भारत छोड़ने की अटकलों पर विराम! जीप ने ऐलान किया फ्यूचर प्लान, कंपनी बदलने जा रही गियर
जीप (Jeep) ने भारत छोड़ने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। कंपनी ने 2.0 रणनीति के साथ भारत में जीप (Jeep) की पकड़ मजबूत करने का ऐलान भी किया है। अब जीप 90% लोकलाइजेशन और ग्लोबल एक्सपोर्ट पर फोकस करेगी।
जीप (Jeep) भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में नया नाम नहीं है। बीते कई सालों में बाजार में उतार-चढ़ाव जरूर आए, लेकिन जीप (Jeep) ने हमेशा यह साफ किया है कि वह भारत में लंबी पारी खेलने के इरादे से मौजूद है। अब कंपनी ने अपनी जीप 2.0 (Jeep 2.0) रणनीति का ऐलान कर दिया है, जिससे भारत और एशिया पैसिफिक रीजन में जीप (Jeep) के भविष्य की दिशा साफ हो जाती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
जीप 2.0 (Jeep 2.0) की रणनीति
जीप (Jeep) 2.0 रणनीति के तहत कंपनी अपने ग्लोबल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में लगातार निवेश करती रहेगी। मौजूदा मॉडल्स को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा और स्पेशल एडिशन भी लॉन्च किए जाएंगे, ताकि प्रोडक्ट्स हमेशा नए और आकर्षक बने रहें।
इसके साथ ही नए प्रोडक्ट्स भी प्लान किए गए हैं, जिनका अगला बड़ा फेज 2027 से शुरू होने की उम्मीद है। इससे साफ है कि जीप (Jeep) जल्दबाजी में फैसले लेने के बजाय एक लॉन्ग-टर्म रोडमैप पर काम कर रही है।
भारत बनेगा जीप (Jeep) का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब
जीप (Jeep) के लिए भारत अब सिर्फ एक सेल्स मार्केट नहीं रह गया है। पुणे के पास स्थित रंजनगांव प्लांट में तैयार की जा रही जीप (Jeep) गाड़ियां पहले ही जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे बाजारों में एक्सपोर्ट की जा रही हैं।
आने वाले समय में कंपनी अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका जैसे और बड़े बाजारों में भी भारत से गाड़ियों का निर्यात बढ़ाने की योजना बना रही है। इससे ग्लोबल लेवल पर जीप (Jeep) के बिजनेस में भारत की भूमिका और मजबूत होगी।
90% लोकलाइजेशन पर जोर, लागत कम करने की रणनीति
जीप (Jeep) अपनी गाड़ियों में लोकल कंटेंट को लगभग 90% तक बढ़ाने पर काम कर रही है। फिलहाल यह आंकड़ा इससे कम है, लेकिन ज्यादा लोकलाइजेशन से गाड़ियों की लागत को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी।
सप्लाई चेन ज्यादा स्थिर
लंबी अवधि में जीप (Jeep) ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन पाएगी। यह कदम खास तौर पर भारतीय बाजार जैसे प्राइस-सेंसिटिव सेगमेंट के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।
ओनरशिप एक्सपीरियंस पर भी खास ध्यान
जीप (Jeep) सिर्फ गाड़ियां बेचने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि बेहतर ओनरशिप एक्सपीरियंस देने पर भी फोकस कर रही है। इसके लिए कंपनी कई योजनाएं मजबूत कर रही है, जैसे कि अस्योर्ड बायबैक (Assured Buyback) प्रोग्राम, प्री-मेटीनेंस प्लान (Pre-Maintenance Plans), एक्सटेंडेड वारंटी (Extended Warranty) और कॉन्फिडेंस (Confidence) 7 सर्विस इकोसिस्टम। इसके अलावा जीप (Jeep) अपने ग्राहकों को एक मजबूत कम्युनिटी से जोड़ने के लिए जीप (Jeep) क्लब्स, ऑफ-रोड ट्रेल्स और कैंप जीप (Camp Jeep) जैसे इवेंट्स भी आयोजित कर रही है।
डीलर नेटवर्क का भी होगा विस्तार
फिलहाल जीप (Jeep) की मौजूदगी भारत के करीब 70 शहरों में है, जहां इसके 85 से ज्यादा सेल्स और सर्विस टचपॉइंट्स हैं। आने वाले समय में इस नेटवर्क को धीरे-धीरे और बढ़ाया जाएगा, ताकि ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच बनाई जा सके।
शॉर्ट-टर्म नहीं, लॉन्ग-टर्म गेम खेल रही जीप
कुल मिलाकर जीप 2.0 (Jeep 2.0) रणनीति एक व्यावहारिक और जमीनी प्लान नजर आती है। इसका फोकस तात्कालिक बिक्री बढ़ाने के बजाय भरोसा बनाने, वैल्यू जोड़ने और भारत में लंबे समय तक टिके रहने पर है।
90% लोकलाइजेशन, भारत से ग्लोबल एक्सपोर्ट, बेहतर ओनरशिप अनुभव और मजबूत नेटवर्क ये सभी संकेत देते हैं कि जीप (Jeep) भारत को लेकर पूरी तरह गंभीर है और आने वाले सालों में इसकी मौजूदगी और मजबूत हो सकती है।
