीटेड ORVMs और रेन-सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट (HHA), हिल डिसेंट कंट्रोल (HDC), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 540-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), इनबिल्ट डैशकैम और ऑटो-होल्ड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB) जैसे फीचर दिए गए हैं।