जीप की इस नई SUV ने मचाई ग्लोबल सनसनी, कंपनी ने किया ग्लोबल डेब्यू

Feb 19, 2026 12:14 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
जीप ने रैंगलर विली 392 (Jeep Wrangler Willys 392) को ग्लोबली अनवील किया है।यह मॉडल क्लासिक Willys स्टाइल को मॉडर्न परफॉर्मेंस के साथ जोड़ता है। इसमें दमदार 6.4 लीटर HEMI V8 इंजन मिलता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

जीप की इस नई SUV ने मचाई ग्लोबल सनसनी, कंपनी ने किया ग्लोबल डेब्यू

ऑफ-रोडिंग की दुनिया में जीप (Jeep) का नाम हमेशा से खास रहा है। अब कंपनी ने अपने फैंस के लिए एक बेहद खास लिमिटेड एडिशन जीप रैंगलर विली 392 (Jeep Wrangler Willys 392) पेश किया है। यह मॉडल क्लासिक Willys स्टाइल को मॉडर्न परफॉर्मेंस के साथ जोड़ता है। इसमें दमदार 6.4 लीटर HEMI V8 इंजन मिलता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

₹10.99 लाख नहीं, बल्की इतनी है मारुति ई-विटारा की कीमत; सामने आई प्राइस लिस्ट

इंजन और पावर

रैंगलर Willys 392 के बोनट के नीचे 6.4L HEMI V8 इंजन मिलता है, जो 463.57 hp की पावर और 637.23 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें ड्यूल-मोड एग्जॉस्ट (आवाज को एडजस्ट करने का विकल्प) मिलता है। यह SUV न सिर्फ शहर की सड़कों पर, बल्कि कठिन ऑफ-रोड ट्रेल्स पर भी बेखौफ दौड़ने के लिए तैयार है।

4x4 सिस्टम और ऑफ-रोड क्षमता

जीप (Jeep) ने इसे असली ऑफ-रोड मशीन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसमें Selec-Trac ट्रांसफर केस, 4.56 एक्सल रेशियो, डेना 44 एक्सल (फुल-फ्लोट रियर सेटअप), इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग रियर डिफरेंशियल, 35-इंच BF Goodrich KO2 टायर्स, 17-इंच बीडलॉक-केपेबल व्हील्स और करीब 282 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है। साथ ही रॉक रेल्स, स्टील रियर बंपर और विंच-रेडी फ्रंट बंपर इसे और मजबूत बनाते हैं।

एक्सटीरियर – रेट्रो अंदाज

रैंगलर Willys 392 का लुक क्लासिक Willys जीप से इंस्पायर है। इसमें LED लाइटिंग, खास Willys और 4WD ग्राफिक्स, नया ‘Goldilocks’ पेंट ऑप्शन मिलता है। यह SUV सड़क पर दिखते ही अलग पहचान बना लेती है।

₹10.99 लाख नहीं, बल्की इतनी है मारुति ई-विटारा की कीमत; सामने आई प्राइस लिस्ट

इंटीरियर – लग्जरी का तड़का

ये बाहर से जितनी रफ-टफ, अंदर से उतनी ही प्रीमियम है। ये 12-वे पावर एडजस्टेबल Nappa लेदर सीट्स, 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, बिल्ट-इन नेविगेशन, 9-स्पीकर Alpine साउंड सिस्टम (552W एम्पलीफायर) और ट्रेलर टो पैकेज और ऑक्सिलरी स्विच मिलता है।

₹10.99 लाख में आई मारुति ई-विटारा, मात्र ₹3.99 आएगा 1 किमी. चलने का खर्च

खास क्यों है यह एडिशन?

जीप (Jeep) के CEO बॉब ब्रॉडरडॉर्फ के मुताबिक, यह मॉडल उन ग्राहकों के लिए है जो क्लासिक Jeep स्टाइल के साथ V8 की असली ताकत चाहते हैं। Wrangler Willys 392, ब्रांड की विरासत और मॉडर्न परफॉर्मेंस का शानदार मेल है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

