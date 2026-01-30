Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Jio BP unveils active technology petrol, up to 100 km extra drive annually at no extra cost, check details
आ गया एक्टिव पेट्रोल, अब 100 KM ज्यादा दौड़ेंगी गाड़ियां! अतिरिक्त पैसा भी नहीं लगेगा

आ गया एक्टिव पेट्रोल, अब 100 KM ज्यादा दौड़ेंगी गाड़ियां! अतिरिक्त पैसा भी नहीं लगेगा

संक्षेप:

जियो-BP ने ‘एक्टिव’ पेट्रोल लॉन्च कर दिया है, जिसे किसी अतिरिक्त खर्च के बगैर 1 साल में वाहन को 100 किमी. ज्यादा चलने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Jan 30, 2026 11:48 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

रिलायंस इंडस्ट्रीज और बीपी के संयुक्त उद्यम जियो-बीपी ने शुक्रवार को अपना नई ‘एक्टिव’ टेक्नोलॉजी वाला पेट्रोल पेश किया, जिसे किसी अतिरिक्त खर्च के बगैर एक साल में वाहन को 100 किमी. ज्यादा चलने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:विदेशी बाजार में क्रेटा पर भारी पड़ी मारुति की ये SUV, एलिवेट भी रह गई पीछे

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 - 1.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda SP 125

Honda SP 125

₹ 86,378 - 94,069

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.83 - 2.18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

कंपनी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत ऊर्जा सप्ताह कार्यक्रम के दौरान जियो-बीपी के स्टॉल का दौरा किया, जहां इस नई टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया गया है। कंपनी ने कहा कि यह पेट्रोल वाहन के इंजन के जरूरी हिस्सों को साफ करने और वाहन के प्रदर्शन को बेहतर करने में भी मदद करेगा।

बयान के मुताबिक, इस पेट्रोल को इंजन के प्रमुख भागों से जमी हुई गंदगी को हटाने, सवारी में सहूलियत, बेहतर विश्वसनीयता, कम रखरखाव और भारतीय दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों के लिए ईंधन दक्षता बढ़ाने के लिए बनाया गया है।

कंपनी ने कहा कि जियो-बीपी का ‘एक्टिव’ प्रौद्योगिकी वाला पेट्रोल बीपी के 100 सालों से अधिक के वैश्विक ईंधन अनुसंधान अनुभव पर आधारित है। इस पेट्रोल को भारत में चलने वाले इंजनों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है और इसे मानक परीक्षणों के साथ विशेष भारतीय परिस्थितियों में भी परखा गया है।

कंपनी ने कहा कि इंजन में जमा गंदगी हटने से वाहन की कार्यक्षमता पर पड़ने वाला नकारात्मक असर कम हो जाता है। इससे गाड़ी बेहतर चलती है, ज्यादा भरोसेमंद बनती है और संचालन भी अच्छा रहता है।

जियो-बीपी के चेयरमैन सार्थक बेहुरिया ने कहा कि भारतीय वाहन चालक ऐसे फायदे चाहते हैं जो जमीनी स्तर पर साफ नजर आएं। वे चाहते हैं कि इंजन एकदम सहज चले, भरोसेमंद रहे, रखरखाव कम हो और उसी ईंधन में ज्यादा दूरी भी तय की जा सके।

ये भी पढ़ें:विदेशी बाजार में क्रेटा पर भारी पड़ी मारुति की ये SUV, एलिवेट भी रह गई पीछे

उन्होंने कहा कि जियो-बीपी का ‘एक्टिव’ प्रौद्योगिकी वाला पेट्रोल गाड़ी चलते समय ही इंजन को साफ करता रहता है और इंजन में जमा गंदगी के असर को कम करती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।