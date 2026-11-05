जीप की कारों पर ₹1.65 लाख तक के दीवाली बेनिफिट्स मिलेंगे, एक का स्टॉक पहले ही हुआ खत्म
जीप मेरिडियन के कुछ चुनिंदा वैरिएंट्स पर 1.65 लाख रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। जो ग्राहक MY2024 स्टॉक चुनते हैं, उन्हें 1.30 लाख रुपए तक के कॉर्पोरेट बेनिफिट भी मिल सकते हैं। डॉक्टर्स और लीजिंग कंपनियों को 30,000 रुपए तक के एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकते हैं।
जीप इंडिया दीवाली के खास मौके पर भारतीय ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर लेकर आई है। दरअसल, कंपनी ने मेरिडियन और कम्पास SUV पर दिवाली डिस्काउंट पेश किए हैं। इनमें ग्राहकों के लिए डिस्काउंट, कॉर्पोरेट ऑफर और दूसरे बेनिफिट्स शामिल हैं। हालांकि, इस महीने रैंगलर पर कोई ऑफर नहीं मिलेगा। जबकि ग्रैंड चेरोकी का 2026 का स्टॉक पहले ही बिक चुका है। बता दें कि कंपनी के लिए कम्पास भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV भी है।
जीप मेरिडियन पर नवंबर 2026 ऑफर
1.65 लाख रुपए तक बेनिफिट
जीप मेरिडियन के कुछ चुनिंदा वैरिएंट्स पर 1.65 लाख रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। जो ग्राहक MY2024 स्टॉक चुनते हैं, उन्हें 1.30 लाख रुपए तक के कॉर्पोरेट बेनिफिट भी मिल सकते हैं। डॉक्टर्स और लीजिंग कंपनियों को 30,000 रुपए तक के एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकते हैं। मेरिडियन में 170hp का 2.0-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो 6-स्पीड मैनुअल या 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। इसके हायर वैरिएंट्स में फोर-व्हील ड्राइव (4x4) का ऑप्शनप भी मिलता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 23.33 लाख रुपए से लेकर 37.92 लाख रुपए तक है।
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Jeep Meridian
₹ 23.33 - 38.26 लाख
Isuzu MU-X
₹ 34.53 - 37.71 लाख
Toyota Fortuner
₹ 34.76 - 50.46 लाख
Kia Sorento
₹ 27.99 - 40.39 लाख
BYD eMAX 7
₹ 26.9 - 29.9 लाख
Mahindra Thar OG
₹ 10.32 - 18.99 लाख
जीप कम्पास पर नवंबर 2026 ऑफर
1.5 लाख रुपए तक बेनिफिट
इस महीने कंपनी कम्पास के कुछ सिलेक्टेड वैरिएंट्स पर 1.5 लाख रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। कुछ चुनिंदा कंपनियों के कर्मचारियों के लिए 1.10 लाख रुपए तक के कॉर्पोरेट बेनिफिट भी मिल रहे हैं। डॉक्टर्स और लीजिंग कंपनियों को 15,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल सकता है। कम्पास में 170hp का 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर डीजल इंजन है, जो 6-स्पीड मैनुअल या 9-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। इसके हायर वैरिएंट में फोर-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 17.99 लाख रुपए से लेकर 30.70 लाख रुपए तक हैं।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें