31 दिसंबर के साथ खत्म हो जाएगा ऑफर, अभी पूरे ₹2.10 लाख सस्ती मिल रही ये SUV; फटाफट जान लो नाम
जीप इंडिया साल 2025 के आखिरी महीने यानी दिसंबर में अपनी कारों पर शानदार ईयरएंड डिस्काउंट लेकर आई है। इस लिस्ट में कंपनी की प्रीमियम SUV मेरिडियन भी शामिल हैं। इस महीने मेरिडियन को खरीदते हैं तब ग्राहकों को 2.10 लाख रुपए का बड़ा डिस्काउंट मिलेगा।
जीप इंडिया साल 2025 के आखिरी महीने यानी दिसंबर में अपनी कारों पर शानदार ईयरएंड डिस्काउंट लेकर आई है। इस लिस्ट में कंपनी की प्रीमियम SUV मेरिडियन भी शामिल हैं। इस महीने मेरिडियन को खरीदते हैं तब ग्राहकों को 2.10 लाख रुपए का बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। कंपनी इस मॉडल पर कंज्यूमर ऑफर और कॉर्पोरेट ऑफर के साथ स्पेशल ऑफर दे रही है। मेरेडियन एक 7-सीटर SUV है। भारतीय बाजार में इसकी गितनी सबसे लग्जरी और प्रीमियम कारों में होती है।
कंपनी मेरिडियन पर इस महीने कुल 2.10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 24.99 लाख रुपए थी। जो नए GST 2.0 के बाद घटकर 23.33 लाख रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 1.66 लाख रुपए की कटौती हुई है। ऐसे में मेरिडियन को खरीदने का बढ़िया मौका है। भारत में इसका मुकाबला, महिंद्रा XUV700, टाटा सफारी, वोक्सवैगन टिगुआन, MG ग्लोस्टर, हुंडई टक्सन और टोयोटा फॉर्च्यूनर से होता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Jeep Meridian
₹ 24.99 - 38.79 लाख
Isuzu MU-X
₹ 33.23 - 35.19 लाख
Toyota Fortuner
₹ 33.65 - 48.85 लाख
Mahindra BE 07
₹ 25 - 30 लाख
Force Motors Urbania
₹ 30.51 - 37.21 लाख
Toyota Hilux
₹ 30.4 - 37.9 लाख
जीप मेरिडियन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
जीप मेरिडियन के इंजन की बात करें तो जीप मेरिडियन का इंजन 2.0-लीटर टर्बो डीजल है, जो 170bhp पावर और 350Nm टॉर्क पैदा करता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प के साथ उपलब्ध है, और ऑटोमैटिक वेरिएंट में ऑल-व्हील ड्राइव (4x4) का विकल्प भी मिलता है। इसका माइलेज लगभग 14.1 किमी/लीटर के आसपास है।
इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें फ्रीस्टैंडिंग 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, 10.2-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए हैं। गाड़ी में लेदर में लिपटा स्टीयरिंग व्हील, एक वायरलेस चार्जर, 9-स्पीकर अल्पाइन साउंड सिस्टम दिया है। टॉप-स्पेक ओवरलैंड में अब 11 से ज्यादा फीचर्स और एडवांस यूकनेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ सेफ्टी के लिए एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल के अलावा एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम (ADAS) सूट मिलता है।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।