Jeep Meridian Rs 2.10 Lakh Discounts In December 2025
31 दिसंबर के साथ खत्म हो जाएगा ऑफर, अभी पूरे ₹2.10 लाख सस्ती मिल रही ये SUV; फटाफट जान लो नाम

जीप इंडिया साल 2025 के आखिरी महीने यानी दिसंबर में अपनी कारों पर शानदार ईयरएंड डिस्काउंट लेकर आई है। इस लिस्ट में कंपनी की प्रीमियम SUV मेरिडियन भी शामिल हैं। इस महीने मेरिडियन को खरीदते हैं तब ग्राहकों को 2.10 लाख रुपए का बड़ा डिस्काउंट मिलेगा।

Dec 10, 2025 03:45 pm IST Narendra Jijhontiya
जीप इंडिया साल 2025 के आखिरी महीने यानी दिसंबर में अपनी कारों पर शानदार ईयरएंड डिस्काउंट लेकर आई है। इस लिस्ट में कंपनी की प्रीमियम SUV मेरिडियन भी शामिल हैं। इस महीने मेरिडियन को खरीदते हैं तब ग्राहकों को 2.10 लाख रुपए का बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। कंपनी इस मॉडल पर कंज्यूमर ऑफर और कॉर्पोरेट ऑफर के साथ स्पेशल ऑफर दे रही है। मेरेडियन एक 7-सीटर SUV है। भारतीय बाजार में इसकी गितनी सबसे लग्जरी और प्रीमियम कारों में होती है।

कंपनी मेरिडियन पर इस महीने कुल 2.10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 24.99 लाख रुपए थी। जो नए GST 2.0 के बाद घटकर 23.33 लाख रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 1.66 लाख रुपए की कटौती हुई है। ऐसे में मेरिडियन को खरीदने का बढ़िया मौका है। भारत में इसका मुकाबला, महिंद्रा XUV700, टाटा सफारी, वोक्सवैगन टिगुआन, MG ग्लोस्टर, हुंडई टक्सन और टोयोटा फॉर्च्यूनर से होता है।

जीप मेरिडियन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

जीप मेरिडियन के इंजन की बात करें तो जीप मेरिडियन का इंजन 2.0-लीटर टर्बो डीजल है, जो 170bhp पावर और 350Nm टॉर्क पैदा करता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प के साथ उपलब्ध है, और ऑटोमैटिक वेरिएंट में ऑल-व्हील ड्राइव (4x4) का विकल्प भी मिलता है। इसका माइलेज लगभग 14.1 किमी/लीटर के आसपास है।

इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें फ्रीस्टैंडिंग 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, 10.2-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए हैं। गाड़ी में लेदर में लिपटा स्टीयरिंग व्हील, एक वायरलेस चार्जर, 9-स्पीकर अल्पाइन साउंड सिस्टम दिया है। टॉप-स्पेक ओवरलैंड में अब 11 से ज्यादा फीचर्स और एडवांस यूकनेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ सेफ्टी के लिए एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल के अलावा एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम (ADAS) सूट मिलता है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें

