टाटा मोटर्स के लिए राहत की खबर, एक दिन बार फिर से शुरू होगा JLR का प्रोडक्शन; साइबर अटैक से हुआ था बंद
इस खबर से कंपनी के निवेशकों और ग्राहकों ने राहत की सांस ली है। टाटा मोटर्स की ओर से जारी किए गए सितंबर महीने के सेल्स आंकड़ों के मुताबिक, JLR की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज हुई। सितंबर 2025 में कंपनी ने सिर्फ 6419 यूनिट्स की बिक्री की, जबकि पिछले साल सितंबर 2024 में यह आंकड़ा 10,807 यूनिट्स का था।
टाटा मोटर्स के लग्जरी कार ब्रांड जगुआर लैंड रोवर (JLR) के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। दरअसल, कंपनी महीनेभर से साइबर अटैक की मार झेल रही थी। ऐसे में कंपनी ने बताया कि 8 अक्टूबर से अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को फिर से शुरू करेगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी चरणबद्ध तरीके से अपने प्लांट्स में प्रोडक्शन शुरू करेगी। इसकी शुरुआत इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर (EPMC) से होगी। प्रोडक्शन बंद होने से कंपनी के मार्केट पर बुरा असर हो रहा था।
इस खबर से कंपनी के निवेशकों और ग्राहकों ने राहत की सांस ली है। टाटा मोटर्स की ओर से जारी किए गए सितंबर महीने के सेल्स आंकड़ों के मुताबिक, JLR की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज हुई। सितंबर 2025 में कंपनी ने सिर्फ 6419 यूनिट्स की बिक्री की, जबकि पिछले साल सितंबर 2024 में यह आंकड़ा 10,807 यूनिट्स का था। यानी सालाना आधार पर कंपनी की सेल्स में लगभग 40% की गिरावट आई है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
BMW X1
₹ 50.8 - 53.8 लाख
Porsche Macan
₹ 96.05 लाख - 1.53 करोड़
Rolls-Royce Phantom
₹ 9.5 करोड़
Hyundai Creta N Line
₹ 16.93 - 20.64 लाख
Toyota Hilux
₹ 30.4 - 37.9 लाख
Toyota Urban Cruiser Taisor
₹ 7.76 - 13.06 लाख
बिक्री में इस बड़ी गिरावट का मुख्य कारण साइबर अटैक के चलते प्रोडक्शन का बंद होना ही है। टाटा ग्रुप के ओनरशिप वाली ब्रिटिश लग्जरी कार मैन्युफैक्चर कंपनी JLR पर सितंबर महीने की शुरुआत में एक बड़ा साइबर अटैक हुआ था। यह हमला इतना गंभीर था कि कंपनी को अपने IT सिस्टम को पूरी तरह से बंद करना पड़ा, ताकि नुकसान को और बढ़ने से रोका जा सके।
शुरुआत में प्रोडक्शन को कुछ दिनों के लिए रोका गया था, लेकिन हमले की गंभीरता को देखते हुए इस बंदी को 24 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। दो हफ्ते से ज्यादा समय तक कंपनी अपने सिस्टम को पूरी तरह से सुरक्षित और चालू नहीं कर पाई, जिससे हजारों गाड़ियों का प्रोडक्शन रुक गया। यह साइबर अटैक JLR के लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण समय पर हुआ। कंपनी पहले से ही अमेरिकी टैरिफ के कारण बढ़ती लागत और घटते मुनाफे जैसी समस्याओं से जूझ रही थी। अब इस प्रोडक्शन बंदी ने कंपनी पर और ज्यादा दबाव बढ़ा दिया।
विश्लेषकों का मानना है कि एक महीने तक प्रोडक्शन बंद रहने से JLR की ग्लोबल सप्लाई चेन और बिक्री के लक्ष्यों पर, खासकर अमेरिका और यूरोप जैसे प्रमुख बाजारों में गंभीर असर पड़ सकता है। इस संकट ने कंपनी के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है, जिससे उबरने में उसे कुछ समय लग सकता है। अब जब प्रोडक्शन फिर से शुरू हो रहा है, तो उम्मीद है कि कंपनी जल्द ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को पूरी तरह से हासिल कर लेगी और सप्लाई चेन को सामान्य कर पाएगी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।