GST 2.0 से मिडिल क्लास के लिए इतनी सस्ती हो गईं रेंज रोवर और डिफेंडर SUVs; देखें लेटेस्ट प्राइस लिस्ट

सरकार द्वारा लागू किए गए नए GST 2.0 का पॉजिटिव असर देश में कार बेचने वाली सभी कंपनियों पर हुआ है। जिसके बाद छोटी कारों की कीमतों में बड़ा अंतर देखने को मिला है। वहीं, महंगी और लग्जरी कारों को खरीदना भी सस्ता हुआ है। इस लिस्ट में JLR इंडिया का नाम भी शामिल है। कंपनी नए टैक्स स्लैब का मैक्सिमम फायदा ग्राहकों तक पहुंचा रही है। ऐसे में ग्राहकों को JLR मॉडल रेंज पर 30.37 लाख रुपए तक की बचत करने का मौका मिल रहा है। हम यहां पर कंपनी की कारों को पुरानी और नई कीमतों का अंतर बता रहे हैं।

JLR SUVs की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) ब्रांड मॉडल वर्जन पुरानी कीमत नई कीमत Range Rover MY2025 SV LWB 4.55 crore 4.25 crore MY2025 Locally Manufactured Autobiography 2.75 crore 2.57 crore Sport MY2025 SV Edition Two 2.95 crore 2.75 crore Sport MY2025 Locally Manufactured Dynamic HSE 1.47 crore 1.38 crore Velar MY2026 Locally Manufactured Autobiography 89.90 lakh 83.90 lakh Evoque MY2026 Locally Manufactured Autobiography 69.50 lakh 69.50 lakh Defender MY2025 Edition One 2.79 crore 2.60 crore MY2026 Octa Black 2.79 crore 2.60 crore Discovery Sport MY2025 Locally Manufactured Dynamic SE 67.90 lakh 63.37 lakh MY2025 Metropolitan Edition 1.47 crore 1.37 crore MY2026 Tempest 1.49 crore 1.39 crore

JLR SUVs की नई एक्स-शोरूम कीमतें की बात करें तो रेंज रोवर SV LWB (MY2025) की पुरानी कीमत 4.55 करोड़ रुपए थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 4.25 करोड़ रुपए हो गई है। रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी (MY2025 Locally Manufactured) की पुरानी कीमत 2.75 करोड़ रुपए थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 2.57 करोड़ रुपए हो गई है। रेंज रोवर SV एडिषन टू (Sport MY2025) की पुरानी कीमत 2.95 करोड़ रुपए थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 2.75 करोड़ रुपए हो गई है।

रेंज रोवर डायनामिक HSE (Sport MY2025 Locally Manufactured) की पुरानी कीमत 1.47 करोड़ रुपए थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 1.38 करोड़ रुपए हो गई है। रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी (Velar MY2026 Locally Manufactured) की पुरानी कीमत 89.90 लाख रुपए थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 83.90 लाख रुपए हो गई है। रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी (Evoque MY2026 Locally Manufactured) की पुरानी कीमत 69.50 लाख रुपए थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 69.50 लाख रुपए हो गई है।