आ गया एक्टिव पेट्रोल, अब 100 KM ज्यादा दौड़ेंगी गाड़ियां! अतिरिक्त पैसा भी नहीं लगेगा

संक्षेप: जियो-BP ने ‘एक्टिव’ पेट्रोल लॉन्च कर दिया है, जिसे किसी अतिरिक्त खर्च के बगैर 1 साल में वाहन को 100 किमी. ज्यादा चलने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Jan 30, 2026 11:48 pm IST

रिलायंस इंडस्ट्रीज और बीपी के संयुक्त उद्यम जियो-बीपी ने शुक्रवार को अपना नई ‘एक्टिव’ टेक्नोलॉजी वाला पेट्रोल पेश किया, जिसे किसी अतिरिक्त खर्च के बगैर एक साल में वाहन को 100 किमी. ज्यादा चलने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कंपनी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत ऊर्जा सप्ताह कार्यक्रम के दौरान जियो-बीपी के स्टॉल का दौरा किया, जहां इस नई टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया गया है। कंपनी ने कहा कि यह पेट्रोल वाहन के इंजन के जरूरी हिस्सों को साफ करने और वाहन के प्रदर्शन को बेहतर करने में भी मदद करेगा।

बयान के मुताबिक, इस पेट्रोल को इंजन के प्रमुख भागों से जमी हुई गंदगी को हटाने, सवारी में सहूलियत, बेहतर विश्वसनीयता, कम रखरखाव और भारतीय दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों के लिए ईंधन दक्षता बढ़ाने के लिए बनाया गया है।

कंपनी ने कहा कि जियो-बीपी का ‘एक्टिव’ प्रौद्योगिकी वाला पेट्रोल बीपी के 100 सालों से अधिक के वैश्विक ईंधन अनुसंधान अनुभव पर आधारित है। इस पेट्रोल को भारत में चलने वाले इंजनों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है और इसे मानक परीक्षणों के साथ विशेष भारतीय परिस्थितियों में भी परखा गया है।

कंपनी ने कहा कि इंजन में जमा गंदगी हटने से वाहन की कार्यक्षमता पर पड़ने वाला नकारात्मक असर कम हो जाता है। इससे गाड़ी बेहतर चलती है, ज्यादा भरोसेमंद बनती है और संचालन भी अच्छा रहता है।

जियो-बीपी के चेयरमैन सार्थक बेहुरिया ने कहा कि भारतीय वाहन चालक ऐसे फायदे चाहते हैं जो जमीनी स्तर पर साफ नजर आएं। वे चाहते हैं कि इंजन एकदम सहज चले, भरोसेमंद रहे, रखरखाव कम हो और उसी ईंधन में ज्यादा दूरी भी तय की जा सके।