जॉन डियर को भारत में मिली बड़ी कमयाबी, 1 साल में 100000 ट्रैक्टरों की बिक्री का आंकड़ा पार किया
1 लाख ट्रैक्टरों की बिक्री का यह आंकड़ा देशभर में कंपनी के कर्मचारियों, डीलर्स, सप्लायर्स और बिजनेस पार्टनर्स के सामूहिक प्रयासों का नतीजा है। मजबूत डीलर नेटवर्क और बिक्री के बाद बेहतर कस्टमर सर्विस के सहयोग कंपनी को कामयाबी मिली।
जॉन डियर इंडिया ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए डियर (Deere) के एक फाइनेंशियल ईयर में भारत में 1 लाख से अधिक ट्रैक्टर बेचने का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि किसानों, कृषि उद्यमियों और डीलर नेटवर्क के कंपनी के प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर सर्विस पर भरोसे को दर्शाती है। यह उपलब्धि भारत में जॉन डियर के सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। कृषि उत्पादकता और कार्यक्षमता बढ़ाने में कृषि मशीनीकरण की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाती है।
स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए समाधानों के जरिए कंपनी अलग-अलग फसलों, खेती के तरीकों और कृषि-जलवायु परिस्थितियों में भारतीय कृषि की बदलती जरूरतों को पूरा करने में लगातार सहयोग कर रही है। पिछले कई सालों में जॉन डियर ने भारतीय बाजार की जरूरतों के अनुसार तैयार की गई तकनीकों और समाधानों के जरिए कृषि मशीनीकरण को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। कंपनी जॉन डियर के ग्लोबल कारोबार का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत से दुनिया भर के 110 से अधिक देशों में अपने उत्पादों का निर्यात करती है।
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₹ 13.99 - 17.33 लाख
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1 लाख ट्रैक्टरों की बिक्री का यह आंकड़ा देशभर में कंपनी के कर्मचारियों, डीलर्स, सप्लायर्स और बिजनेस पार्टनर्स के सामूहिक प्रयासों का नतीजा है। मजबूत डीलर नेटवर्क और बिक्री के बाद बेहतर कस्टमर सर्विस के सहयोग से जॉन डियर लगातार ग्राहकों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ टिकाऊ कृषि मैथड्स को बढ़ावा देने में मदद कर रही है।
भारत में 28 साल से अधिक समय से मौजूद जॉन डियर के कारोबार में पुणे और देवास में ट्रैक्टर बनाने के प्लांट, पुणे में इंजीनियरिंग और एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी से जुड़ी सुविधाएं, पुणे और बेंगलुरु में ग्लोबल IT संचालन, नागपुर और इंदौर में पार्ट्स वितरण केंद्र और पुणे में वित्तीय सेवाओं का कारोबार शामिल है। ये सभी सुविधाएं भारतीय बाजार के साथ-साथ दुनिया भर में जॉन डियर के कारोबार को भी सहयोग देती हैं।
जॉन डियर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और कंट्री मैनेजर, कंस्ट्रक्शन एंड फॉरेस्ट्री वर्ल्डवाइड के प्रेसिडेंट के स्ट्रैटेजिक एडवाइजर, राजेश सिन्हा ने कहा, "एक साल में 1 लाख से अधिक ट्रैक्टरों की बिक्री केवल कारोबार से जुड़ी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारतीय किसानों और डीलर पार्टनर्स के जॉन डियर पर भरोसे को दर्शाती है। हम किसानों को भरोसेमंद उपकरण, आधुनिक तकनीक और ऐसे समाधान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो उनकी उत्पादकता, मुनाफे और स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करें।"
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें