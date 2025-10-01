JLR SUVs New Price List After GST 2.0 Benefits Up To Rs 30.37 Lakh GST 2.0 से मिडिल क्लास के लिए इतनी सस्ती हो गईं रेंज रोवर और डिफेंडर SUVs; देखें लेटेस्ट प्राइस लिस्ट, Auto Hindi News - Hindustan
JLR SUVs New Price List After GST 2.0 Benefits Up To Rs 30.37 Lakh

GST 2.0 से मिडिल क्लास के लिए इतनी सस्ती हो गईं रेंज रोवर और डिफेंडर SUVs; देखें लेटेस्ट प्राइस लिस्ट

कंपनी नए टैक्स स्लैब का मैक्सिमम फायदा ग्राहकों तक पहुंचा रही है। ऐसे में ग्राहकों को JLR मॉडल रेंज पर 30.37 लाख रुपए तक की बचत करने का मौका मिल रहा है। हम यहां पर कंपनी की कारों को पुरानी और नई कीमतों का अंतर बता रहे हैं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 08:51 AM
सरकार द्वारा लागू किए गए नए GST 2.0 का पॉजिटिव असर देश में कार बेचने वाली सभी कंपनियों पर हुआ है। जिसके बाद छोटी कारों की कीमतों में बड़ा अंतर देखने को मिला है। वहीं, महंगी और लग्जरी कारों को खरीदना भी सस्ता हुआ है। इस लिस्ट में JLR इंडिया का नाम भी शामिल है। कंपनी नए टैक्स स्लैब का मैक्सिमम फायदा ग्राहकों तक पहुंचा रही है। ऐसे में ग्राहकों को JLR मॉडल रेंज पर 30.37 लाख रुपए तक की बचत करने का मौका मिल रहा है। हम यहां पर कंपनी की कारों को पुरानी और नई कीमतों का अंतर बता रहे हैं।

JLR SUVs की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
ब्रांडमॉडलवर्जनपुरानी कीमतनई कीमत
Range RoverMY2025SV LWB4.55 crore4.25 crore
MY2025 Locally ManufacturedAutobiography2.75 crore2.57 crore
Sport MY2025SV Edition Two2.95 crore2.75 crore
Sport MY2025 Locally ManufacturedDynamic HSE1.47 crore1.38 crore
Velar MY2026 Locally ManufacturedAutobiography89.90 lakh83.90 lakh
Evoque MY2026 Locally ManufacturedAutobiography69.50 lakh69.50 lakh
DefenderMY2025Edition One2.79 crore2.60 crore
MY2026Octa Black2.79 crore2.60 crore
DiscoverySport MY2025 Locally ManufacturedDynamic SE67.90 lakh63.37 lakh
MY2025Metropolitan Edition1.47 crore1.37 crore
MY2026Tempest1.49 crore1.39 crore

JLR SUVs की नई एक्स-शोरूम कीमतें की बात करें तो रेंज रोवर SV LWB (MY2025) की पुरानी कीमत 4.55 करोड़ रुपए थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 4.25 करोड़ रुपए हो गई है। रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी (MY2025 Locally Manufactured) की पुरानी कीमत 2.75 करोड़ रुपए थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 2.57 करोड़ रुपए हो गई है। रेंज रोवर SV एडिषन टू (Sport MY2025) की पुरानी कीमत 2.95 करोड़ रुपए थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 2.75 करोड़ रुपए हो गई है।

ये भी पढ़ें:नई बोलेरो और थार समेत, इस महीने लॉन्च हो रही ये 6 नई कार; फटाफट चेक करें लिस्ट

रेंज रोवर डायनामिक HSE (Sport MY2025 Locally Manufactured) की पुरानी कीमत 1.47 करोड़ रुपए थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 1.38 करोड़ रुपए हो गई है। रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी (Velar MY2026 Locally Manufactured) की पुरानी कीमत 89.90 लाख रुपए थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 83.90 लाख रुपए हो गई है। रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी (Evoque MY2026 Locally Manufactured) की पुरानी कीमत 69.50 लाख रुपए थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 69.50 लाख रुपए हो गई है।

ये भी पढ़ें:₹6.84 लाख से घटकर ₹6.25 लाख की हुई डिजायर, अब ₹5 लाख के लोन पर इतनी बनेगी EMI

डिफेंडर (MY2025) एडिशन वन की पुरानी कीमत 2.79 करोड़ रुपए थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 2.60 करोड़ रुपए हो गई है। डिफेंडर (MY2026) ऑक्टा बैक की पुरानी कीमत 2.79 करोड़ रुपए थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 2.60 करोड़ रुपए हो गई है। डिस्कवरी (Sport MY2025 Locally Manufactured) डायनामिक SE की पुरानी कीमत 67.90 लाख रुपए थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 63.37 लाख रुपए हो गई है। डिस्कवरी (MY2025) मेट्रोपॉलिटन एडिशन की पुरानी कीमत 1.47 करोड़ रुपए थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 1.37 करोड़ रुपए हो गई है। डिस्कवरी (MY2026) टेमपेस्ट की पुरानी कीमत 1.49 करोड़ रुपए थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 1.39 करोड़ रुपए हो गई है।

