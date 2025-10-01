GST 2.0 से मिडिल क्लास के लिए इतनी सस्ती हो गईं रेंज रोवर और डिफेंडर SUVs; देखें लेटेस्ट प्राइस लिस्ट
सरकार द्वारा लागू किए गए नए GST 2.0 का पॉजिटिव असर देश में कार बेचने वाली सभी कंपनियों पर हुआ है। जिसके बाद छोटी कारों की कीमतों में बड़ा अंतर देखने को मिला है। वहीं, महंगी और लग्जरी कारों को खरीदना भी सस्ता हुआ है। इस लिस्ट में JLR इंडिया का नाम भी शामिल है। कंपनी नए टैक्स स्लैब का मैक्सिमम फायदा ग्राहकों तक पहुंचा रही है। ऐसे में ग्राहकों को JLR मॉडल रेंज पर 30.37 लाख रुपए तक की बचत करने का मौका मिल रहा है। हम यहां पर कंपनी की कारों को पुरानी और नई कीमतों का अंतर बता रहे हैं।
|JLR SUVs की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|ब्रांड
|मॉडल
|वर्जन
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|Range Rover
|MY2025
|SV LWB
|4.55 crore
|4.25 crore
|MY2025 Locally Manufactured
|Autobiography
|2.75 crore
|2.57 crore
|Sport MY2025
|SV Edition Two
|2.95 crore
|2.75 crore
|Sport MY2025 Locally Manufactured
|Dynamic HSE
|1.47 crore
|1.38 crore
|Velar MY2026 Locally Manufactured
|Autobiography
|89.90 lakh
|83.90 lakh
|Evoque MY2026 Locally Manufactured
|Autobiography
|69.50 lakh
|69.50 lakh
|Defender
|MY2025
|Edition One
|2.79 crore
|2.60 crore
|MY2026
|Octa Black
|2.79 crore
|2.60 crore
|Discovery
|Sport MY2025 Locally Manufactured
|Dynamic SE
|67.90 lakh
|63.37 lakh
|MY2025
|Metropolitan Edition
|1.47 crore
|1.37 crore
|MY2026
|Tempest
|1.49 crore
|1.39 crore
JLR SUVs की नई एक्स-शोरूम कीमतें की बात करें तो रेंज रोवर SV LWB (MY2025) की पुरानी कीमत 4.55 करोड़ रुपए थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 4.25 करोड़ रुपए हो गई है। रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी (MY2025 Locally Manufactured) की पुरानी कीमत 2.75 करोड़ रुपए थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 2.57 करोड़ रुपए हो गई है। रेंज रोवर SV एडिषन टू (Sport MY2025) की पुरानी कीमत 2.95 करोड़ रुपए थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 2.75 करोड़ रुपए हो गई है।
रेंज रोवर डायनामिक HSE (Sport MY2025 Locally Manufactured) की पुरानी कीमत 1.47 करोड़ रुपए थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 1.38 करोड़ रुपए हो गई है। रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी (Velar MY2026 Locally Manufactured) की पुरानी कीमत 89.90 लाख रुपए थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 83.90 लाख रुपए हो गई है। रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी (Evoque MY2026 Locally Manufactured) की पुरानी कीमत 69.50 लाख रुपए थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 69.50 लाख रुपए हो गई है।
डिफेंडर (MY2025) एडिशन वन की पुरानी कीमत 2.79 करोड़ रुपए थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 2.60 करोड़ रुपए हो गई है। डिफेंडर (MY2026) ऑक्टा बैक की पुरानी कीमत 2.79 करोड़ रुपए थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 2.60 करोड़ रुपए हो गई है। डिस्कवरी (Sport MY2025 Locally Manufactured) डायनामिक SE की पुरानी कीमत 67.90 लाख रुपए थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 63.37 लाख रुपए हो गई है। डिस्कवरी (MY2025) मेट्रोपॉलिटन एडिशन की पुरानी कीमत 1.47 करोड़ रुपए थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 1.37 करोड़ रुपए हो गई है। डिस्कवरी (MY2026) टेमपेस्ट की पुरानी कीमत 1.49 करोड़ रुपए थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 1.39 करोड़ रुपए हो गई है।
