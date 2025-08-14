कंपनी ने जिम्नी की बुकिंग पर लगाया ब्रेक, हाई डिमांड के बाद भी इस एक वजह से ग्राहकों को लौटा रही अमाउंट

भारत में तैयार होने के बाद भी इसे भारत के साथ ग्लोबल मार्केट में बेचा जाता है। हाालांकि, भारतीय बाजार में इसक पॉपुलैरिटी काफी कम है। दूसरी तरफ, ग्लोबल मार्केट में इसकी डिमांड में तेजी देखी गई है।

सुजुकी जिम्नी 5-डोर को भारत में तैयार किया जा रहा है। यहां से तैयार होने के बाद भी इसे भारत के साथ ग्लोबल मार्केट में बेचा जाता है। हाालांकि, भारतीय बाजार में इसक पॉपुलैरिटी काफी कम है। दूसरी तरफ, ग्लोबल मार्केट में इसकी डिमांड में तेजी देखी गई है। ऑस्ट्रेलिया में 5-डोर जिम्नी, जिम्नी XL के नाम से बिक्री के लिए उपलब्ध है। अब कंपनी ने आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए जिम्नी XL की बिक्री रोकने का नोटिस जारी किया है। कंपनी ने अपने सुजुकी डीलरों को जिम्नी XL की बुकिंग रद्द करने और रिफंड जारी करने के लिए कहा गया है।

यह कदम थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जिम्नी XL की डिमांड काफी ज्यादा थी। खासकर 3-डोर मॉडल की अनुपलब्धता के कारण इसकी मांग बनी हुई थी। हालांकि, जरूरी ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग फीचर का पालन नहीं करने के कारण यह वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। उम्मीद है कि 3-डोर जिम्नी को ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया जाएगा और 2026 में इसकी बिक्री फिर से शुरू हो जाएगी।

जिम्नी XL में ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया के उत्सर्जन और सुरक्षा मानकों का अनुपालन करती है। हालांकि, अज्ञात कारणों से बिक्री रोक दी गई है। खबर है कि जिम्नी XL का भारत में अपने निर्माण स्थल पर मूल्यांकन चल रहा है। बिक्री रोकने के नोटिस का कारण न बताते हुए, सुजुकी ने आश्वासन दिया है कि इसमें कोई सुरक्षा संबंधी खामी नहीं है। इसका मतलब है कि मौजूदा मालिक बिना किसी चिंता के इस SUV का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं।

कंपनी यह निश्चित नहीं है कि समस्या का समाधान कब होगा, इसलिए सुजुकी डीलरों को बुकिंग रद्द करने और ग्राहकों को रिफंड देने के लिए कहा गया है। यह कदम ग्राहकों को डिलीवरी में होने वाली संभावित लंबी देरी से बचाता है। हालांकि, ग्राहकों को अपनी बुकिंग बरकरार रखने का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर वे चाहें तो अपनी जिम्नी XL की डिलीवरी का इंतजार कर सकते हैं।