Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Jeep Meridian Rs 1.50 lakh Discounts November 2025
कंपनी ने एक झटके में ₹1.50 लाख सस्ती कर दी ये कार, कीमत घटकर इतनी रह गई; GST ने भी घटाई कीमत

कंपनी ने एक झटके में ₹1.50 लाख सस्ती कर दी ये कार, कीमत घटकर इतनी रह गई; GST ने भी घटाई कीमत

संक्षेप:

इस महीने यानी नंवबर में कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल जीप मेरिडियन को खरीदते हैं तब ग्राहकों को भारी-भरकम डिस्काउंट मिलेगा। कंपनी इस मॉडल पर कंज्यूमर ऑफर और कॉर्पोरेट ऑफर के साथ स्पेशल ऑफर दे रही है।

Sat, 29 Nov 2025 11:38 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Jeep Meridianarrow

जीप इंडिया मई में अपनी प्रीमियम SUVs पर शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। इस महीने यानी नंवबर में कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल जीप मेरिडियन को खरीदते हैं तब ग्राहकों को भारी-भरकम डिस्काउंट मिलेगा। कंपनी इस मॉडल पर कंज्यूमर ऑफर और कॉर्पोरेट ऑफर के साथ स्पेशल ऑफर दे रही है। मेरेडियन एक 7-सीटर SUV है। भारतीय बाजार में इसकी गितनी सबसे लग्जरी और प्रीमियम कारों में होती है। भारत में इसका मुकाबला, महिंद्रा XUV700, टाटा सफारी, वोक्सवैगन टिगुआन, MG ग्लोस्टर, हुंडई टक्सन और टोयोटा फॉर्च्यूनर से होता है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं

दरअसल, कंपनी मेरिडियन पर इस महीने कुल 1.50 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 24.99 लाख रुपए थी। जो नए GST 2.0 के बाद घटकर 23.33 लाख रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 1.66 लाख रुपए की कटौती हुई है। ऐसे में मेरिडियन को खरीदने का बढ़िया मौका है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Jeep Meridian

Jeep Meridian

₹ 24.99 - 38.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Isuzu MU-X

Isuzu MU-X

₹ 33.23 - 35.19 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Fortuner

Toyota Fortuner

₹ 33.65 - 48.85 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Elroq

Skoda Elroq

₹ 25 - 35 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Force Motors Urbania

Force Motors Urbania

₹ 30.51 - 37.21 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Hilux

Toyota Hilux

₹ 30.4 - 37.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:30 नवंबर के साथ खत्म हो जाएगा ₹1.55 लाख का ऑफर, अभी इतने में मिल रही ये SUV

जीप मेरिडियन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

जीप मेरिडियन के इंजन की बात करें तो जीप मेरिडियन का इंजन 2.0-लीटर टर्बो डीजल है, जो 170bhp पावर और 350Nm टॉर्क पैदा करता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प के साथ उपलब्ध है, और ऑटोमैटिक वेरिएंट में ऑल-व्हील ड्राइव (4x4) का विकल्प भी मिलता है। इसका माइलेज लगभग 14.1 किमी/लीटर के आसपास है।

ये भी पढ़ें:100Km का माइलेज वाली दुनिया की एकमात्र मोटरसाइकिल, अब बिक्री में हो रही फेल!

इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें फ्रीस्टैंडिंग 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, 10.2-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए हैं। गाड़ी में लेदर में लिपटा स्टीयरिंग व्हील, एक वायरलेस चार्जर, 9-स्पीकर अल्पाइन साउंड सिस्टम दिया है। टॉप-स्पेक ओवरलैंड में अब 11 से ज्यादा फीचर्स और एडवांस यूकनेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ सेफ्टी के लिए एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल के अलावा एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम (ADAS) सूट मिलता है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।